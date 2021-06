Indiana Jones 5, trapelati trama e titolo del sequel? [SPOILER]

News Cinema

Mentre Harrison Ford si riprende dal suo problema alla spalla, Indiana Jones 5 potrebbe avere un titolo e una trama, trapelati tra mille voci. Affidabili o meno, attenti agli spoiler.

Mentre siamo preoccupati dalle condizioni di Harrison Ford, in cura dopo una lesione alla spalla mentre provava una sequenza d'azione, le riprese di Indiana Jones 5 proseguono e il film potrebbe avere già un titolo, trapelato non ufficialmente insieme alla trama, tra mille voci che potrebbero non essere tutte affidabili. Ad ogni modo, se siete curiosi di sapere cosa possa aver cucinato il regista James Mangold e siete disposti a sfidare possibili spoiler, proseguite pure... Leggi anche Indiana Jones 5, Harrison Ford infortunato sul set, ma le riprese non si fermano: era già successo?

Indiana Jones 5, la trama del quinto capitolo e il titolo completo [SPOILER se è tutto vero]

Diverse fonti, tra cui lo YouTuber Mr. H Reviews e il sito WeGotThisCovered, hanno raccolto e riassunto informazioni provenienti da un copione del film, a quanto parrebbe clamorosamente trapelato, nonostante l'abituale sicurezza della Disney / Lucasfilm su tali questioni. "Al 75%" il titolo di Indiana Jones 5 sarebbe Indiana Jones and the Order of Elysium. Nella storia cucinata da Mangold insieme ai suoi cosceneggiatori John-Henry e Jez Butterworth, il villain di Mads Mikkelsen sarebbe uno scienziato di nome Schroder, che negli anni Sessanta, approfittando dell'apertura del governo americano agli ex-scienziati nazisti, per alimentare la ricerca nella corsa allo spazio, studia il viaggio nel tempo.

Schroder collabora per modo di dire, perché la sua idea è tornare indietro nel tempo usando un artefatto chiamato Die Glocke, alimentato da una misteriosa "pietra di Chronos" (il dio del tempo per i Greci), allo scopo di consentire al Terzo Reich la mancata vittoria. Il coinvolgimento di Indy potrebbe con ogni probabilità essere attivato dal personaggio di Phoebe Waller-Bridge, che interpreterebbe una giornalista inglese, Clara, niente affatto convinta della redenzione di Schroder. Le cose si fanno interessanti, perché fino a questo momento immaginavamo che le scene ambientate negli anni Quaranta, in alcuni esterni in Inghilterra nelle ultime settimane, si riferissero a dei flashback: e se l'Indy ringiovanito digitalmente facesse parte invece di un viaggio nel tempo? Indiana Jones incontra Ritorno al futuro? Le stesse fonti danno per certo anche il ritorno in Indiana Jones 5 del Sallah interpretato da John Rhys-Davies. Leggi anche Indiana Jones 5: cosa sappiamo del prossimo capitolo della saga