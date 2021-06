Indiana Jones 5, foto dal set con Harrison Ford ancora nei panni di Indy!

News Cinema

Harrison Ford si aggira sul set di Indiana Jones 5 in Inghilterra, mentre sono saltati fuori scatti di una sequenza d'azione con una controfigura. Cosa suggeriscono?

Pensando a quanto sia stato difficoltoso avviare il progetto di Indiana Jones 5, le ultime foto dal set inglese del film di James Mangold sono la migliore ricompensa della lunghissima attesa: quello nelle immagini rubate che vedete in basso è proprio Harrison Ford, che si aggira nelle location in "tenuta d'ordinanza" munito di obbligatoria mascherina. Harrison conversa in alcuni scatti con Kathleen Kennedy (presidente della Lucasfilm) e suo marito Frank Marshall, producer storico della serie. Qualcuno con la vista aguzza ha notato che, nell'immagine in cui Ford ha in mano una bevanda, il personaggio ha ancora la fede al dito: non abbiamo dimenticato che alla fine di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo il buon prof.Jones convolava a nozze con Marion. Ci sarà anche Karen Allen nel cast? La sua presenza non è stata confermata, eppure Karen sarà in Inghilterra al London Film and Comic Con il 23-25 luglio, ufficialmente per promuovere i 40 anni dei Predatori dell'arca perduta, ma già che c'è... magari... chissà.

Fino all'anno scorso sembrava che l'eternamente rimandato Indiana Jones 5 non sarebbe mai esistito, slittato per ben tre volte: per gli appassionati del personaggio le immagini diffuse in queste ore, sui social principalmente dal sito IJ Adventure Outpost, sono una vera positiva sorpresa. A parte le foto con Harrison Ford, un servizio del Daily Mail ha coperto le riprese di primo mattino di una sequenza d'azione, però ne parliamo più in basso in zona spoiler.









Indiana Jones 5, trapelate le foto di una sequenza d'azione

Il Daily Mail si è appostato ai confini del set di Indiana Jones 5 nel North Yorkshire, dove peraltro di recente anche Tom Cruise ha girato una parte di Mission: Impossible 7. Le foto scattate dai paparazzi del Daily Mail sul set di Indiana Jones 5 mostrano la preparazione di una scena d'azione in cui un uomo su una motocicletta tenta un assalto a un treno inequivocabilmente legato ai nazisti: la controfigura indossa quella che sembra una maschera del giovane Harrison Ford / Indiana. Considerando che il film, stando a molte voci, è ambientato nella seconda metà degli anni Sessanta, le riprese spiate dal Daily Mail potrebbero quindi riguardare un flashback (nei giorni scorsi il treno è stato guardato più da vicino, ed è proprio la ricostruzione di un convoglio degli anni Quaranta). Solo un flashback o due linee narrative che convergono? E in questo caso, l'Indy giovane sarebbe un Ford ringiovanito digitalmente?

Sembra che il primo ciak del film sia stato dato già venerdì scorso, anche per una scena misteriosa nel castello di Bamburgh, ma che la produzione sia già in ritardo di un giorno sulla tabella di marcia, a causa delle restrizioni per il Covid-19. Come nota di colore locale, il Daily Mail ci informa che molti membri americani della troupe hanno avuto paura del fantomatico fantasma della "Pink Lady" nel castello. Fa un po' Indy.