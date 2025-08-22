TGCom24
Home | Cinema | News | Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 22 Agosto, in prima serata
News Cinema

Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 22 Agosto, in prima serata

Stasera in TV, Venerdì 22 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 22 Agosto, in prima serata

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 22 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 22 Agosto 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Venerdì 22 Agosto 2025


  • Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio
    commedia, anno: 1983, durata: 119 min
    in onda alle 21 su Cine34
    un film di Sergio Martino con Lino Banfi, Johnny Dorelli, Paola Borboni, Janet Agren, Dagmar Lassander, Renzo Montagnani, Mario Scaccia, Adriana Russo, Milena Vukotic e Mario Brega.


  • Tora! Tora! Tora!
    Guerra, anno: 1970, durata: 185 minuti
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Richard Fleischer con Martin Balsam, Soh Yamamura, Joseph Cotten, Tatsuya Mihashi, E.G. Marshall, James Whitmore, Takahiro Tamura, Eijirô Tono, Jason Robards, Wesley Addy, Leon Ames, Frank Aletter e Koreya Senda.


  • Mamma Mia!
    Commedia, Musicale, anno: 2008, durata: 108 min
    in onda alle 21:10 su La5
    un film di Phyllida Lloyd con Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Amanda Seyfried, Juan Pablo Di Pace, Julie Walters, Dominic Cooper, Christine Baranski, Enzo Squillino Jr., Hemi Yeroham, Chris Jarvis, Ashley Lilley, Clare Louise Connolly, Norma Atallah, George Georgiou, Dylan Turner e Rachel McDowall.



  • Nelle tue mani
    Commedia, anno: 2018, durata: 105 minuti
    in onda alle 21:10 su Tv 2000
    un film di Ludovic Bernard con Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas, Karidja Touré, André Marcon, Michel Jonasz, Elsa Lepoivre e Samen Télesphore Teunou.



  • Brooklyn
    Drammatico, Sentimentale, anno: 2015, durata: 113 min
    in onda alle 21:13 su Iris
    un film di John Crowley con Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson, Michael Zegen, Emory Cohen, Julie Walters, Jim Broadbent, Emily Bett Rickards, Paulino Nunes e Maeve McGrath.



  • Guardians
    Azione, Fantascienza, anno: 2017, durata: 89 minuti
    in onda alle 21:13 su Canale 20
    un film di Sarik Andreasyan con Anton Pampushnyy, Alina Lanina, Sanjar Madi, Sebastien Sisak, Valeriya Shkirando, Stanislav Shirin e Vyacheslav Razbegaev.



  • Il Grande Match
    Commedia, anno: 2013, durata: 113 minuti
    in onda alle 21:14 su TwentySeven
    un film di Peter Segal con Robert De Niro, Sylvester Stallone, Kim Basinger, Alan Arkin, Jon Bernthal, Kevin Hart, Steffie Grote, Han Soto, Nicole Andrews e Paul Ben-Victor.



  • Nel centro del mirino
    Azione, Drammatico, Thriller, anno: 1993, durata: 123 min
    in onda alle 21:15 su La7
    un film di Wolfgang Petersen con Clint Eastwood, John Malkovich, Rene Russo, Dylan McDermott, Gary Cole, Patrika Darbo, Rick Hurst, Steve Hytner, Sally Hughes, John Heard, Tyde Kierney, Brian Libby, Clyde Kusatsu, Patrick Caddell, Eric Bruskotter, Carl Ciarfalio, Jim Curley, Ryan Cutrona, Greg Alan-Williams, John Mahoney, Walt MacPherson, Doris E. McMillon, Lawrence Lowe, Anthony Peck, Robert Peters, Juan A. Riojas, Elsa Raven, Bob Schott, Robert Sandoval, Arthur Senzy, Fred Dalton Thompson, Alan Toy, Mary Van Arsdel e Tobin Bell.



  • The Breed - La razza del male
    horror, anno: 2006, durata: 100 minuti
    in onda alle 21.15 su Italia 2
    un film di Nicholas Mastandrea con Michelle Rodriguez, Eric Lively, Oliver Hudson, Taryn Manning e Hill Harper.


  • The Wait
    Drammatico, Sentimentale, anno: 2021, durata: 101 min
    in onda alle 21:15 su Cielo
    un film di Aku Louhimies con Inka Kallén, Aku Hirviniemi, Andrei Alén, Adeliina Arajuuri e Eino Heiskanen.



  • Maximum Risk - Massimo rischio
    Thriller, Azione, anno: 1997, durata: 126 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Ringo Lam con Jean-Claude Van Damme, Natasha Henstridge, Jean-Hugues Anglade, Zach Grenier, Paul Ben-Victor, Robert Kaman, Stéphane Audran, David Hemblen, Frank Senger e Frank Van Keeken.


  • Il favoloso mondo di Amélie
    commedia, anno: 2001, durata: 120 minuti
    in onda alle 21:20 su LA7D
    un film di Jean-Pierre Jeunet con Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus, Yolande Moreau, Artus de Penguern, Urbain Cancelier, Dominique Pinon, Claude Perron, Maurice Bénichou, Isabelle Nanty, Clothilde Mollet, Claire Maurier e Jamel Debbouze.



  • Only You
    Drammatico, Sentimentale, anno: 2014, durata: 105 min
    in onda alle 21:21 su Canale 5
    un film di Hakan Yonat con Belçim Bilgin, Ibrahim Celikkol, Kerem Can, Necmi Yapici, Levent Sülün, Baris Arduç, Erol Gedik, Cezmi Baskin, Erol Demiröz e Devrim Yakut.



  • Era ora
    Commedia, Sentimentale, anno: 2022, durata: 109 min
    in onda alle 21:30 su Rai 1
    un film di Alessandro Aronadio con Edoardo Leo, Barbara Ronchi, Francesca Cavallin, Andrea Purgatori, Mario Sgueglia, Massimo Wertmüller e Raz Degan.



  • The Impossible
    drammatico, anno: 2012, durata: 107 minuti
    in onda alle 21:30 su Rete 4
    un film di Juan Antonio Bayona con Ewan McGregor, Naomi Watts, Geraldine Chaplin, Marta Etura e Tom Holland.


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Warfare - Tempo di guerra: un conflitto così com'è, secondo Alex Garland e l'ex-Navy Seal Ray Mendoza
news Cinema Warfare - Tempo di guerra: un conflitto così com'è, secondo Alex Garland e l'ex-Navy Seal Ray Mendoza
FÖA: al via le riprese dell'opera prima di Margherita Ferrari prodotta da Paolo Sorrentino
news Cinema FÖA: al via le riprese dell'opera prima di Margherita Ferrari prodotta da Paolo Sorrentino
Hedda: Tessa Thompson è una singolare Hedda Gabler nel trailer del film di Nia DaCosta dal dramma di Ibsen
news Cinema Hedda: Tessa Thompson è una singolare Hedda Gabler nel trailer del film di Nia DaCosta dal dramma di Ibsen
Guy Pearce e Jack O'Connell protagonisti di Ink, il prossimo film di Danny Boyle
news Cinema Guy Pearce e Jack O'Connell protagonisti di Ink, il prossimo film di Danny Boyle
Anemone: il trailer ufficiale del film con Daniel Day-Lewis
news Cinema Anemone: il trailer ufficiale del film con Daniel Day-Lewis
Hayao Miyazaki tra caos e ironia: 5 citazioni geniali e imprevedibili del papà di Studio Ghibli
news Cinema Hayao Miyazaki tra caos e ironia: 5 citazioni geniali e imprevedibili del papà di Studio Ghibli
Il Califfo arriva al cinema: ecco il trailer di Nun ve trattengo, documentario su Franco Califano
news Cinema Il Califfo arriva al cinema: ecco il trailer di Nun ve trattengo, documentario su Franco Califano
Scream 7, il regista Christopher Landon svela la trama che avrebbe voluto realizzare con Melissa Barrera
news Cinema Scream 7, il regista Christopher Landon svela la trama che avrebbe voluto realizzare con Melissa Barrera
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Mamma Mia!
L'Ape Maia
Brooklyn
The Wait
Guardians
Il Grande Match
Nelle tue mani
Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio
Il Favoloso Mondo di Amélie
Nel centro del mirino
The Breed - La razza del male
The Impossible
Film stasera in TV