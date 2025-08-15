Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 15 Agosto, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 15 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 15 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 15 Agosto 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Venerdì 15 Agosto 2025

Spaghetti a mezzanotte

Commedia, 1981, durata: 90 minuti

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Sergio Martino, con Lino Banfi, Barbara Bouchet, Alida Chelli, Ugo Bologna, Pippo Santonastaso, Teo Teocoli e Daniele Vargas.

Commedia, 1981, durata: 90 minuti in onda un film di Sergio Martino, con Lino Banfi, Barbara Bouchet, Alida Chelli, Ugo Bologna, Pippo Santonastaso, Teo Teocoli e Daniele Vargas.

Reclaim - Prenditi ciò che è tuo

Azione, Drammatico, Thriller, 2014, durata: 96 minuti

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di Alan White, con John Cusack, Ryan Phillippe, Rachelle Lefevre, Jacki Weaver, Luis Guzmán, Briana Roy, Jandres Burgos e Veronica Faye Foo.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/reclaim-prenditi-cio-che-e-tuo/59428/video/?vid=47755" title="Reclaim - Prenditi ciò che è tuo: Il Trailer Ufficiale del Film con John Cusack e Ryan Phillippe - HD">Reclaim - Prenditi ciò che è tuo: Il Trailer Ufficiale del Film con John Cusack e Ryan Phillippe - HD</a>

Azione, Drammatico, Thriller, 2014, durata: 96 minuti in onda un film di Alan White, con John Cusack, Ryan Phillippe, Rachelle Lefevre, Jacki Weaver, Luis Guzmán, Briana Roy, Jandres Burgos e Veronica Faye Foo.

Le amiche della sposa

Commedia, 2011, durata: 125 minuti

in onda alle 21:10 su La5

un film di Paul Feig, con Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne, Melissa McCarthy, Ellie Kemper, Wendi McLendon-Covey, Jon Hamm, Chris O'Dowd, Matt Lucas, Jill Clayburgh, Jessica St. Clair, Kali Hawk, Rebel Wilson, Greg Tuculescu, Lynne Marie Stewart, Andy Buckley, Michael Hitchcock e Joe Nunez.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/le-amiche-della-sposa/48358/video/?vid=6304" title="Le Amiche della Sposa: il trailer italiano in esclusiva">Le Amiche della Sposa: il trailer italiano in esclusiva</a>

Commedia, 2011, durata: 125 minuti in onda un film di Paul Feig, con Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne, Melissa McCarthy, Ellie Kemper, Wendi McLendon-Covey, Jon Hamm, Chris O'Dowd, Matt Lucas, Jill Clayburgh, Jessica St. Clair, Kali Hawk, Rebel Wilson, Greg Tuculescu, Lynne Marie Stewart, Andy Buckley, Michael Hitchcock e Joe Nunez.

Drammatico, Azione, Thriller, 1990, durata: 115 minuti

in onda alle 21:11 su Iris

un film di Luc Besson, con Anne Parillaud, Tchéky Karyo, Jean-Hugues Anglade, Jeanne Moreau, Philippe Leroy, Jean Reno, Patrick Fontana, Roland Blanche, Jacques Boudet, Jean Bouise, Marc Duret e Philippe Du Janerand.

Drammatico, Azione, Thriller, 1990, durata: 115 minuti in onda un film di Luc Besson, con Anne Parillaud, Tchéky Karyo, Jean-Hugues Anglade, Jeanne Moreau, Philippe Leroy, Jean Reno, Patrick Fontana, Roland Blanche, Jacques Boudet, Jean Bouise, Marc Duret e Philippe Du Janerand.

Travolti dal destino

Commedia, Sentimentale, 2002, durata: 89 min

in onda alle 21:14 su TwentySeven

un film di Guy Ritchie, con Madonna, Adriano Giannini, Jeanne Tripplehorn, Michael Beattie, Elizabeth Banks e Bruce Greenwo.

Commedia, Sentimentale, 2002, durata: 89 min in onda un film di Guy Ritchie, con Madonna, Adriano Giannini, Jeanne Tripplehorn, Michael Beattie, Elizabeth Banks e Bruce Greenwo.

Il sorpasso

Commedia, Drammatico, 1962, durata: 105 min

in onda alle 21:15 su La7

un film di Dino Risi, con Vittorio Gassman, Jean-Louis Trintignant, Catherine Spaak, Claudio Gora e Luciana Angiolillo.

Commedia, Drammatico, 1962, durata: 105 min in onda un film di Dino Risi, con Vittorio Gassman, Jean-Louis Trintignant, Catherine Spaak, Claudio Gora e Luciana Angiolillo.

Il killer della metropolitana

Horror, Giallo, Thriller, 2008, durata: 98 min

in onda alle 21:15 su Italia 2

un film di Ryûhei Kitamura, con Bradley Cooper, Leslie Bibb, Brooke Shields, Vinnie Jones, Roger Bart, Tony Curran, Barbara Eve Harris, Peter Jacobson e Ted Raimi.

Horror, Giallo, Thriller, 2008, durata: 98 min in onda un film di Ryûhei Kitamura, con Bradley Cooper, Leslie Bibb, Brooke Shields, Vinnie Jones, Roger Bart, Tony Curran, Barbara Eve Harris, Peter Jacobson e Ted Raimi.

Gangster, Drammatico, 1984, durata: 229 minuti

in onda alle 21:20 su Rai3

un film di Sergio Leone, con Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Joe Pesci, Tuesday Weld, Danny Aiello, Treat Williams, Burt Young, Richard Bright, James Hayden, William Forsythe, Mario Brega, Darlanne Fluegel, Larry Rapp, Richard Foronjy, Robert Harper, Dutch Miller, Gerard Murphy, Amy Ryder, James Russo, Karen Shallo, Scott Tiler, Olga Karlatos, Frank Gio, Jennifer Connelly, Ray Dittrich, Angelo Florio, Adrian Curran, Mike Monetti e Noah Moazezi.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/c-era-una-volta-in-america/15357/video/?vid=45420" title="C'era una volta in America: Trailer Ufficiale Italiano per la versione restaurata in 4K, in occasione del 40esimo anniversario del Film (2024) - HD">C'era una volta in America: Trailer Ufficiale Italiano per la versione restaurata in 4K, in occasione del 40esimo anniversario del Film (2024) - HD</a>

Gangster, Drammatico, 1984, durata: 229 minuti in onda un film di Sergio Leone, con Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Joe Pesci, Tuesday Weld, Danny Aiello, Treat Williams, Burt Young, Richard Bright, James Hayden, William Forsythe, Mario Brega, Darlanne Fluegel, Larry Rapp, Richard Foronjy, Robert Harper, Dutch Miller, Gerard Murphy, Amy Ryder, James Russo, Karen Shallo, Scott Tiler, Olga Karlatos, Frank Gio, Jennifer Connelly, Ray Dittrich, Angelo Florio, Adrian Curran, Mike Monetti e Noah Moazezi.

Cose nostre - Malavita

Drammatico, Thriller, 2013, durata: 112 minuti

in onda alle 21:20 su LA7D

un film di Luc Besson, con Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Dianna Agron, Jon Freda, Dominic Chianese, Domenick Lombardozzi, David Belle, Vincent Pastore e Paul Borghese.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/cose-nostre-malavita/49651/video/?vid=13189" title="Cose nostre - Malavita: Il nuovo trailer italiano del film di Luc Besson con Robert De Niro">Cose nostre - Malavita: Il nuovo trailer italiano del film di Luc Besson con Robert De Niro</a>

Drammatico, Thriller, 2013, durata: 112 minuti in onda un film di Luc Besson, con Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Dianna Agron, Jon Freda, Dominic Chianese, Domenick Lombardozzi, David Belle, Vincent Pastore e Paul Borghese.

Ma Mere

Drammatico, Erotico, 2003, durata: 100 minuti

in onda alle 21:20 su Cielo

un film di Christophe Honoré, con Isabelle Huppert, Louis Garrel, Emma de Caunes, Joana Preiss, Jean-Baptiste Montagut, Dominique Reymond, Olivier Rabourdin e Philippe Duclos.

Drammatico, Erotico, 2003, durata: 100 minuti in onda un film di Christophe Honoré, con Isabelle Huppert, Louis Garrel, Emma de Caunes, Joana Preiss, Jean-Baptiste Montagut, Dominique Reymond, Olivier Rabourdin e Philippe Duclos.

Commedia, 2020, durata: 101 min

in onda alle 21:21 su Canale 5

un film di YouNuts, con Cristiano Caccamo, Davide Calgaro, Matteo Oscar Giuggioli, Ludovica Martino, Saul Nanni, Fotinì Peluso, Lorenzo Zurzolo, Claudia Tranchese, Giulia Schiavo, Maria Luisa De Crescenzo, Rosanna Sapia, Tommaso Paradiso, Sergio Ruggeri, Luca Ward, Andrea Roncato e Isabella Ferrari.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/sotto-il-sole-di-riccione/58793/video/?vid=34107" title="Sotto il sole di Riccione: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Sotto il sole di Riccione: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Commedia, 2020, durata: 101 min in onda un film di YouNuts, con Cristiano Caccamo, Davide Calgaro, Matteo Oscar Giuggioli, Ludovica Martino, Saul Nanni, Fotinì Peluso, Lorenzo Zurzolo, Claudia Tranchese, Giulia Schiavo, Maria Luisa De Crescenzo, Rosanna Sapia, Tommaso Paradiso, Sergio Ruggeri, Luca Ward, Andrea Roncato e Isabella Ferrari.

Con chi viaggi

Commedia, 2022, durata: 73 minuti

in onda alle 21:25 su Rai 2

un film di YouNuts, con Fabio Rovazzi, Lillo, Michela De Rossi e Alessandra Mastronardi.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/con-chi-viaggi/61585/video/?vid=38521" title="Con Chi Viaggi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Con Chi Viaggi: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Commedia, 2022, durata: 73 minuti in onda un film di YouNuts, con Fabio Rovazzi, Lillo, Michela De Rossi e Alessandra Mastronardi.

Il piccolo diavolo

Comico, Commedia, Fantastico, 1988, durata: 106 min

in onda alle 21:30 su Rai 1

un film di Roberto Benigni, con Roberto Benigni, Walter Matthau, Nicoletta Braschi, Stefania Sandrelli, John Lurie, Franco Fabrizi, Giacomo Piperno, Paolo Baroni, Annabella Schiavone, Totò Onnis, Bruno Vetti, John Carlsen, Germana Di Giannicola, Stefano Antonucci e Flavio Bonacci.



