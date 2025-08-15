TGCom24
Home | Cinema | News | Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 15 Agosto, in prima serata
News Cinema

Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 15 Agosto, in prima serata

2

Stasera in TV, Venerdì 15 Agosto 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 15 Agosto, in prima serata

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 15 Agosto 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 15 Agosto 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Venerdì 15 Agosto 2025

  • Spaghetti a mezzanotte
    Commedia, 1981, durata: 90 minuti
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Sergio Martino, con Lino Banfi, Barbara Bouchet, Alida Chelli, Ugo Bologna, Pippo Santonastaso, Teo Teocoli e Daniele Vargas.

  • Reclaim - Prenditi ciò che è tuo
    Azione, Drammatico, Thriller, 2014, durata: 96 minuti
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di Alan White, con John Cusack, Ryan Phillippe, Rachelle Lefevre, Jacki Weaver, Luis Guzmán, Briana Roy, Jandres Burgos e Veronica Faye Foo.


  • Le amiche della sposa
    Commedia, 2011, durata: 125 minuti
    in onda alle 21:10 su La5
    un film di Paul Feig, con Kristen Wiig, Maya Rudolph, Rose Byrne, Melissa McCarthy, Ellie Kemper, Wendi McLendon-Covey, Jon Hamm, Chris O'Dowd, Matt Lucas, Jill Clayburgh, Jessica St. Clair, Kali Hawk, Rebel Wilson, Greg Tuculescu, Lynne Marie Stewart, Andy Buckley, Michael Hitchcock e Joe Nunez.

  • Nikita
    Drammatico, Azione, Thriller, 1990, durata: 115 minuti
    in onda alle 21:11 su Iris
    un film di Luc Besson, con Anne Parillaud, Tchéky Karyo, Jean-Hugues Anglade, Jeanne Moreau, Philippe Leroy, Jean Reno, Patrick Fontana, Roland Blanche, Jacques Boudet, Jean Bouise, Marc Duret e Philippe Du Janerand.

  • Travolti dal destino
    Commedia, Sentimentale, 2002, durata: 89 min
    in onda alle 21:14 su TwentySeven
    un film di Guy Ritchie, con Madonna, Adriano Giannini, Jeanne Tripplehorn, Michael Beattie, Elizabeth Banks e Bruce Greenwo.

  • Il sorpasso
    Commedia, Drammatico, 1962, durata: 105 min
    in onda alle 21:15 su La7
    un film di Dino Risi, con Vittorio Gassman, Jean-Louis Trintignant, Catherine Spaak, Claudio Gora e Luciana Angiolillo.

  • Il killer della metropolitana
    Horror, Giallo, Thriller, 2008, durata: 98 min
    in onda alle 21:15 su Italia 2
    un film di Ryûhei Kitamura, con Bradley Cooper, Leslie Bibb, Brooke Shields, Vinnie Jones, Roger Bart, Tony Curran, Barbara Eve Harris, Peter Jacobson e Ted Raimi.

  • C'era una volta in America
    Gangster, Drammatico, 1984, durata: 229 minuti
    in onda alle 21:20 su Rai3
    un film di Sergio Leone, con Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Joe Pesci, Tuesday Weld, Danny Aiello, Treat Williams, Burt Young, Richard Bright, James Hayden, William Forsythe, Mario Brega, Darlanne Fluegel, Larry Rapp, Richard Foronjy, Robert Harper, Dutch Miller, Gerard Murphy, Amy Ryder, James Russo, Karen Shallo, Scott Tiler, Olga Karlatos, Frank Gio, Jennifer Connelly, Ray Dittrich, Angelo Florio, Adrian Curran, Mike Monetti e Noah Moazezi.


  • Cose nostre - Malavita
    Drammatico, Thriller, 2013, durata: 112 minuti
    in onda alle 21:20 su LA7D
    un film di Luc Besson, con Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Dianna Agron, Jon Freda, Dominic Chianese, Domenick Lombardozzi, David Belle, Vincent Pastore e Paul Borghese.


  • Ma Mere
    Drammatico, Erotico, 2003, durata: 100 minuti
    in onda alle 21:20 su Cielo
    un film di Christophe Honoré, con Isabelle Huppert, Louis Garrel, Emma de Caunes, Joana Preiss, Jean-Baptiste Montagut, Dominique Reymond, Olivier Rabourdin e Philippe Duclos.

  • Sotto il sole di Riccione
    Commedia, 2020, durata: 101 min
    in onda alle 21:21 su Canale 5
    un film di YouNuts, con Cristiano Caccamo, Davide Calgaro, Matteo Oscar Giuggioli, Ludovica Martino, Saul Nanni, Fotinì Peluso, Lorenzo Zurzolo, Claudia Tranchese, Giulia Schiavo, Maria Luisa De Crescenzo, Rosanna Sapia, Tommaso Paradiso, Sergio Ruggeri, Luca Ward, Andrea Roncato e Isabella Ferrari.


  • Con chi viaggi
    Commedia, 2022, durata: 73 minuti
    in onda alle 21:25 su Rai 2
    un film di YouNuts, con Fabio Rovazzi, Lillo, Michela De Rossi e Alessandra Mastronardi.


  • Il piccolo diavolo
    Comico, Commedia, Fantastico, 1988, durata: 106 min
    in onda alle 21:30 su Rai 1
    un film di Roberto Benigni, con Roberto Benigni, Walter Matthau, Nicoletta Braschi, Stefania Sandrelli, John Lurie, Franco Fabrizi, Giacomo Piperno, Paolo Baroni, Annabella Schiavone, Totò Onnis, Bruno Vetti, John Carlsen, Germana Di Giannicola, Stefano Antonucci e Flavio Bonacci.

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Weapons, Amy Madigan ha ottenuto il ruolo top-secret al primo incontro
news Cinema Weapons, Amy Madigan ha ottenuto il ruolo top-secret al primo incontro
Rabbit Trap: il trailer ufficiale del folk horror con Dev Patel
news Cinema Rabbit Trap: il trailer ufficiale del folk horror con Dev Patel
Weapons: la scena virale dell'horror di Zach Cregger potrebbe avere un significato nascosto (e spiazzante)
news Cinema Weapons: la scena virale dell'horror di Zach Cregger potrebbe avere un significato nascosto (e spiazzante)
Star Wars, John Boyega torna a parlare dell'arco narrativo di Finn nella trilogia sequel: "Pensavo che fosse uno Jedi"
news Cinema Star Wars, John Boyega torna a parlare dell'arco narrativo di Finn nella trilogia sequel: "Pensavo che fosse uno Jedi"
Avengers: Doomsday, Xochitl Gomez anticipa il potenziale ritorno di America Chavez
news Cinema Avengers: Doomsday, Xochitl Gomez anticipa il potenziale ritorno di America Chavez
James Gunn annuncia la Superman Saga e rivela: "Il prossimo progetto è pronto, dobbiamo solo iniziare la produzione"
news Cinema James Gunn annuncia la Superman Saga e rivela: "Il prossimo progetto è pronto, dobbiamo solo iniziare la produzione"
The Last Viking - L'ultimo vichingo: ecco il trailer del film con Mads Mikkelsen che verrà presentato a Venezia
news Cinema The Last Viking - L'ultimo vichingo: ecco il trailer del film con Mads Mikkelsen che verrà presentato a Venezia
Io sono nessuno 2, Bob Odenkirk ha ignorato il consiglio dei produttori per una scena iconica del film
news Cinema Io sono nessuno 2, Bob Odenkirk ha ignorato il consiglio dei produttori per una scena iconica del film
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Sergente Bilko
La casa del coccodrillo
Cose nostre - Malavita
Le Amiche della Sposa
Reclaim - Prenditi ciò che è tuo
C'era una volta in America
Con Chi Viaggi
Sotto il sole di Riccione
Spaghetti a mezzanotte
Pipì, Pupù, Rosmarina in Il Mistero delle note rapite
Travolti dal destino
La fuitina sbagliata
Film stasera in TV