Indiana Jones 5, la prima immagine ufficiale!

È quasi in silhouette, ma è proprio il mitico Harrison Ford quello nella prima, suggestiva immagine ufficiale di Indiana Jones 5, in arrivo nel 2023.

Manca ancora tanto, troppo, a Indiana Jones 5 con Harrison Ford, ma la Lucasfilm ci ha fatto un bel regalo, pubblicando finalmente la prima immagine ufficiale del film in arrivo nel giugno 2023: non si intuisce nulla della trama, né del contesto preciso, ma quell'eroico avventuriero che sta attraversando un ponte precario, alla ricerca di chissà cosa la storia sembra aver dimenticato, è inconfondibile... è proprio lui, Henry Jones Jr.

Perché il cane si chiamava Indiana.





Indiana Jones 5, un lungo viaggio

È stato davvero un lungo viaggio quello che ci ha portato a questo momento, alla prima foto ufficiale di Indiana Jones 5. Annunciato nel 2016, questo progetto si è trascinato per anni, tra ripensamenti, pandemie e false partenze. Ha persino perso il suo regista storico, Steven Spielberg, rimasto come producer, tanto che la regia è stata ereditata eroicamente da James Mangold. È stato Mangold a sbloccare la situazione, scrivendo una nuova sceneggiatura con i fratelli Butterworth, a quanto sembra ambientata nel 1969, poco dopo l'allunaggio dell'Apollo 11. La produzione la scorsa estate ha anche incontrato un brutto ostacolo: un grave infortunio di Harrison, che ricordiamo ha girato il film tra i 78 e i 79 anni, attraversando il mondo e passando anche per la Sicilia. Il cast è ricco: Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, solo per citare i più famosi, nell'attesa di avere conferme di qualche meritato cammeo storico. Incrociamo le dita, speriamo che il sipario si chiuda su Indy con una nota più alta di quella, un po' stonata, suonata nel 2008 con Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. Leggi anche Indiana Jones 5: cosa sappiamo del prossimo capitolo della saga