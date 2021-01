Indiana Jones 5, ritorna il mitico Sallah? La divertente risposta di John Rhys-Davies

News Cinema

Con Indiana Jones 5 alle porte (riprese nella primavera-estate 2021, uscita luglio 2022), Comingsoon.net ha intervistato John Rhys-Davies, interprete del mitico alleato Sallah in I predatori dell'arca perduta e Indiana Jones e l'ultima crociata: sarà della partita? La risposta dell'attore è sibillina e ironica, ma a parte il tono generale assai sospetto che potrebbe già valere come una mezza ammissione, c'è una sua gaffe involontaria che toglie ogni dubbio. Leggiamo prima la dichiarazione:

Mi sembra di capire che il film si farà, a quanto pare a maggio. Ho un leggero scetticismo sul fatto che il mondo sia in grado di girare un film così a maggio. Suppongo sia possibile che mi si chieda di partecipare. Se sarà chiamato il mio nome, scenderò sul campo di battaglia! (ride) Ma credo che dovremo attendere un po' di più e, come si dice, lasciare che siano i nostri padroni a fare gli annunci, poi potrete condividere con me la mia gioia o il mio disappunto. Sono stato abbastanza diplomatico?

La risposta è furba, però ci chiediamo come John Rhys-Davies conosca con una tale precisione il mese d'inizio delle riprese di Indiana Jones 5. Nell'assemblea degli azionisti la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy aveva parlato genericamente di "riprese in primavera", mentre poco prima si era vociferato di una produzione al via in estate. Se veramente il coinvolgimento di John "Gimli" Rhys-Davies fosse stato così in forse, come potrebbe l'attore parlare con una tale decisione di maggio, mese mai citato prima da altre fonti? Per la prima volta in oltre quattro anni di attesa, abbiamo davvero la sensazione che Indiana Jones 5 con Harrison Ford stia per partire, forse grazie all'impegno del suo regista James Mangold... Leggi anche Indiana Jones 5, confermato James Mangold alla regia, riscrive il copione da zero con un approccio diverso