Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 18 Settembre, in prima serata

Stasera in TV, Giovedì 18 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 18 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 18 Settembre 2025.

  • Sapore di mare 2 - Un anno dopo
    Commedia, 1983, durata: 100 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Bruno Cortini
    con Massimo Ciavarro, Isabella Ferrari, Eleonora Giorgi, Mauro Di Francesco, Angelo Cannavacciuolo, Karina Huff, Gianni Ansaldi, Giorgia Torselli, Paolo Baroni e Ugo Bologna.

  • Jurassic Park
    Avventura, Fantascienza, 1993, durata: 127 min
    in onda alle 21:09 su 20
    un film di Steven Spielberg
    con Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Bob Peck, Martin Ferrero, Joseph Mazzello, Ariana Richards, Samuel L. Jackson, BD Wong e Wayne Knight.

  • Lonely Hearts
    Drammatico, Giallo, Thriller, 2006, durata: 108 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Todd Robinson
    con John Travolta, Salma Hayek, Jared Leto, James Gandolfini, Laura Dern, Scott Caan, Michael Gaston, Bruce MacVittie, Dan Byrd, Andrew Wheeler, Alice Krige e Dagmara Dominczyk.

  • Save the Last Dance
    Drammatico, Musicale, Sentimentale, 2001, durata: 112 min
    in onda alle 21:10 su La5
    un film di Thomas Carter
    con Julia Stiles, Sean Patrick Thomas, Kerry Washington, Fredro Starr, Terry Kinney, Bianca Lawson, Vince Green e Garland Whitt.

  • Mississippi Burning - Le radici dell'odio
    Drammatico, 1988, durata: 128 min
    in onda alle 21:10 su Tv 2000
    un film di Alan Parker
    con Gene Hackman, Willem Dafoe, Frances McDormand, Brad Dourif, R. Lee Ermey, Gailard Sartain, Stephen Tobolowsky, Michael Rooker, Pruitt Taylor Vince e Badja Djola.


  • Ti presento i miei
    Commedia, 2000, durata: 108 min
    in onda alle 21:11 su TwentySeven
    un film di Jay Roach
    con Robert De Niro, Ben Stiller, Blythe Danner, Teri Polo, James Rebhorn, Jon Abrahams, Owen Wilson, Nicole DeHuff, Phyllis George e Tom McCarthy.

  • Senza tregua
    Azione, 1993, durata: 97 min
    in onda alle 21:14 su Iris
    un film di John Woo
    con Jean-Claude Van Damme, Lance Henriksen, Yancy Butler, Wilford Brimley, Kasi Lemmons, Arnold Vosloo, Sven-Ole Thorsen e Ted Raimi.

  • Blair Witch
    Horror, Thriller, 2016, durata: 89 min
    in onda alle 21:15 su Italia 2
    un film di Adam Wingard
    con James Allen McCune, Callie Hernandez, Corbin Reid, Brandon Scott, Wes Robinson e Valorie Curry.


  • Per tutta la vita
    Commedia, 2021, durata: 100 min
    in onda alle 21:20 su Rai 3
    un film di Paolo Costella
    con Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi, Fabio Volo, Euridice Axen, Ivana Monti e Renato Scarpa.


  • Le verità nascoste
    Drammatico, Horror, Thriller, 2000, durata: 126 min
    in onda alle 21:20 su LA7D
    un film di Robert Zemeckis
    con Harrison Ford, Michelle Pfeiffer, Diana Scarwid, Joe Morton, James Remar, Miranda Otto, Amber Valletta, Wendy Crewson, Ray Baker e Micole Mercurio.


  • Jane Got a Gun
    Drammatico, Western, 2015, durata: 98 min
    in onda alle 21:20 su Cielo
    un film di Gavin O'Connor
    con Natalie Portman, Joel Edgerton, Ewan McGregor, Rodrigo Santoro, Noah Emmerich, Boyd Holbrook, Alex Manette e Todd Stashwick.

  • I Misteri della marea
    Giallo, 2020, durata: 90 min
    in onda alle 21:20 su Rai Premium
    un film di Bruno Garcia
    con Garance Thénault, Christopher Buchholz, Louise Marion, Jérémy Barrière, Pierre Hancisse, Elodie Hesme, Farouk Bermouga e Manuel Gelin.


  • Il Vento del Perdono
    Drammatico, 2005, durata: 107 min
    in onda alle 21:30 su TV8
    un film di Lasse Hallström
    con Robert Redford, Jennifer Lopez, Morgan Freeman, Josh Lucas, Damian Lewis, Camryn Manheim, Becca Gardner, Lynda Boyd e R. Nelson Brown.


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

