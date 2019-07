Indiana Jones 5, le riprese iniziano finalmente nell'aprile 2020?

News Cinema

Il punto interrogativo è d'obbligo, dopo ben due slittamenti. Se tutto va bene, il film sarà in sala nel luglio 2021.

Le riprese di Indiana Jones 5, stando al di solito informato DiscussingFilm, dovrebbero iniziare a Londra nell'aprile del 2020, per la regia di Steven Spielberg e l'interpretazione di Harrison Ford, entrambi finora non smentiti dai tempi del primo e unico comunicato stampa del 2016, nel quale la Disney collocava il film in uscita nel luglio del 2019. Cioè adesso. Capirete perché abbiamo usato il condizionale: in un nostro articolo stiamo già riassumendo cosa sappiamo di Indiana Jones 5, e come noterete questo quinto lungometraggio della saga, attualmente collocato in sala nel luglio del 2021, è stato già rimandato in due circostanze. Nell'ultimo anno poi ha cambiato sceneggiatore due volte: da David Koepp si è passati a Jonathan Kasdan, poi ancora (parebbe) a Dan Fogelman. Già l'anno scorso Spielberg era convinto di andare sul set sempre negli storici studi londinesi nell'aprile del 2019, ma dopo il secondo slittamento ha dato la precedenza alla nuova versione di West Side Story (in sala nel Natale 2020).

Harrison Ford oltre un mese fa aveva preannunciato l'apertura del set di Indy 5 nel 2020: se lo scoop di DiscussingFilm ha radici solide, entro la fine di quest'anno dovremmo venire a sapere qualcosa di più concreto su questo travagliato progetto.