Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 8 Settembre, in prima serata
Stasera in TV, Lunedì 8 Settembre 2025
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 8 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 8 Settembre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Lunedì 8 Settembre 2025
Abbronzatissimi
Comico, 1991, durata: 114 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Bruno Gaburro
con Jerry Calà, Teo Teocoli, Alba Parietti, Eva Grimaldi, Mauro Di Francesco, Salvatore Marino, Franco Oppini, Piermaria Cecchini, Nathalie Caldonazzo, Mariangela Giordano, Arnaldo Ninchi, Guido Nicheli, Renato Cecchetto, Monika Rebel, Sonia Gray, Enio Drovandi, Clyde J. Barrett e Violaine Marie Bouloy.
The Missing
Azione, Drammatico, Thriller, Western, 2003, durata: 137 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Ron Howard
con Cate Blanchett, Tommy Lee Jones, Evan Rachel Wood, Jenna Boyd, Aaron Eckhart, Val Kilmer, Sergio Calderon, Eric Schweig, Steve Reevis, Jay Tavare, Ramon Frank, Angelina Torres, Deborah Martinez, Paul Scallan, David Garver, Toby Holguin, Jason Rodriguez, Deryle J. Lujan, Matthew Montoya, Joe Saenz, Gandi Shaw, Rod Rondeaux, Dutch Lunak, Josephine Schwan, Yolanda Nez, Heather Gulas, Scarlett McAlister, Aura Jensen-Curtis, Shelby Kocurek, Molly McAlister, Aaron Shiver, David Midthunder, Jerry King, Jim Tarwater, Clemente Spottedhorse, Brian Brown, Eddie J. Fernandez, Simon Baker, Juddson Keith Linn, Ray McKinnon, Elisabeth Moss, Max Perlich, Clint Howard e Rance Howard.
La casa sul lago del tempo
Sentimentale, Drammatico, 2006, durata: 100 min
in onda alle 21:10 su La5
un film di Alejandro Agresti
con Keanu Reeves, Sandra Bullock, Christopher Plummer, Willeke van Ammelrooy, Dylan Walsh, Shohreh Aghdashloo, Ebon Moss-Bachrach, Cynthia Kaye McWilliams, Mike Bacarella, Brandon DeShazer, April Chancy, Matthew Burton Coyle, Monica Szaflik, Jonathan Samuels, Lynn Collins, Alexandra LoRusso, Tavares Davies, Diane Frances Fisher, Lori Ann Gerdisch, Caitlin Harrington, Justin D. Jones, Thaddeus Griebel e Patricia E. Harrington.
World War Z
Horror, Azione, 2013, durata: 116 min
in onda alle 21:10 su 20
un film di Marc Forster
con Brad Pitt, Mireille Enos, Eric West, Matthew Fox, James Badge Dale, David Morse, Elyes Gabel, Michiel Huisman, David Andrews, Trevor White, Sterling Jerins, Daniel Newman, Nikola Djuricko e Pierfrancesco Favino.
Saranno famosi
Commedia, Musicale, Drammatico, 1980, durata: 133 min
in onda alle 21:14 su TwentySeven
un film di Alan Parker
con Irene Cara, Lee Curreri, Laura Dean, Antonia Franceschi, Boyd Gaines, Albert Hague, Tresa Hughes, Steve Inwood, Paul McCrane, Anne Meara, Joanna Merlin, Barry Miller, Gene Anthony Ray, Maureen Teefy, Debbie Allen, Eddie Barth, Richard Belzer, Eric Brockington, Bill Britten, Nicholas Bunin, Nora Catrone, Cindy Canvelas e Meg Tilly.
Ti guardo
Drammatico, 2015, durata: 93 min
in onda alle 21:15 su Rai 5
un film di Lorenzo Vigas
con Alfredo Castro e Luis Silva.
Il patto dei lupi
Azione, Horror, 2001, durata: 120 min
in onda alle 21:19 su Iris
un film di Christophe Gans
con Samuel Le Bihan, Mark Dacascos, Vincent Cassel, Monica Bellucci, Émilie Dequenne, Jérémie Renier, Jean Yanne, Jean-François Stévenin, Jacques Perrin, Johan Leysen, Bernard Farcy, Edith Scob, Hans Meyer e Virginie Darmon.
Dog Days
Commedia, Family, 2018, durata: 112 min
in onda alle 21:20 su Rai 3
un film di Ken Marino
con Nina Dobrev, Vanessa Hudgens, Adam Pally, Eva Longoria, Rob Corddry, Tone Bell, Jon Bass, Michael Cassidy, Tig Notaro, Lauren Lapkus, Finn Wolfhard, Thomas Lennon, Ryan Hansen, Jessica St. Clair, Jasmine Cephas Jones, Elizabeth Caro e Ron Cephas Jones.
Don't Look at the Demon
Horror, Thriller, 2022, durata: 95 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Brando Lee
con Jordan Belfi, Ashlyn Boots, Malin Crépin, Harris Dickinson, Fiona Dourif, Jessie Franks, William Miller, Thao Nhu Phan e Randy Wayne.
Un matrimonio all'inglese
Commedia, Sentimentale, 2008, durata: 93 min
in onda alle 21:20 su LA7D
un film di Stephan Elliott
con Jessica Biel, Ben Barnes, Kristin Scott Thomas, Colin Firth, Kimberley Nixon, Katherine Parkinson, Kris Marshall, Christian Brassington, Charlotte Riley, Jim McManus e Pip Torrens.
The Expatriate
Azione, Thriller, 2012, durata: 100 min
in onda alle 21:20 su Cielo
un film di Philipp Stölzl
con Aaron Eckhart, Olga Kurylenko, Liana Liberato, Garrick Hagon, Neil Napier, Kate Linder, Yassine Fadel, Eric Godon e Alexander Fehling.
JL Ranch
Family, Western, 2016, durata: 85 min
in onda alle 21:20 su Rai Premium
un film di Charles Robert Carner
con Jon Voight, Teri Polo, James Caan, Melanie Griffith, Steven Bauer, Abby Brammell, Grant Bowler e Trevor Donovan.
Il Diavolo veste Prada
Commedia, 2006, durata: 109 min
in onda alle 21:21 su Canale 5
un film di David Frankel
con Anne Hathaway, Meryl Streep, Adrian Grenier, Simon Baker, Stanley Tucci, Tracie Thoms, Emily Blunt, Eric Seltzer, Rich Sommer, Stephanie Szostak, Rebecca Mader, Gisele Bundchen, Colleen Dengel, Suzanne Dengel, Jimena Hoyos, Scott Hatfield, Paul Keany, Daniel Sunjata, Lindsay Brice, James Naughton, John Rothman, David Marshall Grant, Heidi Klum, Jaclynn Tiffany Brown, George C. Wolfe, Tibor Feldman, David Callegati, Alyssa Sutherland, Ines Rivero, L.J. Ganser, Rori Cannon, Stan Newman, Bridget Hall, John Graham (II), Wells Dixon, Alexie Gilmore, Valentino, James Cronin e Robert Verdi.
Prima o poi mi sposo
Commedia, Sentimentale, 2001, durata: 103 min
in onda alle 21:21 su Canale 5
un film di Adam Shankman
con Jennifer Lopez, Matthew McConaughey, Bridgette Wilson-Sampras, Justin Chambers, Judy Greer, Kathy Najimy, Francis Bay, Philip Pavel, Natalie Jaroszyk, Kevin Pollak, Alex Rocco, Fred Willard, Lou Myers, Joanna Gleason e Charles Kimbrough.
