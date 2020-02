Indiana Jones 5, le riprese cominciano tra due mesi, parola di Harrison Ford

News Cinema

Harrison Ford sarà in Indiana Jones 5 che si inizierà a girare ad aprile, tra poco invece sarà in sala col Richiamo della foresta.

Sono anni che seguiamo il progetto di un quinto Indiana Jones, con la nostra guida contenente quello che sappiamo su Indiana Jones 5: ne abbiamo lette tante, abbiamo assistito a ben due slittamenti e tante false partenze, ma ora potremmo esserci, perché secondo Harrison Ford il film di Steven Spielberg si comincerà a girare tra due mesi. Ford ha rilasciato questa dichiarazione in un'intervista per CBS Sunday Morning: il video andrà in onda in forma completa domenica 16, per cavalcare l'uscita del Richiamo della foresta, nuovo adattamento di Jack London anche nelle sale italiane dal 20 febbraio. Si era già parlato dell'inizio delle riprese di Indiana Jones 5 nell'aprile 2020, quindi le parole di Ford sembrano una prima conferma, e in merito a questo progetto ogni conferma è bene accetta! Ricordiamo che qualche giorno fa la presidentessa della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, aveva giurato che Indiana Jones 5 non sarà un reboot ma un prosieguo della saga.

Nello stralcio di intervista, Harrison spiega al giornalista che considera il tornare a interpretare personaggi iconici una responsabilità non tanto verso i "fan", concetto che non ama particolarmente, quanto verso quelli che per lui sono veri e propri "clienti" della sua professione. E' imperativo per Ford ribadire la stessa ambizione che si aveva quando i personaggi sono stati creati.