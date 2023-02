Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 24 Febbraio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 24 Febbraio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 24 Febbraio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 24 Febbraio.



I Migliori Film Stasera in TV, Venerdì 24 Febbraio 2023

John Wick 2 - alle 21.20 su Italia 1 (Azione, Thriller, 2017, durata: 122 Min)

Un film di Chad Stahelski, con Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Claudia Gerini, Ian McShane, Common, Ruby Rose, John Leguizamo, Laurence Fishburne e Peter Stormare.



John Wick 2: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film John Wick 2 : Dopo aver ucciso Iosef e Viggo Tarasov, il leggendario killer John Wick è pronto nuovamente a ritirarsi a vita privata.

La ritrovata pace viene però immediatamente interrotta dal signore del crimine italiano Santino D'Antonio. Viene rivelato, infatti, che John in passato aveva chiesto aiuto alla famiglia D'Antonio per il suo ultimo compito da sicario, in cambio di un pegno. Ora il giovane mafioso è venuto a riscuotere ciò che gli spetta e pretende che l'uomo compia una missione per lui. Dopo aver rifiutato, John vede la propria casa saltare in aria.

Senza un posto dove stare, John giunge al Continental Hotel di New York City, dove incontra Winston, il proprietario dell'hotel e custode del registro dei pegni, che gli ricorda che se dovesse rifiutare di restituire il favore, violerà una delle due regole infrangibili dell’organizzazione dei sicari...

La bicicletta verde - alle 21.10 su Tv 2000 (Drammatico, 2012, durata: 98 Min)

Un film di Haifaa Al Mansour, con Reem Abdullah, Waad Mohammed, Abdullrahman Al Gohani, Alanoud Sajini, Rafa Al Sanea, Dana Abdullilah e Rehab Ahmed.



La bicicletta verde: Il trailer italiano in esclusiva



Trama del Film La bicicletta verde : Wadjda vive nella periferia del Riyadh, in Arabia Saudita, con i suoi genitori. La tradizione del luogo impone alle donne di vestire con lunghi abiti neri e vieta di parlare e ridere forte. La signora Hussa, la preside della sua scuola femminile dove studia la ragazzina, è molto intransigente rispetto a queste regole.

Ma Wadjda ha una forte personalità: testarda e coraggiosa, la bambina va ogni giorno a scuola con i lacci colorati alle scarpe, ascolta musica rock, mette lo smalto sulle unghie e ama ridere a crepapelle. Al ritorno da scuola la bambina trova sempre ad aspettarla Abdullah, un ragazzino suo vicino di casa che si diverte a provocarla e a girarle intorno con la sua bicicletta.

Stanca delle sue battute, Wadjda lo sfida ad una gara di velocità con la bici, ma purtroppo lei non ne possiede una, poiché alle donne è proibito. Un giorno vede in un negozio una bellissima bicicletta verde e decide di comprarla...

Gli spietati - alle 21 su Iris (Drammatico, Western, 1992, durata: 131 Min)

Un film di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris, Anna Thomson, Frances Fisher, Jaimz Woolvett, Ron White, Frank C. Turner, Tara Dawn Frederick, Larry Reese, John Pyper-Ferguson, Jeremy Ratchford, Liisa Repo-Martell, Saul Rubinek, Josie Smith, Blair Haynes e Philip Hayes.

Trama del Film Gli spietati : Siamo nel 1880, nella cittadina di Big Whisky, nel Wyoming, governata dallo sceriffo Little Bill, la vita scorre tranquilla. Una prostituta, Delilah, viene sfregiata sul viso da un cowboy giunto al bordello con un amico. I due vengono trattenuti fino all'arrivo dello sceriffo che impone loro di risarcire il proprietario della "casa di piacere" con sette cavalli. Le amiche che lavoravano con Delilah non ci stanno: insoddisfatte della offensiva punizione data, per vendicare la collega, mettono insieme mille dollari di taglia sulla testa dei responsabili. Attirato dall'offerta si presenta in paese Bob l'inglese, un vecchio bounty killer, accompagnato da un biografo personale. Il denaro richiama anche un giovane e inesperto pistolero, Schofield Kid che cerca di coinvolgere Munny, famoso per i suoi efferati delitti compiuti durante le rapine e il suo partner Ned...

Una Giusta Causa - alle 21.10 su Rai Movie (Biografico, Drammatico, 2018, durata: 120 Min)

Un film di Mimi Leder, con Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Cailee Spaeny, Kathy Bates, Stephen Root, Sam Waterston e Francis X. McCarthy.



Una Giusta Causa: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film Una Giusta Causa: E' la storia vera di Ruth Bader Ginsburg, una delle nove donne che nel 1956 viene accettata al corso di legge dell’Università di Harvard, ma che, nonostante il suo talento, viene rifiutata da tutti gli studi legali proprio perché donna. Sostenuta dall’avvocato progressista Dorothy Kenyon, la donna apre un processo sul proprio controverso caso di discriminazione di genere. Nonostante il nutrito numero di oppositori, Ruth riesce a ottenere la sua vittoria in tribunale, creando con il processo un precedente nella storia legale statunitense. Il film è un tributo a Ruth Bader, seconda donna a essere nominata Giudice della Corte Costituzionale, nonché una delle figure più influenti del nostro tempo. Le lotte di Ruth per ottenere la parità dei sessi sul lavoro sono un invito, più attuale che mai, a ogni donna a non farsi sopraffare da una cultura maschilista in ogni campo....

