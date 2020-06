Indiana Jones 5, David Koepp sceneggiatore del quarto capitolo è ufficialmente fuori

News Cinema

Lo sceneggiatore David Koepp ha confermato di essere uscito dal progetto di Indiana Jones 5, ormai in mano a James Mangold.

Come precisazione doverosa, David Koepp, sceneggiatore di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, ha ufficializzato la sua uscita dal progetto di Indiana Jones 5: ricorderete che dal lontano 2016, quando la Disney annunciò il quinto capitolo di Indy, Koepp era tornato a lavorare con Steven Spielberg su un ultimo atto interpretato da Harrison Ford. Per un periodo, avendo l'impegno di dirigere l'horror You Should Have Left, Koepp aveva anche lasciato a lavorare sulla sceneggiatura Jonathan Kasdan, per poi riprendere le redini nel settembre 2019. Alla fine di febbraio James Mangold ha sostituito Spielberg alla regia di Indiana Jones 5, riavviando tutto da zero. Era quasi scontato che Koepp non fosse più della partita, ma ora la conferma arriva dal diretto interessato, da un'intervista a Collider.

No, non ci lavoro più. Quando James Mangold è subentrato... credo che meriti di dire la sua. Ho fatto varie versioni con Steven. E quando Steven se n'è andato, mi è sembrato fosse il momento giusto per lasciare che Jim avesse voce in capitolo e lo scrivesse con qualcuno di sua fiducia, o che lo scrivesse lui stesso.

Koepp è stato molto criticato per la sceneggiatura confusa del quarto Indiana Jones, anche se a onor del vero andrebbe ricordato che fu chiamato solo negli ultimi mesi, per rimettere ordine in svariate stesure che si erano avvicendate nel corso degli anni. E no, non fu lui a inventare la scena del frigo.

