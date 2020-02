News Cinema

Il presidente della Lucasfilm ha anche affermato che una donna dirigerà un episodio futuro di Star Wars.

Arrivata a Londra per accettare il Fellowship Award ai BAFTA appena consegnati, il presidente della Lucasfilm Kathleen Kenendy ha parlato con la BBC dei prossimi progetti che riguardano la leggendaria casa di produzione. Prima di tutto le è stato chiesto di Indiana Jones 5, progetto tante volte annunciato e altrettante rimandato: “Ci stiamo lavorando, porteremo la sceneggiatura dove vogliamo che arrivi, poi saremo pronti a partire con le riprese. Harrison Ford sarà senz’altro coinvolto. Non si tratta di un reboot ma di una continuazione.”

Alla Kennedy, che dirige la Lucasfilm dal 2012, è stato poi chiesto se vedremo mai una donna alla regia di un episodio di Star Wars: “Oh, certamente. Senza alcun dubbio. È già successo con The Mandalorian, abbiamo già due o tre donne fantastiche che lavorano ai progetti legati alla saga di Guerre Stellari. Ad esempio c’è Deborah Chow che sta realizzando la serie di Obi-Wan Kenobi. Stiamo coltivando un sacco di nuovi, grandi talenti.”

È dal 2008 che non vediamo il mitico personaggio interpretato da Harrison Ford sul grande schermo: Indiana Jones e il regno del tempio di cristallo non fu accolto troppo positivamente dalla critica ma si rivelò un enorme successo di pubblico, incassando quasi 320 milioni di dollari negli Stati Uniti e quasi 800 in tutto il mondo. L’originale I predatori dell’arca perduta nel 1981 invece fu amato proprio da tutti, e ottenne le nomination all’Oscar per il miglior film dell’anno e per la miglior regia, la seconda per Steven Spielberg dopo quella ottenuta per Incontri ravvicinati del terzo tipo quattro anni prima. Molte altre candidature (e un paio di statuette) sarebbero arrivate in futuro…