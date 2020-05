Indiana Jones 5, confermato James Mangold alla regia, riscrive il copione da zero con un approccio diverso

News Cinema

Indiana Jones 5: conferma ufficiale di James Mangold come regista e sceneggiatore del film con Harrison Ford in uscita nel luglio 2022. In arrivo un Indy crepuscolare alla Logan?

Chiacchierando con Collider, lo storico producer Frank Marshall ha confermato che sarà ufficialmente James Mangold il regista di Indiana Jones 5 previsto per il luglio 2022, ma non solo: secondo Marshall la stesura della sceneggiatura è "appena cominciata". In buona sostanza, a quattro anni dall'annuncio del progetto e dopo l'abbandono a febbraio di Steven Spielberg (che rimane confermato come co-producer), Indiana Jones 5 viene di fatto resettato da James Mangold, reduce dal buon esito di Le Mans '66 e Logan, che gli hanno fruttato due nomination all'Oscar, rispettivamente come miglior film e come migliore sceneggiatura non originale.

Mangold, che era stato subito tirato in ballo da voci di corridodio non appena Spielberg si era fatto da parte, ha di recente lavorato con Harrison Ford come coproducer del Richiamo della foresta: forse anche per questa ragione, Marshall sottolinea che James è la scelta migliore per il progetto, avendo già un rapporto d'intesa con Harrison. Soprattutto, Frank ritiene che Mangold sia "un esperto nel rigirare generi e stereotipi antichi con una necessaria dose di intrigo postmoderno, che genera film hollywoodiani classici ma allo stesso tempo coraggiosi". Non male come definizione di Mangold, dobbiamo dargliene atto, visto che in effetti James attraversa i generi da 25 anni: commedia, western, thriller psicologico, introspezione, cinecomic, biografie (musicali e non), spionaggio. Rimane da capire cosa abbia in mente per Indiana Jones 5. Comic Book l'ha interpellato e, anche se l'interessato è già entrato in modalità top-secret Lucasfilm/Disney, ha puntato su una risposta generica riguardante il suo approccio ai franchise.

Cerco sempre di trovare un nucleo emotivo su cui costruire. Secondo me è più importante questo del servire una minestra riscaldata, in un'epoca in cui i franchise sono diventati una merce. Almeno per me, per l'esperienza che ho avuto sui vari marchi, servire la minestra riscaldata di solito produce solo il ricordo della prima volta che hai assaggiato il piatto. Alla fine il pubblico preferirebbe rivivere il primo capitolo. Quindi devi spingerti verso territori nuovi, ricordando allo stesso tempo le ragioni che hanno motivato tutti in origine. Com'è successo con Logan, quando hai a che fare con una serie che genera molte aspettative.