Indiana Jones 5, David Koepp è tornato a lavorare sulla sceneggiatura

Dopo il tentativo di Jonathan Kasdan, a quanto pare Spielberg fa di nuovo squadra con uno dei suoi collaboratori storici.

Cosa sappiamo di Indiana Jones 5? Nel corso degli anni vi abbiamo tenuto aggiornati, ma più passa il tempo più avvertiamo la spiacevole sensazione di una cancellazione imminente, nonostante una data d'uscita collocata nel luglio del 2021: oggi veniamo a sapere che David Koepp, già sceneggiatore di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, è tornato a lavorare sul copione, dopo averlo lasciato l'anno scorso a Jonathan Kasdan, senza che quest'ultimo trovasse la quadra definitiva del racconto. Si era anche parlato di un altro interregno sulla sceneggiatura, affidato a Dan Fogelman, ma a quanto sembra Steven Spielberg ha preferito rinsaldare il legame con l'autore che gli confezionò anche i copioni di Jurassic Park, Il mondo perduto e La guerra dei mondi.

Koepp ha accennato brevemente a Indiana Jones 5 in un'intervista a Den of Geek, dove racconta del suo debutto come romanziere di fantascienza ("Cold Storage") e del suo recente impegno come regista di You Should Have Left con Kevin Bacon, horror prodotto da Jason Blum. David aveva lasciato Indy 5 proprio per le scadenze imposte da queste riprese, ora concluse. "In realtà sono tornato a lavorare su Indiana Jones 5. Ci stiamo ancora provando. Credo che questa volta abbiamo una buona idea. Vedremo." I fan temono Koepp dopo Indy 4, ma va ricordato che fu chiamato all'ultimo momento, per cercare di mettere ordine nelle svariate stesure che si erano accumulate nel corso degli anni.

L'inizio delle riprese di Indy 5 è indicativamente collocato nell'aprile 2020: ci sembra un po' tardi per avere ancora tanti dubbi sulla direzione da prendere, sicuramente resa più nebulosa dall'età di Harrison Ford. Stimiamo che la Disney, la Lucasfilm di Kathleen Kennedy, Koepp, Ford e Spielberg, impegnato ora a chiudere West Side Story, abbiano più o meno tempo fino a dicembre per mettersi d'accordo sul copione e passare alla preproduzione. In caso contrario, vediamo una cancellazione più probabile di un terzo slittamento di questo film, un tempo previsto in sala nel luglio del 2019...