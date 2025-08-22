Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 22 Agosto, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 22 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 22 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 22 Agosto 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Venerdì 22 Agosto 2025



Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio

commedia, anno: 1983, durata: 119 min

in onda alle 21 su Cine34

un film di Sergio Martino con Lino Banfi, Johnny Dorelli, Paola Borboni, Janet Agren, Dagmar Lassander, Renzo Montagnani, Mario Scaccia, Adriana Russo, Milena Vukotic e Mario Brega.

Tora! Tora! Tora!

Guerra, anno: 1970, durata: 185 minuti

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Richard Fleischer con Martin Balsam, Soh Yamamura, Joseph Cotten, Tatsuya Mihashi, E.G. Marshall, James Whitmore, Takahiro Tamura, Eijirô Tono, Jason Robards, Wesley Addy, Leon Ames, Frank Aletter e Koreya Senda.

Mamma Mia!

Commedia, Musicale, anno: 2008, durata: 108 min

in onda alle 21:10 su La5

un film di Phyllida Lloyd con Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Amanda Seyfried, Juan Pablo Di Pace, Julie Walters, Dominic Cooper, Christine Baranski, Enzo Squillino Jr., Hemi Yeroham, Chris Jarvis, Ashley Lilley, Clare Louise Connolly, Norma Atallah, George Georgiou, Dylan Turner e Rachel McDowall.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/mamma-mia/969/video/?vid=447" title="Mamma Mia!: Trailer del film con Meryl Streep, Pierce Brosnan e Colin Firth">Mamma Mia!: Trailer del film con Meryl Streep, Pierce Brosnan e Colin Firth</a>





Nelle tue mani

Commedia, anno: 2018, durata: 105 minuti

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Ludovic Bernard con Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas, Karidja Touré, André Marcon, Michel Jonasz, Elsa Lepoivre e Samen Télesphore Teunou.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/nelle-tue-mani/55108/video/?vid=30592" title="Nelle tue mani: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD">Nelle tue mani: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD</a>

Brooklyn

Drammatico, Sentimentale, anno: 2015, durata: 113 min

in onda alle 21:13 su Iris

un film di John Crowley con Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson, Michael Zegen, Emory Cohen, Julie Walters, Jim Broadbent, Emily Bett Rickards, Paulino Nunes e Maeve McGrath.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/brooklyn/52934/video/?vid=22871" title="Brooklyn: Il trailer italiano del film - HD">Brooklyn: Il trailer italiano del film - HD</a>

Guardians

Azione, Fantascienza, anno: 2017, durata: 89 minuti

in onda alle 21:13 su Canale 20

un film di Sarik Andreasyan con Anton Pampushnyy, Alina Lanina, Sanjar Madi, Sebastien Sisak, Valeriya Shkirando, Stanislav Shirin e Vyacheslav Razbegaev.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/guardians/54473/video/?vid=27593" title="Guardians: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Guardians: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>





Il Grande Match

Commedia, anno: 2013, durata: 113 minuti

in onda alle 21:14 su TwentySeven

un film di Peter Segal con Robert De Niro, Sylvester Stallone, Kim Basinger, Alan Arkin, Jon Bernthal, Kevin Hart, Steffie Grote, Han Soto, Nicole Andrews e Paul Ben-Victor.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-grande-match/49969/video/?vid=13849" title="Il Grande Match: Il trailer italiano del film con Robert De Niro e Sylvester Stallone">Il Grande Match: Il trailer italiano del film con Robert De Niro e Sylvester Stallone</a>

Nel centro del mirino

Azione, Drammatico, Thriller, anno: 1993, durata: 123 min

in onda alle 21:15 su La7

un film di Wolfgang Petersen con Clint Eastwood, John Malkovich, Rene Russo, Dylan McDermott, Gary Cole, Patrika Darbo, Rick Hurst, Steve Hytner, Sally Hughes, John Heard, Tyde Kierney, Brian Libby, Clyde Kusatsu, Patrick Caddell, Eric Bruskotter, Carl Ciarfalio, Jim Curley, Ryan Cutrona, Greg Alan-Williams, John Mahoney, Walt MacPherson, Doris E. McMillon, Lawrence Lowe, Anthony Peck, Robert Peters, Juan A. Riojas, Elsa Raven, Bob Schott, Robert Sandoval, Arthur Senzy, Fred Dalton Thompson, Alan Toy, Mary Van Arsdel e Tobin Bell.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/nel-centro-del-mirino/36044/video/?vid=16721" title="Nel centro del mirino: Trailer del film">Nel centro del mirino: Trailer del film</a>

The Breed - La razza del male

horror, anno: 2006, durata: 100 minuti

in onda alle 21.15 su Italia 2

un film di Nicholas Mastandrea con Michelle Rodriguez, Eric Lively, Oliver Hudson, Taryn Manning e Hill Harper.





The Wait

Drammatico, Sentimentale, anno: 2021, durata: 101 min

in onda alle 21:15 su Cielo

un film di Aku Louhimies con Inka Kallén, Aku Hirviniemi, Andrei Alén, Adeliina Arajuuri e Eino Heiskanen.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-wait/64659/video/?vid=42534" title="The Wait: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">The Wait: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Maximum Risk - Massimo rischio

Thriller, Azione, anno: 1997, durata: 126 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Ringo Lam con Jean-Claude Van Damme, Natasha Henstridge, Jean-Hugues Anglade, Zach Grenier, Paul Ben-Victor, Robert Kaman, Stéphane Audran, David Hemblen, Frank Senger e Frank Van Keeken.

Il favoloso mondo di Amélie

commedia, anno: 2001, durata: 120 minuti

in onda alle 21:20 su LA7D

un film di Jean-Pierre Jeunet con Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus, Yolande Moreau, Artus de Penguern, Urbain Cancelier, Dominique Pinon, Claude Perron, Maurice Bénichou, Isabelle Nanty, Clothilde Mollet, Claire Maurier e Jamel Debbouze.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-favoloso-mondo-di-amelie/627/video/?vid=36566" title="Il Favoloso Mondo di Amélie: Trailer Ufficiale - Evento al cinema">Il Favoloso Mondo di Amélie: Trailer Ufficiale - Evento al cinema</a>





Only You

Drammatico, Sentimentale, anno: 2014, durata: 105 min

in onda alle 21:21 su Canale 5

un film di Hakan Yonat con Belçim Bilgin, Ibrahim Celikkol, Kerem Can, Necmi Yapici, Levent Sülün, Baris Arduç, Erol Gedik, Cezmi Baskin, Erol Demiröz e Devrim Yakut.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/only-you/67649/video/?vid=47804" title="Only You: Il Trailer Ufficiale del Film turco su Canale 5 - HD">Only You: Il Trailer Ufficiale del Film turco su Canale 5 - HD</a>

Era ora

Commedia, Sentimentale, anno: 2022, durata: 109 min

in onda alle 21:30 su Rai 1

un film di Alessandro Aronadio con Edoardo Leo, Barbara Ronchi, Francesca Cavallin, Andrea Purgatori, Mario Sgueglia, Massimo Wertmüller e Raz Degan.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/era-ora/62347/video/?vid=39901" title="Era Ora: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD">Era Ora: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

The Impossible

drammatico, anno: 2012, durata: 107 minuti

in onda alle 21:30 su Rete 4

un film di Juan Antonio Bayona con Ewan McGregor, Naomi Watts, Geraldine Chaplin, Marta Etura e Tom Holland.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/the-impossible/49069/video/?vid=10398" title="The Impossible: il trailer italiano definitivo del film">The Impossible: il trailer italiano definitivo del film</a>



