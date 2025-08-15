Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 15 Agosto, in prima serata
Stasera in TV, Venerdì 15 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 15 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 15 Agosto 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Venerdì 15 Agosto 2025
Spaghetti a mezzanotte
Commedia, 1981, durata: 90 minuti
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Sergio Martino, con Lino Banfi, Barbara Bouchet, Alida Chelli, Ugo Bologna, Pippo Santonastaso, Teo Teocoli e Daniele Vargas.
Reclaim - Prenditi ciò che è tuo
Azione, Drammatico, Thriller, 2014, durata: 96 minuti
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di Alan White, con John Cusack, Ryan Phillippe, Rachelle Lefevre, Jacki Weaver, Luis Guzmán, Briana Roy, Jandres Burgos e Veronica Faye Foo.
Le amiche della sposa
Commedia, 2011, durata: 125 minuti
in onda alle 21:10 su La5
un film di Paul Feig, con Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne, Melissa McCarthy, Ellie Kemper, Wendi McLendon-Covey, Jon Hamm, Chris O'Dowd, Matt Lucas, Jill Clayburgh, Jessica St. Clair, Kali Hawk, Rebel Wilson, Greg Tuculescu, Lynne Marie Stewart, Andy Buckley, Michael Hitchcock e Joe Nunez.
Nikita
Drammatico, Azione, Thriller, 1990, durata: 115 minuti
in onda alle 21:11 su Iris
un film di Luc Besson, con Anne Parillaud, Tchéky Karyo, Jean-Hugues Anglade, Jeanne Moreau, Philippe Leroy, Jean Reno, Patrick Fontana, Roland Blanche, Jacques Boudet, Jean Bouise, Marc Duret e Philippe Du Janerand.
Travolti dal destino
Commedia, Sentimentale, 2002, durata: 89 min
in onda alle 21:14 su TwentySeven
un film di Guy Ritchie, con Madonna, Adriano Giannini, Jeanne Tripplehorn, Michael Beattie, Elizabeth Banks e Bruce Greenwo.
Il sorpasso
Commedia, Drammatico, 1962, durata: 105 min
in onda alle 21:15 su La7
un film di Dino Risi, con Vittorio Gassman, Jean-Louis Trintignant, Catherine Spaak, Claudio Gora e Luciana Angiolillo.
Il killer della metropolitana
Horror, Giallo, Thriller, 2008, durata: 98 min
in onda alle 21:15 su Italia 2
un film di Ryûhei Kitamura, con Bradley Cooper, Leslie Bibb, Brooke Shields, Vinnie Jones, Roger Bart, Tony Curran, Barbara Eve Harris, Peter Jacobson e Ted Raimi.
C'era una volta in America
Gangster, Drammatico, 1984, durata: 229 minuti
in onda alle 21:20 su Rai3
un film di Sergio Leone, con Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Joe Pesci, Tuesday Weld, Danny Aiello, Treat Williams, Burt Young, Richard Bright, James Hayden, William Forsythe, Mario Brega, Darlanne Fluegel, Larry Rapp, Richard Foronjy, Robert Harper, Dutch Miller, Gerard Murphy, Amy Ryder, James Russo, Karen Shallo, Scott Tiler, Olga Karlatos, Frank Gio, Jennifer Connelly, Ray Dittrich, Angelo Florio, Adrian Curran, Mike Monetti e Noah Moazezi.
Cose nostre - Malavita
Drammatico, Thriller, 2013, durata: 112 minuti
in onda alle 21:20 su LA7D
un film di Luc Besson, con Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Dianna Agron, Jon Freda, Dominic Chianese, Domenick Lombardozzi, David Belle, Vincent Pastore e Paul Borghese.
Ma Mere
Drammatico, Erotico, 2003, durata: 100 minuti
in onda alle 21:20 su Cielo
un film di Christophe Honoré, con Isabelle Huppert, Louis Garrel, Emma de Caunes, Joana Preiss, Jean-Baptiste Montagut, Dominique Reymond, Olivier Rabourdin e Philippe Duclos.
Sotto il sole di Riccione
Commedia, 2020, durata: 101 min
in onda alle 21:21 su Canale 5
un film di YouNuts, con Cristiano Caccamo, Davide Calgaro, Matteo Oscar Giuggioli, Ludovica Martino, Saul Nanni, Fotinì Peluso, Lorenzo Zurzolo, Claudia Tranchese, Giulia Schiavo, Maria Luisa De Crescenzo, Rosanna Sapia, Tommaso Paradiso, Sergio Ruggeri, Luca Ward, Andrea Roncato e Isabella Ferrari.
Con chi viaggi
Commedia, 2022, durata: 73 minuti
in onda alle 21:25 su Rai 2
un film di YouNuts, con Fabio Rovazzi, Lillo, Michela De Rossi e Alessandra Mastronardi.
Il piccolo diavolo
Comico, Commedia, Fantastico, 1988, durata: 106 min
in onda alle 21:30 su Rai 1
un film di Roberto Benigni, con Roberto Benigni, Walter Matthau, Nicoletta Braschi, Stefania Sandrelli, John Lurie, Franco Fabrizi, Giacomo Piperno, Paolo Baroni, Annabella Schiavone, Totò Onnis, Bruno Vetti, John Carlsen, Germana Di Giannicola, Stefano Antonucci e Flavio Bonacci.
