Indiana Jones diventa una Serie TV? Disney ci starebbe pensando

Lo spin-off dovrebbe concentrarsi su un personaggio femminile, la figlia di Indiana Jones!

Dopo aver portato in tv i personaggi e le storie del Marvel Cinematic Universe e di Star Wars, Disney sarebbe intenzionata a fare lo stesso con un altro suo importante franchise. Stando al sito We Got This Covered, il colosso dell'intrattenimento starebbe valutando la possibilità di trarre un adattamento televisivo da Indiana Jones, la popolare saga d'avventura con protagonista Harrison Ford, pronta a tornare il prossimo anno con un quinto film, tredici anni dopo l'ultima volta. In questo caso, però, al centro della storia dovrebbe esserci una donna.

Secondo i rumor, che in quanto tali vanno presi con le pinze, la serie ruoterà attorno alla figura della figlia di Indiana Jones, un personaggio che il pubblico dovrebbe incontrare per la prima volta nel prossimo film, concentrandosi quindi sulle sue avventure e sulle sue imprese. Sembra inoltre che il progetto coinvolgerà Steven Spielberg - regista di tutte e cinque le pellicole - nelle vesti di produttore. Un approccio che sembrerebbe avere una propria logica considerando l'inevitabile passaggio di testimone per Ford e il suo personaggio e la già dichiarata intenzione di Spielberg di non sostituirlo con un altro attore, nonché i recenti sforzi della Disney per aumentare il numero di protagoniste femminili in tutti i suoi franchise.

Mentre c'è ancora poco di certo sulla storia di Indiana Jones 5, e su ComingSoon.it abbiamo realizzato qualche tempo fa uno speciale che raccoglie tutte le informazioni e le indiscrezioni al momento note, ricordiamo quanto dichiarato dall'amministratore delegato della Disney Bob Iger, ovvero che la nuova pellicola non sarà una cosa "una tantum". Lo stesso Spielberg ha manifestato una certa apertura verso la possibilità che una donna diventi la nuova protagonista di Indiana Jones. Per il resto, va da sé che, con l'uscita del film prevista a più di un anno da oggi, potrebbe passare ancora un po' di tempo prima di sapere se queste idee o semplici voci produrranno qualcosa di concreto.