Indiana Jones 5, le ragioni dell'anteprima musicale di John Williams col brano "Helena"

In attesa dell'uscita del sudatissimo Indiana Jones 5 con Harrison Ford, in sala il 30 giugno 2023, saprete già che John Williams qualche giorno fa, a sorpresa, ha condotto l'orchestra dell'Hollywood Bowl mentre eseguiva "Helena", un brano fino a quel momento inedito della colonna sonora del film di James Mangold. Ma com'è nata l'idea di questa sorpresa, di certo non frequente nel mondo dei blockbuster? Leggi anche Indiana Jones 5: cosa sappiamo del prossimo capitolo della saga

John Williams spiega la decisione dietro all'anteprima di Indiana Jones 5

Si respira un'atmosfera particolare quando ci si avvicina a Indiana Jones 5, perché John Williams (90 anni compiuti a febbraio) ha comunicato che il film ci regalerà l'ultima colonna sonora della sua carriera. Non è escluso che cambi idea (ha anche rivelato il sogno di musicare uno 007) o che comporrà musica più breve negli anni che gli rimangono, ma fino a questo momento Williams ritiene il quinto Indy il suo sipario ufficiale. Il brano rivelato a sorpresa durante l'Hollywood Bowl, eseguito da un'orchestra condotta da lui stesso, s'intitola "Helena" ed è dedicato al personaggio che Phoebe Waller-Bridge interpreta nel lungometraggio diretto e in parte scritto da James Mangold, un' "avventuriera", un po' "femme fatale". Ma com'è nata l'idea di svelare in anticipo questo pezzo, descritto da Williams come "musica un po' lirica, che richiama le vecchie star del cinema"? Lo ha spiegato spiritosamente proprio Williams prima d'introdurre il pezzo:

La scorsa settimana stavamo registrando la musica, Jim [James Mangold] mi ha detto: "Perché la settimana prossima non la suoni al Bowl?" Gli ho fatto: "Ma Jim! Il film esce l'anno prossimo!" E lui: "E che fa, suonala lo stesso al Bowl!"