Indiana Jones 5, anche Toby Jones è nel cast, ma Harrison Ford... [SPOILER]

In Inghilterra il Daily Mail sta marcando stretto il set di Indiana Jones 5, almeno per gli esterni: nelle nuove foto il look di Harrison Ford suggerisce qualcosa. Nelle scene recita con Toby Jones.

Il Daily Mail ha sguinzagliato i suoi paparazzi per cogliere qualcosa delle riprese in esterni del quinto Indiana Jones in Inghilterra: dall'ultimo giro di foto dal set di Indiana Jones 5 con Harrison Ford, si intuiscono due dettagli interessanti del lungometraggio che James Mangold ha iniziato a girare da poco più di una settimana. La prima è che il veterano attore britannico Toby Jones, che fu Truman Capote in Infamous, è entrato a far parte del cast ormai nutritissimo, che già comprende Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson. Nelle immagini è Toby che interagisce con un altro Jones, alias Harrison Ford vestito di tutto punto con giacca, fedora e frusta... però proprio a proposito di Harrison c'è qualcosa da dire. Proseguite solo se non temete spoiler.

Indiana Jones 5, cosa si capisce dalle foto sul set scattate dal Daily Mail

Rispetto alle foto scattate qualche giorno fa, Harrison Ford nelle scene idossa vestiti più larghi e soprattutto ha sul viso e sul bavero della giacca dei "tracking marker", cioè dei punti che servono da riferimento per le elaborazioni digitali in postproduzione: in particolare, se ci sono marker sul viso, significa che la faccia di Ford sarà modificata. È un segno inequivocabile che, almeno nelle scene che si stanno girando in quelle foto, Harrison Ford interpreterà un Indiana più giovane rispetto a quello del "presente" in cui si svolge la vicenda, secondo molte fonti la seconda metà degli anni Sessanta. Se ne deduce quindi che il treno nazista avvistato in questi giorni intorno al set potrebbe appartenere allo stesso blocco temporale, fine anni Trenta-inizio anni Quaranta: qualche notte fa si era girata una sequenza con uno stuntman in motocicletta con indosso una maschera che riproduceva il viso di Ford. Non sappiamo ancora se queste scene saranno un flashback veloce oppure se l'intero Indiana Jones 5 farà scorrere parallelamente due vicende ambientate in due epoche diverse.

Recenti esempi di ringiovanimento di attori celebri attempati si sono visti in The Irishman di Scorsese (lì in modo estensivo), nella serie The Mandalorian e in Captain Marvel (per Samuel L. Jackson). Uno dei più riusciti exploit in questo senso rimane quello nel prologo del primo Ant Man, con un giovane Michael Douglas. Ricordiamo che Gemini Man con Will Smith non rientra in questa categoria di effetti visivi: lì infatti il giovane Will Smith è addirittura un modello 3D mosso in performance capture da Smith stesso.