Indiana Jones 5: cosa sappiamo del prossimo capitolo della saga

Arriva nel luglio del 2021, ma sappiamo anche qualche altra cosa. Azzardiamo un riassunto.

Ci domandiamo quanti di voi attendano Indiana Jones 5 di Steven Spielberg, dopo la delusione di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, il cui principale difetto a parere di chi scrive non era - come molti temevano - l'età di Harrison Ford, quanto l'assoluta mancanza di direzione sicura, in registro e storia, gestiti con scarso entusiasmo da Steven Spielberg alla regia e George Lucas al soggetto. Siccome noi però siamo fan del personaggio e di quello che ha portato al moderno blockbuster, vogliamo riassumervi la situazione del primo film dedicato a Indy prodotto dalla Disney, dopo l'acquisizione della Lucasfilm nel 2012.

AGGIORNAMENTO DEL 27 FEBBRAIO 2020

Steven Spielberg lascia la regia di Indiana Jones 5, rimanendo tra i produttori.

AGGIORNAMENTO DEL 17 FEBBRAIO 2020

Harrison Ford suggerisce qualcosa della trama: "Vedremo nuovi sviluppi nella sua vita, nel suo rapporto. Vedremo risolta parte della sua storia."

AGGIORNAMENTO DEL 14 FEBBRAIO 2020

Harrison Ford conferma l'inizio delle riprese per l'aprile 2020, mentre Shia LaBeouf conferma di non essere coinvolto nel quinto Indiana Jones.

AGGIORNAMENTO DEL 4 FEBBRAIO 2020

La presidente della Lucasfilm conferma che Indiana Jones 5 non sarà un reboot e che "Harrison Ford è coinvolto".

AGGIORNAMENTO DEL 15 GENNAIO 2020

Indiana Jones potrebbe diventare una serie tv con la figlia di Indy come protagonista, introdotta nel quinto film.

AGGIORNAMENTO DEL 24 SETTEMBRE 2019

David Koepp ha ripreso in mano il copione di Indiana Jones 5, dopo essersene allontanato per un anno, impegnato con le riprese del suo You Should Have Left.

AGGIORNAMENTO DEL 31 LUGLIO 2019

Abbiamo una voce affidabile per capire quando iniziano le riprese di Indiana Jones 5: secondo il sito DiscussingFilm, il primo ciak sarà dato a Londra nell'aprile 2020.

Quando esce Indiana Jones 5?

La data ufficiale americana è 9 luglio 2021. Annunciato nel marzo del 2016, il progetto era inizialmente previsto per l'estate del 2019, ma è stato posticipato una prima volta al luglio del 2020. A causa delle riscritture comunicate nel giugno del 2018, è slittato una seconda volta al 2021.

E chi ci garantisce che uscirà davvero, dopo tanti rinvii? Nessuno, però la Disney ha avviato una ristrutturazione della celebre attrazione Indiana Jones Epic Stunt Spectacular di Walt Disney World in Florida: terminerà guardacaso proprio nell'estate del 2021, in tempo per celebrare i 40 anni dei Predatori dell'Arca Perduta. Agognato allineamento dei pianeti (del marketing)? L'imminente arrivo di edizioni rimasterizzate in 4K dei capitoli precedenti lo fa sperare.

Chi è il regista di Indiana Jones 5

Sembra incredibile porsi questa domanda, ma alla fine del febbraio 2020 Steven Spielberg ha annunciato di aver lasciato la regia del progetto, rimanendo solo nello staff di produzione come consulente, ufficialmente per "lasciare il personaggio a una nuova generazione e osservare il loro punto di vista sulla storia". Secondo voci riportate da Variety, il James Mangold di Logan, Innocenti bugie e LeMans '66 sarebbe sul punto di firmare con la Disney/Lucasfilm per sostituirlo.

Quando si girerà il film?

Spielberg all'inizio del 2018 era in preproduzione su questo film e sul remake di West Side Story, e aveva intenzione di girare prima Indy 5. Secondo le sue stesse parole, era certo di andare davanti alla macchina da presa nell'aprile del 2019. Le citate riscritture hanno messo a repentaglio la sua tabella di marcia e alla fine il suo stesso coinvolgimento. Verosimilmente si girerà nel corso del 2020, tra la primavera inoltrata e l'estate, secondo quanto riportato da DiscussingFilm nel luglio 2019 e confermato da Harrison Ford in un'intervista del febbraio 2020.

Harrison Ford sarà ancora Indiana Jones?

Ufficialmente e fino a prova contraria sì, come ha confermato per l'ennesima volta, nel febbraio 2020, la presidente Lucasfilm Kathleen Kennedy. Ford avrà 77-78 anni al momento delle riprese, essendo nato il 13 luglio. E' sicuramente molto attempato per l'archeologo così come lo conosciamo, ma Ford ha detto in un'intervista che "Sarà interessante rivisitare il personaggio avanti negli anni." Il copione dovrebbe tener conto dell'anzianità di Henry Jones Jr., dato che lo stesso Spielberg ha confermato che la storia si svolgerà negli anni Sessanta.

Ma come mai tempo fa si era parlato di altri attori nel ruolo, come Bradley Cooper o Chris Pratt? In via ufficiale, nessuno alla Lucasfilm o alla Disney ha mai ammesso un recasting del personaggio. Le fonti di quelle voci tuttavia giuravano di non averle inventate di sana pianta. Probabile che l'opzione sia stata considerata prima dell'annuncio ufficiale del 2016, ma è anche probabile che l'idea rimanga in piedi: nel 2014 noi ipotizzammo, in un articolo su Indiana Jones 5 pre-annuncio, una narrazione parallela con l'Indy anziano e un Indy più giovane in flashback, portato sullo schermo da un nuovo attore. Voci simili sono in seguito affiorate online. Dichiarazioni del presidente Disney Bob Iger, riguardanti la difficoltà nell'impostare questo prossimo film ("tra sequel e reboot"), renderebbero più solida l'ipotesi: se si associa questo dettaglio alle ultime citate dichiarazioni di Kathleen Kennedy, che conferma un "prosieguo" e non un "reboot", e alla voce parallela su una figlia/figliastra di Indy (vedi più in basso), è probabile che si sia sul serio discusso della questione successione.

Pratt, dal canto suo, ha doppiato un personaggio in Lego Movie 2 chiamato Rex Dangervest: difensore della galassia come nei Guardiani, addestratore di raptor come in Jurassic World e archeologo come...? Interrogato sull'enigma nel febbraio 2019, Chris ha detto che gli sceneggiatori stavano semplicemente scherzando su questo tormentone di lui come nuovo Indy, e ha aggiunto però che "non ci sono novità in merito". Quindi lui se le aspettava? Il mistero non è risolto...

Di cosa parlerà Indiana Jones 5, la trama

Top secret, nessuno lo sa. Qualcuno ipotizzava una storia basata sulla Fonte della Giovinezza, ma potrebbe essere una voce messa in giro da un burlone, ispirato dall'età di Harrison. Qualcun altro ha parlato di una storia incentrata sulla leggenda del treno pieno di tesori nazisti, ma la notizia è stata smentita da fonti vicine alla Disney. Di certo, stando a una dichiarazione del producer Frank Marshall, si tornerà a un'avventura in giro per il mondo, dopo gli spostamenti relativamente ristretti del Teschio di cristallo.

In un'intervista del febbraio 2020, Harrison Ford ha tuttavia suggerito qualcosa sul percorso del suo personaggio: "Vedremo nuovi sviluppi nella vita di Indiana Jones, nel suo rapporto. Vedremo risolta parte della sua storia." Se prendessimo quel "suo rapporto" alla lettera, dovremmo dare per scontato che Karen Allen alias Marion Ravenwood sarà della partita.

Chi scrive Indiana Jones 5?

La prima stesura è stata firmata da David Koepp, che si era già occupato di scrivere Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (o per meglio dire di mettere "ordine" tra le precedenti mille stesure di quel travagliato lungometraggio). Per la riscrittura era stato invece inizialmente assunto Jonathan Kasdan, figlio del Lawrence Kasdan che scrisse I predatori dell'arca perduta. Kasdan aveva supervisionato e convogliato nel copione idee che provenivano non solo da lui stesso, ma da più fonti e diversi creativi, sempre stando alle parole di Frank Marshall. Non sappiamo se tra questi creativi ci sia stato Dan Fogelman, ma secondo le ennesime voci di corridoio era stato quest'ultimo a prendere il suo posto. Attualmente pare che Koepp, libero da altri impegni, abbia ripreso in mano le redini della situazione.

Ma in Indiana Jones 5 ci sarà pure il figlio di Indy, interpretato da Shia LaBeouf?

Koepp lo escluse in un'intervista. LaBeouf non è più in buoni rapporti con la Hollywood che conta e con i genitori stessi della saga. Già negli anni immediatamente successivi all'uscita del Teschio di Cristallo, LaBeouf s'inimicò sia Steven sia Ford, dichiarando pubblicamente, in una conferenza stampa, che riteneva il film "sbagliato", cosa che peraltro Spielberg ha anche ammesso anni dopo, seppur in modo ironico e differente. Harrison in particolare liquidò l'uscita di Shia: "Penso sia stato uno stupido coglione. Come attore credo sia un mio obbligo sostenere il film senza fare la figura del deficiente. Shia è ambizioso, preciso, ha talento, ma deve imparare come si affronta una situazione particolare e difficile“.

Che i rapporti non siano più idilliaci è stato ribadito di recente (febbraio 2020) dallo stesso LaBeouf, che ha ammesso: "A quelli in realtà non piaccio sul serio, piaccio un sacco a tanta gente, ma non a loro."

In Indiana Jones 5 ci sarà la figlia di Indiana Jones, protagonista poi anche di una serie tv?

Secondo alcune voci del gennaio 2020, pare che nel lungometraggio dovrebbe essere presentata al pubblico una figlia del prof. Jones, con la quale Indy dovrebbe vivere sullo schermo l'ultima avventura. Questo personaggio femminile riceverebbe poi l'onore di una serie tv sul Disney+ a lei espressamente dedicata (dal titolo ignoto, a meno che lei stessa non erediti l'appellativo di "Indiana"). In un primo tempo si era detti pure che Steven Spielberg stava pensando di occuparsi anche della serie, in qualità di supervisore / executive producer, proprio in una previsione di continuità tra film ed episodi, ma alla luce del suo abbandono di cui sopra, sembra ora poco probabile. Si tratta sempre di voci non confermate, però va ricordato che anni fa qualcuno parlò di una possibile serie dedicata alla giovane Marion Ravenwood: si trattava di voci anche in quel caso, ma è evidente che ci sia una ricerca di sinergia tra sala e piccolo schermo.

Di sicuro tirare in ballo un'erede femminile renderebbe più tranquillo Harrison: in un'intervista al volo su un red carpet nel novembre 2018, riguardo al possibile coinvolgimento di Chris Pratt ha risposto ridendo: "O lui o me, mi sa." Nel maggio 2019 ancora Ford, sempre sull'argomento della successione, ha risposto ridendo a un intervistatore: "Quando me ne vado io, se ne va Indiana Jones!" Le tessere del puzzle potrebbero combaciare...

George Lucas lavorerà su Indiana Jones 5?

Spielberg ribadì che non sarebbe riuscito a occuparsi di un Indiana Jones senza avere l'amico George "almeno come executive producer", ma ufficialmente Lucas non è della partita. Dopo l'uscita anche di Spielberg, la questione sembra del tutto chiusa. Al 100% George non ha contribuito in alcun modo al soggetto o alla sceneggiatura del lungometraggio, lo confermò Koepp e lo ha riconfermato il producer Frank Marshall con queste precise parole: “Mi piace passare tempo col George e avere i suoi input, ma la vita cambia e stiamo andando avanti. Lui è andato avanti. Abbiamo molto rispetto delle sue intenzioni originali in quei film, soprattutto per quel che riguarda il personaggio di Harrison e la serializzazione di quell'idea originale. Mi piacerebbe che George ci fosse, ora sarà un po' diverso."

John Williams comporrà le musiche di Indiana Jones 5?

Non ci potrebbe essere un Indy senza di lui. In una recente intervista John, che va per i 90, si è limitato con la sua consueta elegante timidezza a uno scaramantico "Lo spero". Williams ha da poco completato la colonna sonora di Star Wars L'ascesa di Skywalker, dichiarando chiuso il suo impegno con Guerre Stellari. E' verosimile che anche Indiana Jones 5 possa rappresentare per lui un commiato dall'altra saga che ha fatto grande la Lucasfilm, anche grazie al suo stesso apporto musicale. John ha ricevuto nomination all'Oscar per tutte e tre le colonne sonore della trilogia di Indy, ma l'ha mancata per Il teschio di cristallo.

Si sa qualcosa degli altri membri del cast di Indiana Jones 5?

Nulla, però John Rhys-Davies, il mitico Sallah di I predatori dell'arca perduta e Indiana Jones e l'ultima crociata, in ogni occasione in cui s'imbatte in Spielberg gli fa notare che quelli sono i film migliori della saga. "Chissà perché?" D'altro canto, Rhys-Davies, come ha poi aggiunto in seguito, ha anche timore che l'arabo Sallah, per la sua caratterizzazione, possa essere tagliato dalla Disney in quanto ritenuto ormai "politicamente scorretto".