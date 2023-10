100 anni di animazione Disney, le fasi di una lunga storia

News Cinema

In occasione del centenario della Disney, ci concentriamo lì dove tutto è partito e dove anche i più arrabbiati conservano un ricordo dolce. Dividiamo per fasi il lungo percorso di questi artisti nell'animazione che hanno contribuito a plasmare.

Il 16 ottobre 2023 la Disney compie 100 anni: quanti avranno voglia di festeggiarla? Per quanto ci riguarda, da appassionati di animazione, riferendoci a questa storia creativa ormai centenaria, continuiamo a rimanere affascinati dall'evoluzione nel corso dei decenni dello stesso spirito, declinato nelle sensibilità in divenire nella società. Proviamo qui a dividere in fasi quello che è successo a questa tradizione animata, da quel lontano 1923. Sappiamo che non è un approccio riduttivo, altrimenti la stessa casa non avrebbe scelto di festeggiare col corto Once Upon a Studio. Cominciò tutto da lì, dopotutto.





Walt Disney entusiasta ma preso in giro (1923-1928)

Poco più che ventenni, Walt Disney e suo fratello Roy fondano l'azienda senza ancora pensare di poter essere indipendenti dalle major. Piazzano le loro prime serie di cartoon, muti e assai spartani, tramite contratti con distributori/finanziatori esterni. C'è già il seme di quello che verrà: ci sono le gag libere delle Laugh-O-Grams, c'è una serie che rilegge la tradizione letteraria con leggerezza estrema slapstick (Alice Comedies, in tecnica mista: bambina vera tra personaggi animati). Walt incrocia il talento e la resistenza al tavolo al disegno del grande Ub Iwerks, e con lui dà vita nel 1927 a Oswald the Lucky Rabbit, il coniglio fortunato. È proprio questa serie a traumatizzare Walt nel rapporto con gli studios: la Universal gli soffia il personaggio e parte dello staff. Arrivato a un bivio, decide di mettersi in proprio. Con un personaggio tutto suo e di Iwerks.





Da Topolino a Biancaneve (1928-1937)

Non è un caso se il Topolino fischiettante del corto Steamboat Willie (1928) è diventato il logo attuale dei Walt Disney Animation Studios. "Cominciò tutto da un topo", amava dire Walt, ed è vero. Mickey Mouse, doppiato per oltre un decennio da Disney stesso, era e rimane il simbolo della particolare fusione di creatività e scaltra imprenditorialità disneyana: lanciato con l'uso del sonoro sincronizzato, novità spettacolare ma allo stesso tempo passo avanti creativo, Topolino divenne un evento già pronto per l'America della Grande Depressione. Esplosione di merchandising, con tecniche virali ante-litteram, certo, ma anche volano di un'inventiva incontenibile dello studio. Nel 1932 nasce Pippo, nel '34 Paperino: insieme alla Warner e ai Fleischer, lo studio Disney costruisce il mito della Golden Age dell'animazione americana. Nel 1932 Walt ottiene un'esclusiva di due anni sull'uso della migliore versione del Technicolor. Le Silly Symphony rileggono le fiabe, sperimentano con la musica e una narrazione anche drammatica, mentre il capo manda i dipendenti a studiare Belle Arti: il cartoon per lui non è "arte di serie B". Tutta la competenza narrativa, promozionale e tecnica si condensa in una follia: il primo lungometraggio animato a soggetto (se non in assoluto, almeno americano, ad alto budget e in animazione tradizionale). Biancaneve e i sette nani si abbatte su un pubblico incredulo, di fronte al suo Avatar.





L'arte sfrenata contro la guerra e i tempi che cambiano (1938-1949)

Nascono i primi attriti coi dipendenti, c'è uno sciopero, ma nel frattempo Walt ha scoperto le potenzialità alte dell'animazione e mette in cantiere opere ambiziosissime negli obiettivi artistici e tecnologici, persino agli occhi attuali: Pinocchio (1940), Fantasia (1940) e Bambi (1942), con in mezzo il caso strano del basso costo del sublime ed essenziale Dumbo (1941). Lo studio sforna quindi grandi film, allo stesso tempo producendo una quantità industriale di cortometraggi di grande livello, dove Topolino, Paperino, Pippo e Pluto gettano le fondamenta di un'eredità della quale su Disney+ non si può che grattare solo la superficie.

La II Guerra Mondiale purtroppo frena tutto: i mercati internazionali vengono chiusi, e all'entrata nel conflitto degli Usa anche lo studio Disney produce opere propagandistiche (ma non per questo scadenti). Non è più tempo di kolossal animati, e tra il 1943 e il 1949 Walt tiene accesa la fiammella dei lungometraggi solo con i "package film", combinazione di corti o mediometraggi: Saludos Amigos (1943), I tre caballeros (1944), Musica Maestro! (1946), Bongo e i tre avventurieri (1947), Lo scrigno delle sette perle (1948), Le avventure di Ichabod e Mr. Toad (1949). A guerra finita, un altro colpo basso: nel 1948 l'Anti-Trust Case cambia la fruizione del cinema: semplificando, le sale non appartengono più necessariamente alle grandi major (la Disney non c'è ancora, si autodistribuirà solo dai primi anni Cinquanta, con la Buena Vista). Gli esercenti indipendenti non sono più obbligati a programmare pacchetti di "palinsesti" con film, comiche, cartoni e cinegiornali. I corti perdono la loro collocazione commerciale naturale... e la tv è una presenza sempre più minacciosa.





La diversificazione (1950-1959)

Dopo alcuni esperimenti nella passata fase, Walt decide di giocare stabilmente in parallelo la carta del cinema dal vero, partendo dall'Isola del Tesoro (1950), perché l'animazione - da sempre costosa così come lui la concepisce - diventa via via meno pratica. Mentre i cartoon brevi si riducono, ripartono comunque i film animati a soggetto: Cenerentola (1950), Alice nel Paese delle Meraviglie (1951), Le avventure di Peter Pan (1953). Chissà se è proprio quest'incontro con Barrie, declinato con il suo punto di vista, a cementare la missione di Disney nella sua mente: servire non i bambini, ma il "bambino interiore" di tutti, il luogo dell'innocenza di cui abbiamo bisogno, senza mettere in discussione la necessità di crescere. Fatto sta che nel 1955, dopo anni di titanici lavori, s'inaugura il parco di divertimenti Disneyland in California, antesignano dei parchi a tema moderni: un vero ingresso fisico in un mondo pianificato come quello dei cartoon, un sogno folle (e proficuo) come fu quello di Biancaneve. Walt finisce per cedere anche sul fronte televisivo, mettendosi in gioco in prima persona come presentatore di programmi via via più orientati su una miscela di intrattenimento e divulgazione (in stretto rapporto creativo con gli altri reparti dell'azienda, da Disneyland al cartoon).

In un crescendo così - si direbbe oggi - "crossmediale", Walt non riesce proprio a dimenticare "da dove tutto è nato". Anche se non doppia più Mickey da diversi anni, concentra tutte le risorse dello studio in due cartoon monumentali, ancora oggi pietre miliari della tecnica a mano libera 2D: i costosi, lussuosi e raffinati Lilli e il vagabondo (1955) e La bella addormentata nel bosco (1959). Quest'ultimo floppa, ma giocoforza: è dietro a Ben-Hur come incassi, ma è costato così tanto da essere in rosso matematico a prescindere. Forse il pubblico moderno non cerca più le fiabe classiche?





La simpatia e il pragmatismo (1961-1967)

C'è ancora tanto da fare per Walt Disney negli ultimi anni della sua vita: in tv non manca mai, progetta già un altro parco (sarà Disney World, aprirà solo nel 1971), conduce in porto il suo manifesto poetico Mary Poppins (1964, dove un serio banchiere riesce a rivedere il mondo come i suoi figli). Ormai i cortometraggi animati del suo studio sono diventati un ricordo del passato. Non staccherebbe mai la spina della sua "Walt Disney Productions", però dopo la doccia fredda della Bella Addormentata sa che la sua visione appartiene al passato. Accetta obtorto collo, più per intelligenza imprenditoriale che per convinzione estetica, la direzione artistica moderna, più aggressiva, caricaturale e da pop art che Ken Anderson propone per La carica dei 101 (1961). Il film costa poco, grazie a un sistema che consente di fotocopiare i disegni degli animatori direttamente sui fogli trasparenti per il piano di ripresa. Quel sapore grezzo riesce irresistibile, grazie alla sceneggiatura dello story artist Bill Peet. È ancora quest'ultimo a concepire il successivo La spada nella roccia (1963) e dovrebbe essere sempre lui a comandare per Il libro della giungla (1967). Ma succede qualcosa: Walt vede nel conflitto tra la spensieratezza a oltranza di Baloo e la maturità di Bagheera un'altra iterazione del suo tema preferito. Esautora Peet, ritorna producer a tempo pieno di un cartoon come non faceva da anni, lo prende a cuore. Non lo vedrà mai finito: morirà nel dicembre 1966.



Il libro della giungla: Il trailer italiano della versione rimasterizzata

La Disney senza Walt (1968-1985)

Con la controcultura in crescita e con la crisi dell'animazione occidentale tra la metà dei Settanta e i primi Ottanta (almeno come potente volano commerciale), e con Roy Disney Sr. che non si è mai occupato dell'aspetto artistico dell'azienda (muore nel '71), la Disney arranca. A dir il vero Ron W. Miller, genero di Walt, da executive producer prima e da CEO poi (dal 1980 al 1984), cerca di adattarsi a un mondo in cui l'azienda di famiglia non detta più legge nel mondo dell'intrattenimento: crea la Touchstone Pictures per poter produrre anche film "non in linea" con i valori disneyani, apre nel 1983 il Disney Channel.

L'animazione procede però per inerzia: il team storico dello studio diverte ancora con Gli Aristogatti (1970), Robin Hood (1973) e Le avventure di Bianca e Bernie (1977), ma senza pretese di lasciare il segno al boxoffice. Quando gli anziani animatori e autori si pensionano, in Red e Toby Nemiciamici (1981) e nello sfortunato kolossal Taron e la pentola magica (1985) le nuove leve tentano di capire cos'è un "classico Disney" negli anni Ottanta, ma il botteghino snobba i loro primi passi.

Nel momento in cui Roy Disney Jr., nipote di Walt, capisce che Miller sta meditando di svendere la maggioranza del pacchetto azionario a un magnate, che potrebbe scorporare e chiudere tutto, avvia la sua prima "Disney War": la vince quando diventa nel 1985 CEO Michael Eisner, che nomina presidente degli studios un concreto e spietato Jeffrey Katzenberg, dalle idee molto chiare.





Il Rinascimento Disney (1986-1995)

Sotto la guida di Katzenberg, la divisione animazione, ribattezzata Walt Disney Feature Animation, vede finalmente una bussola chiara nel cinema contemporaneo, nonostante un primo periodo di difficile adattamento. Basil l'investigatopo (1986) e Oliver & Company (1988) si difendono bene, tecnicamente e in un ritmo disinvolto, mentre l'impresa di Chi ha incastrato Roger Rabbit (1988), condivisa con Steven Spielberg, ricorda al pubblico occidentale cosa abbia sempre significato l'arte del cartoon. In pochi anni la squadra è pronta per una sequenza di opere che tornano a segnare l'immaginario collettivo, come i classici Disney avevano saputo fare solo nelle epoche passate: La sirenetta (1989), La bella e la bestia (1991), Aladdin (1992) e Il re leone (1994) sono un crescendo di incassi e apprezzamento al boxoffice. Nasce il mito del "Rinascimento Disney dei Novanta". In questa spettacolare sequela persino l'insuccesso di Bianca e Bernie nella terra dei canguri (1990) non è superfluo: tiene a battesimo il CAPS, un innovativo sistema di ripresa digitale dell'animazione 2D, messo a punto con una certa casa... che si chiama Pixar. Il cartoon seriale Disney torna a dettar legge questa volta stabilmente in tv, dove nascono pietre miliari come le Duck Tales.





La Disney e l'ombra della Pixar (1996-2006)

Nonostante Katzenberg lasci la Disney nel 1994, per fondare con Spielberg e Geffen la DreamWorks, il suo lascito è l'avvio di un progetto che cambierà la storia dell'animazione: Toy Story, uscito negli Usa a fine 1995, non nasce proprio in seno alla Casa del Topo, ma è grazie a quelle risorse che John Lasseter e soci possono andare oltre i corti sperimentali in CGI realizzati negli anni precedenti. Oltretutto Lasseter si avvale di creativi ex-Disney (come lui stesso, d'altronde) e la rivoluzione sia tecnica sia artistica della Pixar porta chiaramente l'eco del migliore Walt Disney pioniere. Qualcuno nota come sia già sensibile la differenza nel rapporto tra costi/ricavi tra il 2D di Pocahontas (1995) e le avventure di Buzz e Woody... ma il divario non farà che aumentare, in termini assoluti. Mentre gli incassi del canone ufficiale 2D disneyano diminuiscono in modo preoccupante fino al rosso, da Il gobbo di Notre Dame (1996) a Mucche alla riscossa (2004), la Pixar con la macchina promozionale e i finanziamenti della stessa Disney procede a gonfie vele: A Bug's Life (1998), Toy Story 2 (1999), Monsters & Co. (2001), Alla ricerca di Nemo (2003), Gli incredibili (2004). Il primo tentativo di CGI della Walt Disney Feature Animation, Chicken Little (2005), suggerisce un imbarazzante inseguimento. Qualcosa non quadra, e non solo nella divisione animazione. Roy Disney Jr. vigila ancora.





Walt Disney Animation Studios e Pixar, separati in casa (2006-2019)

Michael Eisner sta per cedere alle lusinghe di un'acquisizione, più o meno com'era accaduto decenni prima con Ron Miller, e Roy Disney Jr. avvia la seconda e ultima sua "Disney War" per salvare l'indipendenza dell'azienda: il vice di Eisner, Bob Iger, lo defenestra e diventa CEO. Soprattutto, Roy compie una mossa fondamentale: proprio quando la Pixar sta per rompere il contratto con la Disney, spinge con Iger per acquisirla. Il risultato è che John Lasseter e Ed Catmull, rispettivamente direttore creativo e presidente della Pixar, si ritrovano a ricoprire gli stessi ruoli ad interim per la divisione animata della Disney, ribattezzata Walt Disney Animation Studios nel 2007. Mandando avanti la Pixar nel suo percorso glorioso, Lasseter e Catmull spingono la stessa creatività presso i WDAS, cercando di preservarne l'identità. Ci vuole del tempo per ingranare, ma chi è appassionato capisce che qualcosa sta per succedere. I Robinson - Una famiglia spaziale (2007), Bolt (2008), l'esperimento 2D old-style di La principessa e il ranocchio (2009), Rapunzel (2010), Winnie the Pooh (2011), Ralph Spaccatutto (2012): qualcuno comincia a vedere un confine sfumato tra WDAS e Pixar (ed era forse inevitabile), ma la strategia paga presso la critica e il pubblico.

La miccia finalmente arriva alla bomba nel 2013 con Frozen - Il regno di ghiaccio. I Walt Disney Animation Studios risorgono definitivamente, tra molti alti e pochi bassi: Big Hero 6 (2014), Zootropolis (2016), Oceania (2016), Ralph Spacca Internet (2018). Nel 2017 il movimento partito col #metoo ha un'onda lunga che travolge pure Lasseter, così alle direzioni creative della Pixar e dei WDAS vengono posti rispettivamente Pete Docter e Jennifer Lee: al boxoffice poco cambia, con i trionfi di Frozen II - Il segreto di Arendelle o Toy Story 4 (entrambi del 2019).

Mentre l'animazione procede sicura (ma intralciata da pleonastici remake dal vero), Iger prosegue però la strategia delle acquisizioni, via via più ambiziosa (e contestata, molto contestata). Nel 2009 tocca alla Marvel, nel 2012 alla Lucasfilm, nel 2019 alla Fox, mentre nello stesso anno nasce la piattaforma di streaming proprietaria Disney+. Roy Disney Jr., che si era tanto speso in passato per mantenere il focus sui valori originali di zio Walt, è scomparso nel 2009. E ci manca un occhio vigile "di famiglia".





La resilienza di un sogno e di un principio (2020-oggi)

Iger lascia il ruolo di CEO a Bob Chapek nel 2020, poco prima che la pandemia cambi radicalmente le carte in tavola, mettendo in crisi quello che è ormai un colosso dall'identità secondo tanti sin troppo multiforme e dalla difficile manovrabilità. Iger viene richiamato dal consiglio di amministrazione a gran voce a fine 2022, mentre le azioni crollano a meno della metà del valore rispetto a quando aveva lasciato, acclamato dagli azionisti. Il marchio "Disney", ormai associato a mondi, personaggi e creazioni non immediatamente riconducibili a quello spirito, si carica di un'aura spiacevole e "appiattente" nel mondo dell'audiovisivo hollywoodiano. Chi è fan dei cartoon - lasciatecelo scrivere - soffre di questa rabbia che tracima sui social.

In questa difficoltà, d'immagine ed economica, c'è però un cuore che batte ancora: pur risentendo di questi smottamenti, mentre il pubblico medio sembra disabituarsi pericolosamente all'animazione in sala, i WDAS e la Pixar lottano. Con un'identità che non andrebbe mai confusa con quella dei consigli di amministrazione, degli azionisti e del marketing più aggressivo, cercano di non perdere se stessi: si respira nel pubblico un pigro desiderio di liquidare come "purtroppo non geniali" opere toccanti come Luca (2021) o un sottovalutatissimo Elemental (2023) della Pixar, anche se un Encanto (2021) dei WDAS è pur sempre in grado di piazzare una canzone originale tra le hit americane. C'è terreno da recuperare sulla sperimentazione visiva della concorrenza: se si pensa al corto Paperman, che nel 2012 aveva avuto l'intuizione di fondere 2D e 3D anni prima che per la concorrenza diventasse la norma, si capisce che sarà necessaria una volontà produttiva all'altezza di quelle capacità, perché non ci si può più accontentare. Walt no, proprio non si accontentava.