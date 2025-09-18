Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 18 Settembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Giovedì 18 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 18 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 18 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Giovedì 18 Settembre 2025

Sapore di mare 2 - Un anno dopo

Commedia, 1983, durata: 100 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Bruno Cortini

con Massimo Ciavarro, Isabella Ferrari, Eleonora Giorgi, Mauro Di Francesco, Angelo Cannavacciuolo, Karina Huff, Gianni Ansaldi, Giorgia Torselli, Paolo Baroni e Ugo Bologna.

Commedia, 1983, durata: 100 min un film di Bruno Cortini con Massimo Ciavarro, Isabella Ferrari, Eleonora Giorgi, Mauro Di Francesco, Angelo Cannavacciuolo, Karina Huff, Gianni Ansaldi, Giorgia Torselli, Paolo Baroni e Ugo Bologna.

Jurassic Park

Avventura, Fantascienza, 1993, durata: 127 min

in onda alle 21:09 su 20

un film di Steven Spielberg

con Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Bob Peck, Martin Ferrero, Joseph Mazzello, Ariana Richards, Samuel L. Jackson, BD Wong e Wayne Knight.

Avventura, Fantascienza, 1993, durata: 127 min un film di Steven Spielberg con Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Bob Peck, Martin Ferrero, Joseph Mazzello, Ariana Richards, Samuel L. Jackson, BD Wong e Wayne Knight.

Lonely Hearts

Drammatico, Giallo, Thriller, 2006, durata: 108 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Todd Robinson

con John Travolta, Salma Hayek, Jared Leto, James Gandolfini, Laura Dern, Scott Caan, Michael Gaston, Bruce MacVittie, Dan Byrd, Andrew Wheeler, Alice Krige e Dagmara Dominczyk.



Save the Last Dance

Drammatico, Musicale, Sentimentale, 2001, durata: 112 min

in onda alle 21:10 su La5

un film di Thomas Carter

con Julia Stiles, Sean Patrick Thomas, Kerry Washington, Fredro Starr, Terry Kinney, Bianca Lawson, Vince Green e Garland Whitt.

Drammatico, Musicale, Sentimentale, 2001, durata: 112 min un film di Thomas Carter con Julia Stiles, Sean Patrick Thomas, Kerry Washington, Fredro Starr, Terry Kinney, Bianca Lawson, Vince Green e Garland Whitt.

Mississippi Burning - Le radici dell'odio

Drammatico, 1988, durata: 128 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Alan Parker

con Gene Hackman, Willem Dafoe, Frances McDormand, Brad Dourif, R. Lee Ermey, Gailard Sartain, Stephen Tobolowsky, Michael Rooker, Pruitt Taylor Vince e Badja Djola.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/mississippi-burning-le-radici-dell-odio/5383/video/?vid=34959" title="Mississippi Burning - Le radici dell'odio: Il Trailer Ufficiale del Film">Mississippi Burning - Le radici dell'odio: Il Trailer Ufficiale del Film</a>

Drammatico, 1988, durata: 128 min un film di Alan Parker con Gene Hackman, Willem Dafoe, Frances McDormand, Brad Dourif, R. Lee Ermey, Gailard Sartain, Stephen Tobolowsky, Michael Rooker, Pruitt Taylor Vince e Badja Djola.

Ti presento i miei

Commedia, 2000, durata: 108 min

in onda alle 21:11 su TwentySeven

un film di Jay Roach

con Robert De Niro, Ben Stiller, Blythe Danner, Teri Polo, James Rebhorn, Jon Abrahams, Owen Wilson, Nicole DeHuff, Phyllis George e Tom McCarthy.



Senza tregua

Azione, 1993, durata: 97 min

in onda alle 21:14 su Iris

un film di John Woo

con Jean-Claude Van Damme, Lance Henriksen, Yancy Butler, Wilford Brimley, Kasi Lemmons, Arnold Vosloo, Sven-Ole Thorsen e Ted Raimi.

Azione, 1993, durata: 97 min un film di John Woo con Jean-Claude Van Damme, Lance Henriksen, Yancy Butler, Wilford Brimley, Kasi Lemmons, Arnold Vosloo, Sven-Ole Thorsen e Ted Raimi.

Blair Witch

Horror, Thriller, 2016, durata: 89 min

in onda alle 21:15 su Italia 2

un film di Adam Wingard

con James Allen McCune, Callie Hernandez, Corbin Reid, Brandon Scott, Wes Robinson e Valorie Curry.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/blair-witch/53460/video/?vid=24289" title="Blair Witch: Trailer italiano ufficiale del film - HD">Blair Witch: Trailer italiano ufficiale del film - HD</a>

Horror, Thriller, 2016, durata: 89 min un film di Adam Wingard con James Allen McCune, Callie Hernandez, Corbin Reid, Brandon Scott, Wes Robinson e Valorie Curry.

Per tutta la vita

Commedia, 2021, durata: 100 min

in onda alle 21:20 su Rai 3

un film di Paolo Costella

con Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi, Fabio Volo, Euridice Axen, Ivana Monti e Renato Scarpa.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/per-tutta-la-vita/61122/video/?vid=37477" title="Per tutta la Vita: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Per tutta la Vita: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



Le verità nascoste

Drammatico, Horror, Thriller, 2000, durata: 126 min

in onda alle 21:20 su LA7D

un film di Robert Zemeckis

con Harrison Ford, Michelle Pfeiffer, Diana Scarwid, Joe Morton, James Remar, Miranda Otto, Amber Valletta, Wendy Crewson, Ray Baker e Micole Mercurio.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/le-verita-nascoste/44782/video/?vid=34123" title="Le verità nascoste: Il Trailer Ufficiale del Film">Le verità nascoste: Il Trailer Ufficiale del Film</a>

Drammatico, Horror, Thriller, 2000, durata: 126 min un film di Robert Zemeckis con Harrison Ford, Michelle Pfeiffer, Diana Scarwid, Joe Morton, James Remar, Miranda Otto, Amber Valletta, Wendy Crewson, Ray Baker e Micole Mercurio.

Jane Got a Gun

Drammatico, Western, 2015, durata: 98 min

in onda alle 21:20 su Cielo

un film di Gavin O'Connor

con Natalie Portman, Joel Edgerton, Ewan McGregor, Rodrigo Santoro, Noah Emmerich, Boyd Holbrook, Alex Manette e Todd Stashwick.

Drammatico, Western, 2015, durata: 98 min un film di Gavin O'Connor con Natalie Portman, Joel Edgerton, Ewan McGregor, Rodrigo Santoro, Noah Emmerich, Boyd Holbrook, Alex Manette e Todd Stashwick.

I Misteri della marea

Giallo, 2020, durata: 90 min

in onda alle 21:20 su Rai Premium

un film di Bruno Garcia

con Garance Thénault, Christopher Buchholz, Louise Marion, Jérémy Barrière, Pierre Hancisse, Elodie Hesme, Farouk Bermouga e Manuel Gelin.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/i-misteri-della-marea/66070/video/?vid=45095" title="I Misteri della Marea: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">I Misteri della Marea: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>



Il Vento del Perdono

Drammatico, 2005, durata: 107 min

in onda alle 21:30 su TV8

un film di Lasse Hallström

con Robert Redford, Jennifer Lopez, Morgan Freeman, Josh Lucas, Damian Lewis, Camryn Manheim, Becca Gardner, Lynda Boyd e R. Nelson Brown.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-vento-del-perdono/90/video/?vid=27588" title="Il Vento del perdono: Il Trailer Ufficiale del Film">Il Vento del perdono: Il Trailer Ufficiale del Film</a>



La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv