Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 3 Marzo, in prima e seconda serata

Stasera in TV, Venerdì 3 Marzo 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 3 Marzo 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 3 Marzo.



I Migliori Film Stasera in TV, Venerdì 3 Marzo 2023

L'Esorcista - alle 21 su Iris (Drammatico, Horror, 1973, durata: 121 Min)

Un film di William Friedkin, con Ellen Burstyn, Max von Sydow, Jason Miller, Lee J. Cobb, Kitty Winn, William O'Malley, Linda Blair e Jack MacGowran.



L'Esorcista: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film L'Esorcista : Il sacerdote cattolico Lankester Merrin si trova in un sito archeologico dell’Iraq del Nord, dove gli esperti portato alla luce una macabra statuetta che rappresenta il demone Pazuzu.

Intanto, a Georgetown, l’attrice Chris MacNeil è impegnata sul set per le riprese del suo nuovo film. Con lei c’è la figlia dodicenne Regan. La ragazza trova in casa una vecchia tavola ouija e, incuriosita, decide di giocarci.

Qualche notte più tardi, in occasione del suo compleanno, Regan si rifugia terrorizzata nella camera della madre, raccontandole che il suo letto ha iniziato a muoversi da solo. Da quel giorno, Regan inizia ad avere un comportamento inspiegabile e Chris sospetta che qualcosa di demoniaco si sia impossessato di sua figlia...

John Wick 2 - alle 21.20 su Italia 1 (Azione, Thriller, 2017, durata: 122 Min)

Un film di Chad Stahelski, con Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Claudia Gerini, Ian McShane, Common, Ruby Rose, John Leguizamo, Laurence Fishburne e Peter Stormare.



John Wick 2: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film John Wick 2 : Dopo aver ucciso Iosef e Viggo Tarasov, il leggendario killer John Wick è pronto nuovamente a ritirarsi a vita privata.

La ritrovata pace viene però immediatamente interrotta dal signore del crimine italiano Santino D'Antonio. Viene rivelato, infatti, che John in passato aveva chiesto aiuto alla famiglia D'Antonio per il suo ultimo compito da sicario, in cambio di un pegno. Ora il giovane mafioso è venuto a riscuotere ciò che gli spetta e pretende che l'uomo compia una missione per lui. Dopo aver rifiutato, John vede la propria casa saltare in aria.

Senza un posto dove stare, John giunge al Continental Hotel di New York City, dove incontra Winston, il proprietario dell'hotel e custode del registro dei pegni, che gli ricorda che se dovesse rifiutare di restituire il favore, violerà una delle due regole infrangibili dell’organizzazione dei sicari...

About a Boy - Un ragazzo - alle 21.10 su TwentySeven (Drammatico, Commedia, 2002, durata: 101 Min)

Un film di Paul e Chris Weitz, con Hugh Grant, Toni Collette, Nicholas Hoult, Rachel Weisz, Victoria Smurfit, Isabel Brook, Nat Gastiain Tena, Jonathan Franklin, John Kamal, Ben Ridgeway, Russel Barr, Tessa Vale, Joyce Henderson, Jenny Galloway, Amy Craven, Rebecca Craven, Jason Spalkey, Peter Roy, Mark Drewry, Denise Stephenson e Augustus Prew

Trama del Film About a Boy - Un ragazzo : Will Freeman vive a Londra e conduce uno stile di vita sereno e lussuoso privo di responsabilità, grazie alle royalties su una canzone di Natale di successo del padre. Nella ricerca di una donna da conquistare, Will inizia a frequentare un gruppo di aiuto per genitori single, inventandosi di avere un figlio. Lì incontra Susie, con cui inizia ad uscire.

Nel frattempo, Will conosce in un parco un ragazzino di nome Marcus, mentendo a un ranger per coprirlo, dopo che aveva ucciso accidentalmente un'anatra lanciandogli una pagnotta di pane. Quando accompagna il bambino a casa, trova Fiona, la madre di lui, in overdose di pillole nel tentativo di suicidarsi.

Marcus tenta di far fidanzare Will con Fiona per tirarla su di morale, ma il piano fallisce dopo un solo appuntamento. Il rapporto che s'instaura con Marcus, porta Will a maturare e a cercare una relazione con Rachel, una donna in carriera molto sicura di sé. Will finge che Marcus sia suo figlio...

The Italian Job - alle 21 su 20 (Azione, Thriller, 2003, durata: 110 Min)

Un film di F. Gary Gray, con Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton, Seth Green, Jason Statham, Mos Def, Donald Sutherland, Christina Cabot e Franky G.

Trama del Film The Italian Job: Sotto la guida di John Bridger e Charlie Croker, un gruppo di abili rapinatori si riunisce l’ultima volta per mettere a segno il colpo finale: rubare 35 milioni di dollari in lingotti d’oro da una cassaforte che si trova a Venezia, in Italia.

Durante il furto tutto fila magicamente liscio, ma a un certo punto il complice Steve Frezelli, spinto dall'avidità, fa in modo di eliminare gli altri del team e tenere tutto il bottino per sé. Convinto di essere riuscito nel suo intento, fugge a Los Angeles con la refurtiva.

Ciò che non sa è che Charlie è sopravvissuto ed è deciso più che mai ad avere la sua vendetta: così entra in contatto con Stella (Charlize Theron), la figlia di Bridger. Grazie a lei, le abilità informatiche di Lyle, l’esperto di esplosivi Left Ear e l’autista Handsome Rob, Charlie organizza un audace piano per mandare in tilt il traffico di Los Angeles, acchiappare il traditore e riprendersi l'oro...

