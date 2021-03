Indiana Jones 5, Drew Struzan richiesto per il manifesto!

News Cinema

Leggenda degli anni Ottanta, tra Star Wars, Indiana Jones, Ritorno al futuro e altri poster memorabili, Drew Struzan è richiesto a gran voce dal regista di Indiana Jones 5, James Mangold: si riterrà ancora in pensione?

Alle prese con la preproduzione di Indiana Jones 5, le cui riprese dovrebbero partire a tarda primavera-inizio estate (si spera), il regista James Mangold su Twitter ha confermato che spera di coinvolgere Drew Struzan per il poster ufficiale del film: la risposta di Mangold è arrivata via Twitter a un fan che gli ricordava come persino Steven Spielberg considerasse il lavoro del leggendario artista una parte integrante dell'esperienza. Al fan che intimava a Mangold di "scegliere saggiamente", James con ironia ha risposto: "Io posso pure scegliere saggiamente, ma Drew Struzan dev'essere d'accordo! Questo è l'inizio di quello che potremmo definire un lungo processo di seduzione!" Leggi anche Indiana Jones 5: cosa sappiamo del prossimo capitolo della saga

Drew Struzan, chi è l'artista dietro ai poster di Indiana Jones e Star Wars

Per molti di voi più avanti con l'età questo paragrafo è forse inutile: Drew Struzan (classe 1947) è stato uno dei maestri dei poster cinematografici americani, a cominciare dagli anni Settanta, con un'apice negli anni Ottanta e opere interessanti anche nei Novanta e oltre. Quando non si faceva largo uso delle foto degli attori, quando ancora non si usava il Photosphop o i moderni programmi di design, il manifesto si disegnava o si dipingeva, spesso evocando in maniera del tutto particolare il film pubblicizzato, e con esso un'epoca intera. Dalle matite e dai pennelli di Struzan sono passati tutti gli Star Wars, tutti gli Indiana Jones, ma anche i Ritorno al futuro, Blade Runner, E. T., Rambo, I Goonies, Fievel sbarca in America, Hook, Harry Potter e la pietra filosofale, Il miglio verde, Le ali della libertà. Struzan è andato ufficialmente in pensione proprio dopo aver completato il poster di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, intorno all'autunno 2008.

Ciò non gli ha tuttavia impedito negli anni di tornare a esibirsi in occasioni commemorative, venendo nel fratttempo addirittura celebrato col documentario "Drew: The Man Behind the Poster" nel 2013. Allo stesso tempo va però sottolineato come non abbia detto la sua per i poster della nuova trilogia di Star Wars (ad eccezione di uno a edizione limitata con Han Solo per Episodio VII): questo non lascia ben sperare per l'opera di "seduzione" di cui parla Mangold per Indiana Jones 5, anche se a questo punto, da fan del prof. Jones, ci sembrerebbe già un miracolo che il film stesso riesca ad esistere, dopo mille rinvii e ripensamenti.