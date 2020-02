News Cinema

La Lucasfilm (o meglio la Disney?) è subito entrata in trattative con James Mangold per sostituirlo. Contenti loro…

La notizia è inaspettata, clamorosa e francamente deprimente: non sarà Steven Spielberg a dirigere Indiana Jones 5.

Dopo anni e anni di ripensamenti, cambi di script e sceneggiatori, riprese annunciate e rimandate.

Dopo il passaggio della Lucasfilm nelle mani della Disney.

Dopo l’annuncio di Harrison Ford che la produzione comincerà tra un paio di mesi.

Onestamente non riusciamo a immaginare un nuovo capitolo di Indiana Jones senza il suo iconico regista, e francamente non ne vediamo troppo il motivo. Si sa che a spingere per un quinto episodio della saga dell’avventuriero è stato soprattutto il suo protagonista Harrison Ford, spesso spalleggiato dal produttore George Lucas, almeno prima che la sua compagnia passasse alla Casa di Topolino. Spielberg non è mai stato un fervente sostenitore di Indiana Jones 5, era chiaro, ma neppure si è mai opposto all’idea di girarne un altro. A quanto apre sarebbe stato lui a decidere di tirarsi indietro per lasciare a qualcun altro il compito di trasportare la figura iconica di Indiana Jones verso le nuove generazioni di spettatori. Il nostro timore è che anche Indy possa adesso diventare l’ennesima figurina luccicante ma impersonale nell’album della Disney…

Comunque sia, la Lucasfilm è subito entrata in trattative con James Mangold per sostituire Spielberg. Si tratta di un cineasta indubbiamente solido, con una sua idea di storytelling precisa ed esplicitamente “classica”, come dimostrano soprattutto i suoi ultimi Logan e Le Mans ’66 – La grande sfida. Il fatto è che Steven Spielberg, secondo noi ancor più di Harrison Ford, È Indiana Jones. Fin da I predatori dell'arca perduta, forse la sua creatura cinematografica più personale. È stato lui più di tutti a forgiare il l'universo immaginifico di Indy, il suo tono scanzonato, la sua capacità di entusiasmare il publbico attraverso il connubio di narrazione e visione.

Molto probabilmente ci sarà comunque un Indiana Jones 5. Ma dubitiamo fortemente ci sarà un altro Indy…