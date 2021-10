Indiana Jones 5, Harrison Ford si aggira in Sicilia per le riprese, con giacca d'ordinanza!

News Cinema

Sono iniziate le annunciate riprese di Indiana Jones 5 nel centro di Cefalù: Harrison Ford nell'inconfondibile giacca, Boyd Holbrook e Mads Mikkelsen attraversano le viuzze e la gente li assedia!

Alla fine Harrison Ford a Cefalù per Indiana Jones 5 è arrivato, indossando la proverbiale giacca del mitico archeologo! Come documenta Palermo Today, la cittadina siciliana è stata positivamente stravolta dalla presenza del set diretto da James Mangold per il quinto capitolo della saga, che sbarcherà nelle sale nel luglio 2022. Con i fan tenuti a debita distanza, Harrison ha trascorso del tempo in una delle strade di Cefalù, per sequenze relativamente tranquille che appaiono solo dialogate: nelle immagini di Indiana Jones 5 colte sul set da Palermo Today si riconoscono con lui Boyd Holbrook e lo stesso regista Mangold, oltre a Mads Mikkelsen, che arriva trasportato da un piccolo mezzo e nel film pare che interpreti il villain della situazione.

C'è chi attende Antonio Banderas (forse invano), ma Harrison Ford a 79 anni suonati continua a convincere qualche simpatica signora che non manca di notarne il sempiterno fascino. Le riprese di Indiana Jones 5 a Cefalù dovrebbero continuare fino all'11 ottobre, mentre nei giorni scorsi sono già stati battuti diversi ciak, in questo caso per scene d'azione, nel parco archeologico della Neapolis, con l’Orecchio di Dioniso e la Grotta dei Cordari. Sono state previste sequenze anche al Castello Maniace. Leggi anche Indiana Jones 5: cosa sappiamo del prossimo capitolo della saga