Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 18 Settembre, in prima serata
Stasera in TV, Giovedì 18 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 18 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 18 Settembre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Giovedì 18 Settembre 2025
-
Sapore di mare 2 - Un anno dopo
Commedia, 1983, durata: 100 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Bruno Cortini
con Massimo Ciavarro, Isabella Ferrari, Eleonora Giorgi, Mauro Di Francesco, Angelo Cannavacciuolo, Karina Huff, Gianni Ansaldi, Giorgia Torselli, Paolo Baroni e Ugo Bologna.
-
Jurassic Park
Avventura, Fantascienza, 1993, durata: 127 min
in onda alle 21:09 su 20
un film di Steven Spielberg
con Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Bob Peck, Martin Ferrero, Joseph Mazzello, Ariana Richards, Samuel L. Jackson, BD Wong e Wayne Knight.
-
Lonely Hearts
Drammatico, Giallo, Thriller, 2006, durata: 108 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Todd Robinson
con John Travolta, Salma Hayek, Jared Leto, James Gandolfini, Laura Dern, Scott Caan, Michael Gaston, Bruce MacVittie, Dan Byrd, Andrew Wheeler, Alice Krige e Dagmara Dominczyk.
-
Save the Last Dance
Drammatico, Musicale, Sentimentale, 2001, durata: 112 min
in onda alle 21:10 su La5
un film di Thomas Carter
con Julia Stiles, Sean Patrick Thomas, Kerry Washington, Fredro Starr, Terry Kinney, Bianca Lawson, Vince Green e Garland Whitt.
-
Mississippi Burning - Le radici dell'odio
Drammatico, 1988, durata: 128 min
in onda alle 21:10 su Tv 2000
un film di Alan Parker
con Gene Hackman, Willem Dafoe, Frances McDormand, Brad Dourif, R. Lee Ermey, Gailard Sartain, Stephen Tobolowsky, Michael Rooker, Pruitt Taylor Vince e Badja Djola.
-
Ti presento i miei
Commedia, 2000, durata: 108 min
in onda alle 21:11 su TwentySeven
un film di Jay Roach
con Robert De Niro, Ben Stiller, Blythe Danner, Teri Polo, James Rebhorn, Jon Abrahams, Owen Wilson, Nicole DeHuff, Phyllis George e Tom McCarthy.
-
Senza tregua
Azione, 1993, durata: 97 min
in onda alle 21:14 su Iris
un film di John Woo
con Jean-Claude Van Damme, Lance Henriksen, Yancy Butler, Wilford Brimley, Kasi Lemmons, Arnold Vosloo, Sven-Ole Thorsen e Ted Raimi.
-
Blair Witch
Horror, Thriller, 2016, durata: 89 min
in onda alle 21:15 su Italia 2
un film di Adam Wingard
con James Allen McCune, Callie Hernandez, Corbin Reid, Brandon Scott, Wes Robinson e Valorie Curry.
-
Per tutta la vita
Commedia, 2021, durata: 100 min
in onda alle 21:20 su Rai 3
un film di Paolo Costella
con Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi, Fabio Volo, Euridice Axen, Ivana Monti e Renato Scarpa.
-
Le verità nascoste
Drammatico, Horror, Thriller, 2000, durata: 126 min
in onda alle 21:20 su LA7D
un film di Robert Zemeckis
con Harrison Ford, Michelle Pfeiffer, Diana Scarwid, Joe Morton, James Remar, Miranda Otto, Amber Valletta, Wendy Crewson, Ray Baker e Micole Mercurio.
-
Jane Got a Gun
Drammatico, Western, 2015, durata: 98 min
in onda alle 21:20 su Cielo
un film di Gavin O'Connor
con Natalie Portman, Joel Edgerton, Ewan McGregor, Rodrigo Santoro, Noah Emmerich, Boyd Holbrook, Alex Manette e Todd Stashwick.
-
I Misteri della marea
Giallo, 2020, durata: 90 min
in onda alle 21:20 su Rai Premium
un film di Bruno Garcia
con Garance Thénault, Christopher Buchholz, Louise Marion, Jérémy Barrière, Pierre Hancisse, Elodie Hesme, Farouk Bermouga e Manuel Gelin.
-
Il Vento del Perdono
Drammatico, 2005, durata: 107 min
in onda alle 21:30 su TV8
un film di Lasse Hallström
con Robert Redford, Jennifer Lopez, Morgan Freeman, Josh Lucas, Damian Lewis, Camryn Manheim, Becca Gardner, Lynda Boyd e R. Nelson Brown.
