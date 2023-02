Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 10 Febbraio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 10 Febbraio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 10 Febbraio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 10 Febbraio.



I Migliori Film Stasera in TV, Venerdì 10 Febbraio 2023

Widows - Eredità Criminale - alle 21.20 su Rai 2 (Thriller, Drammatico, 2018, durata: 128 Min)

Un film di Steve McQueen, con Elizabeth Debicki, Colin Farrell, Viola Davis, Michelle Rodriguez, Liam Neeson, Jon Bernthal, Robert Duvall, Daniel Kaluuya, Carrie Coon, Garret Dillahunt, Lukas Haas, Jacki Weaver, Brian Tyree Henry, Kevin J. O'Connor, Manuel Garcia-Rulfo, Michael Harney, Cynthia Erivo e Molly Kunz.



Widows - Eredità Criminale: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Widows - Eredità Criminale : Siamo a Chicago: le vedove Veronica, Alice, Linda e Belle, apparentemente sembrano non avere nulla in comune. In realtà, a legarle vi è qualcosa di molto forte: una maledetta eredità. I mariti scomparsi, infatti, hanno lasciato alle donne un grosso debito, accumulato dalle loro attività criminali dopo un colpo andato male, nel quale hanno perso la vita.

Nonostante i conflitti e le tensioni, le quattro donne decidono di unirsi e prendere in mano il loro destino. Lo scopo è quello di crearsi un futuro che non dipenda più in nessun modo dal passato criminale dei loro mariti. L’asso nella manica sarà uno dei registri dei loro mariti, nel quale vi è la descrizione dettagliatissima delle rapine attuate e quelle in progettazione. Le donne unite dovranno quindi riuscire a trovare la forza in una sorprendente collaborazione per terminare una volta per tutte quello che i loro mariti defunti non hanno completato, liberandosi definitivamente di fantasmi e scheletri nell'armadio...

Un Giorno di Pioggia a New York - alle 21.10 su Rai Movie (Commedia, Sentimentale, 2019, durata: 92 Min)

Un film di Woody Allen, con Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna, Liev Schreiber, Kelly Rohrbach, Suki Waterhouse, Rebecca Hall, Cherry Jones, Annaleigh Ashford, Griffin Newman, Taylor Black, Kathryn Leigh Scott, Natasha Romanova e Jacob Berger.



Un Giorno di Pioggia a New York: Il Traile Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Un Giorno di Pioggia a New York : racconta la storia di una coppia di giovani innamorati, Gatsby e Ashleigh. I due arrivano nella Grande Mela perché la ragazza è riuscita a ottenere un'intervista con Roland Pollard, un regista in crisi. Gatsby è innamorato di New York, mentre Ashleigh non la visita dai tempi dell'infanzia. La coppia ne approfitta per trascorrere un weekend spettacolare insieme nella grande città o almeno questa era l'intenzione iniziale.

L'intervista a Pollard coincide con la festa organizzata dai ricchi genitori di Gatsby, con i quali il giovane non ha un buon rapporto a causa di idee di pensiero totalmente opposte. Giunti a NYC, il ragazzo lascia la sua fidanzata all'Hotel Soho per incontrare il regista, con la promessa che si sarebbero rivisti per pranzare insieme. L'incontro con Pollard si rivela una grande occasione per la giornalista in erba, il cineasta ha in serbo un succulento scoop per lei. Ashleigh si vede costretta ad annullare il pranzo con Gatsby e da questo momento in poi tutti i loro piani andranno in fumo...

La casa di famiglia - alle 21.20 su Canale 5 (Commedia, 2017, durata: 90 Min)

Un film di Augusto Fornari, con Lino Guanciale, Matilde Gioli, Libero De Rienzo, Luigi Diberti, Stefano Fresi, Michele Venitucci, Tony Fornari e Nicoletta Romanoff.



La casa di famiglia: Il trailer del film - HD



Trama del Film La casa di famiglia : Finito sul lastrico, Alex chiede un prestito alla sorella Fanny e agli altri due fratelli, i gemelli Oreste e Giacinto. Per esaudire la richiesta dell'uomo, i tre fratelli decidono di vendere la casa del padre Sergio, da anni in coma irreversibile. Gli eventi di La casa di famiglia prendono il via dal miracoloso risveglio del capofamiglia, uscito dal coma proprio nel giorno successivo alla firma dal notaio e alla vendita della bella villa di famiglia in campagna dove i quattro fratelli sono cresciuti nell'agio. I medici consigliano di evitare sconvolgimenti e reintrodurre il genitore in un contesto accogliente e familiare. Comincia così per i quattro fratelli la caccia ai vecchi arredi, ai cimeli di famiglia e persino all'amato cane. Inizia anche la recita e la collezione di bugie a fin di bene...

J. Edgar - alle 21 su Iris (Biografico, Drammatico, 2011, durata: 137 Min)

Un film di Clint Eastwood, con Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, Armie Hammer, Judi Dench, Josh Hamilton, Geoff Pierson, Ken Howard, Dermot Mulroney, Josh Lucas, Cheryl Lawson, Kaitlyn Dever, Gunner Wright, David A. Cooper, Ed Westwick, Kelly Lester, Jack Donner, Dylan Burns, Jordan Bridges, Brady Matthews e Jack Axelrod.



J. Edgar: Il trailer italiano del film di Clint Eastwood



Trama del Film J. Edgar : Il film racconta l’ascesa di John Edgar Hoover, da semplice impiegato alla carica di direttore dll’FBI. L’uomo entra a far parte del Dipartimento di Giustizia come assistente di Alexander Michtell Palmer.

Dopo aver vissuto in prima persona gli attentati dell’estrema sinistra bolscevica, nel 1919 Hoover è nominato capo della nuova Divisione di Intelligence, che diventerà anni dopo il Bureau. John è curioso e innovativo e decide di circondarsi di agenti giovani e brillanti, che abbiano competenze particolari nel settore. Tra i nuovi arrivati, c’è l’agente Clyde Tolson con il quale Hoover intreccerà un rapporto profondo e controverso. I due, infatti, rimarranno sempre fedeli compagni, nonostante siano costretti a nascondere e a sopprimere i loro sentimenti e l’innegabile attrazione...

Gosford Park - alle 21.10 su Tv 2000 (Commedia, Drammatico, Giallo, 2001, durata: 137 Min)

Un film di Robert Altman, con Jeremy Northam, Kristin Scott Thomas, Emily Watson, Alan Bates, Stephen Fry, Helen Mirren, Eileen Atkins, Michael Gambon, Camilla Rutherford, Derek Jacobi, Maggie Smith, Kelly Macdonald, Bob Balaban, Ryan Phillippe, Clive Owen, Laurence Fox, Claudie Blakley, Adrian Scarborough, Emma Buckley, Adrian Preater, Frances Low, Geraldine Somerville, Sophie Thompson, Frank Thornton, Charles Dance, Tom Hollander, Ute Lemper, Richard E. Grant, Finty Williams e James Wilby.

Trama del Film Gosford Park : Inghilterra primi anni '30. Sir William McCordle e sua moglie Lady Sylvia invitano alcuni parenti ed amici (accompagnati dai relativi domestici) nella loro villa in campagna per un weekend di caccia e relax. Tutto sembra procedere per il meglio, con i ricchi signori che si divertono nei salotti dorati e i domestici che si scambiano pettegolezzi nei locali ai piani inferiori, finché non viene commesso un omicidio. Tutti gli abitanti della casa vengono pregati di non lasciare il luogo del delitto così che la polizia possa raccogliere tutti gli indizi necessari a risolvere il caso...

Escape Plan - Fuga dall'Inferno - alle 21.20 su Rai 4 (Azione, Thriller, 2013, durata: 116 Min)

Un film di Mikael Håfström, con Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, James Caviezel, Vincent D'Onofrio, Sam Neill, Vinnie Jones, 50 Cent, Amy Ryan, Faran Tahir, Matt Gerald e Christian Stokes.



Escape Plan - Fuga dall'Inferno: Il trailer italiano ufficiale del film - HD



Trama del Film Escape Plan - Fuga dall'Inferno : Ray Breslin è un abile uomo dal lavoro insolito: collauda le carceri penitenziarie facendosi rinchiudere come se fosse un vero detenuto e tenta la via di fuga, individuando le falle. Dopo tanti anni di stressante e duro lavoro, Ray decide di ritirarsi, ma l’arrivo di una proposta molto allettante lo spinge a immolarsi per l’ultima volta. Il nuovo incarico consiste nel testare la sicurezza della “Tomba”, un carcere high tech dal quale sembra impossibile uscire. Dopo poco tempo, Ray si rende conto di essere stato ingannato, poiché nessuna delle misure di sicurezza concordate è stata rispettata e così tenta invano di porre fine al test. Si ritrova a essere un vero e proprio detenuto...

Le belve - alle 21 su 20 (Drammatico, Thriller, 2012, durata: 131 Min)

Un film di Oliver Stone, con John Travolta, Taylor Kitsch, Aaron Taylor-Johnson, Benicio Del Toro, Blake Lively, Salma Hayek, Shea Whigham, Demian Bichir, Mia Maestro e Jake McLaughlin.



Le belve: Il trailer italiano del film di Oliver Stone



Trama del Film Le belve: Il film segue le vicende di Chon e Ben, migliori amici da sempre, che coltivano marijuana a Laguna Beach, in California.

Il primo è un ex militare della Marina e ha fatto arrivare clandestinamente dall’Afghanistan i semi della droga da piantare. Il secondo, con una laurea in economia e botanica a Berkeley, si occupa di tutto il procedimento di coltivazione. Il business di cannabis gli fa guadagnare in poco tempo molti soldi, una parte dei quali sono devoluti in opere di beneficenza in Africa e in Asia. Entrambi hanno una relazione aperta con Ophelia Sage.

Tutto sembra filare liscio finché i due non ricevono una serie di minacce dal cartello messicano della droga...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La vedova inconsolabile ringrazia quanti la consolarono (Commedia Sexy, 1973, durata: 105 Min) in onda alle 22.50 su Cine34, un film di Mariano Laurenti, con Edwige Fenech, Carlo Giuffré, Didi Perego, Guido Leontini, Pino Ferrara, Franco Ressel, Mario Maranzana, Enzo Andronico, Renato Cecilia, Paola Arduini, Carla Mancini, Luigi Antonio Guerra e Angela Leontini.

La tua pelle o la mia (Guerra, 1965, durata: 106 Min) in onda alle 22.50 su Rai Movie, un film di Frank Sinatra, con Frank Sinatra, Clint Walker, Tommy Sands, Brad Dexter, Tony Bill, Tatsuya Mihashi, Takeshi Katô, Richard Bakalyan e Sammy Jackson.

PPZ - Pride and Prejudice and Zombies (Commedia, Horror, Thriller, Sentimentale, 2016, durata: 108 Min) in onda alle 23 su Italia 2, un film di Burr Steers, con Lily James, Lena Headey, Sam Riley, Matt Smith, Douglas Booth, Charles Dance, Jack Huston, Aisling Loftus, Bella Heathcote, Emma Greenwell, Suki Waterhouse, Sally Phillips e Morfydd Clark



PPZ - Pride and Prejudice and Zombies: Trailer ufficiale in italiano - HD

Il prezzo dell'arte (Thriller, 2019, durata: 105 Min) in onda alle 23.35 su Rai 2, un film di Régis Roinsard, con Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio, Sidse Babett Knudsen, Eduardo Noriega, Alex Lawther, Anna Maria Sturm, Frédéric Chau, Maria Leite, Manolis Mavromatakis, Sara Giraudeau, Patrck Bauchau, Miglen Mirtchev, Michel Bompoil e Nicolas Koretzky.

Filo da torcere (Commedia, 1978, durata: 115 Min) in onda alle 23.45 su Iris, un film di James Fargo, con Clint Eastwood, Sondra Locke, Geoffrey Lewis, Beverly D'Angelo, Walter Barnes, Ruth Gordon, John Quade, Dan Davis, Roy Jenson, George Chandler, William O'Connell, Sam Gilman e James McEachin.

Pitch Black (Thriller, Fantascienza, 2000, durata: 107 Min) in onda alle 21 su 20, un film di David Twohy, con Vin Diesel, Radha Mitchell, Cole Hauser, Keith David, Lewis Fitz-Gerald, Claudia Black, Rhiana Griffith, John Moore, Simon Burke, Les Chantery, Sam Sari, Ric Anderson, Firass Dirani, Vic Wilson e Angela Makin

