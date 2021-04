Indiana Jones 5: Mads Mikkelsen entra nel cast!

News Cinema

Dopo l'annuncio dell'ingresso di Phoebe Waller-Bridge si fa sempre più interessante il cast del quinto Indiana Jones, che si annuncia come un vero film d'autore, con l'arrivo di Mads Mikkelsen, splendido interprete di Un altro giro.

Si fa sempre più interessante il cast di Indiana Jones 5, che si preannuncia come un vero film d'autore: dopo l'ingresso di Phoebe Waller-Bridge, oggi si aggiunge Mads Mikkelsen, lo straordinario attore danese recente di Un altro giro, candidato all'Oscar come miglior film non in lingua inglese e per il regista. Due attori europei dunque, e di quel calibro, affiancheranno Harrison Ford nel film diretto da James Mangold e prodotto da Steven Spielberg, che pare avrà parecchio le mani in pasta.

Non sappiamo ancora il ruolo che interpreterà Mikkelsen ma lo vedremmo benissimo in quello del villain. È un bel momento per lui, che sostituirà anche Johnny Depp nel nuovo Animali Fantastici nella parte di Grindewald.

La scelta degli attori prosegue in fretta per l'inizio riprese previsto per l'estate e a questo punto aspettiamo col fiato sospeso i prossimi nomi.