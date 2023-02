Stasera in TV: Film da vedere Sabato 25 Febbraio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Sabato 25 Febbraio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 25 Febbraio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 25 Febbraio.



I Migliori Film Stasera in TV, Sabato 25 Febbraio 2023

Paddington 2 - alle 21.20 su Italia 1 (Commedia, Avventura, Family, 2017, durata: 95 Min)

Un film di Paul King, con Ben Whishaw, Hugh Grant, Brendan Gleeson, Jim Broadbent, Peter Capaldi, Julie Walters, Sally Hawkins, Francesco Mandelli e Hugh Bonneville.



Paddington 2: Trailer italiano del film - HD



Trama del Film Paddington 2 : Ufficialmente trasferitosi nella mansarda di casa Brown a Windsor Gardens, Paddington (anche questa volta la voce italiana è quella di Francesco Mandelli) è diventato davvero popolare nel quartiere. E la notorietà dell'orso è destinata a crescere nel secondo capitolo delle sue avventure, Paddington 2.

In cerca del regalo perfetto per il centenario di zia Lucy, l'orsa che lo ha amorevolmente allevato nel "profondo e misterioso Perù", l'orsetto ghiotto di marmellata si imbatte in un incantevole libro pop up, un esemplare unico scovato tra le meraviglie del negozietto di antiquariato del signor Gruber. A corto di denaro, Paddington si rimbocca le maniche del cappottino blu, tira su la visiera floscia del cappello rosso e si cimenta in una serie di strambi lavoretti per racimolare la cifra necessaria. Ma quando il preziosissimo oggetto viene trafugato, tocca a Paddington e ai temerari componenti della famiglia Brown, capitanati da papà Henry e mamma Mary, acciuffare il ladro. I sospetti ricadono sull'attore narcisista Phoenix Buchanan...

Paul King, Ben Whishaw, Hugh Grant, Brendan Gleeson, Jim Broadbent, Peter Capaldi, Julie Walters, Sally Hawkins, Francesco Mandelli e Hugh Bonneville. : Ufficialmente trasferitosi nella mansarda di casa Brown a Windsor Gardens, Paddington (anche questa volta la voce italiana è quella di Francesco Mandelli) è diventato davvero popolare nel quartiere. E la notorietà dell'orso è destinata a crescere nel secondo capitolo delle sue avventure, Paddington 2. In cerca del regalo perfetto per il centenario di zia Lucy, l'orsa che lo ha amorevolmente allevato nel "profondo e misterioso Perù", l'orsetto ghiotto di marmellata si imbatte in un incantevole libro pop up, un esemplare unico scovato tra le meraviglie del negozietto di antiquariato del signor Gruber. A corto di denaro, Paddington si rimbocca le maniche del cappottino blu, tira su la visiera floscia del cappello rosso e si cimenta in una serie di strambi lavoretti per racimolare la cifra necessaria. Ma quando il preziosissimo oggetto viene trafugato, tocca a Paddington e ai temerari componenti della famiglia Brown, capitanati da papà Henry e mamma Mary, acciuffare il ladro. I sospetti ricadono sull'attore narcisista Phoenix Buchanan...



War Horse - alle 21.20 su Tv 2000 (Drammatico, Avventura, Guerra, 2011, durata: 146 Min)

Un film di Steven Spielberg, con Jeremy Irvine, Peter Mullan, Emily Watson, David Thewlis, Benedict Cumberbatch, Stephen Graham, Tom Hiddleston, Niels Arestrup, Celine Buckens, David Kross, Patrick Kennedy, Rainer Bock, Nicolas Bro, Leonard Carow, Robert Emms e Donatella Finocchiaro.



War Horse: Il nuovo trailer italiano del film di Steven Spielberg



Trama del Film War Horse : Il film ha inizio al culmine della prima guerra mondiale, quando una famiglia di agricoltori inglesi che versa in gravi difficoltà finanziarie, compra un vivace puledro da caccia ad un'asta.

Il cavallo viene chiamato Joey, e all'inizio i proprietari Ted e Rosie Narracott non lo considerano una grande risorsa ma il figlio Albert (Jeremy Irvine) è deciso a domarlo e ad addestrarlo, e a trarre il meglio dallo spirito indomito di Joey, dalla sua agilità e dal suo affetto.

I due diventano inseparabili, ma quando scoppia la guerra saranno costretti a prendere strade diverse: Joey viene venduto e condotto al fronte da un ufficiale della cavalleria inglese.

A questo punto inizia il labirintico viaggio di Joey attraverso vicende di gioia e di dolore, imprese difficili e grandi sorprese, avventure che lo renderanno un eroe e in cui verrà apprezzato per la sua innocenza, la purezza dei suoi intenti e l'incondizionata devozione nei confronti dei suoi amici umani...

Steven Spielberg, Jeremy Irvine, Peter Mullan, Emily Watson, David Thewlis, Benedict Cumberbatch, Stephen Graham, Tom Hiddleston, Niels Arestrup, Celine Buckens, David Kross, Patrick Kennedy, Rainer Bock, Nicolas Bro, Leonard Carow, Robert Emms e Donatella Finocchiaro. : Il film ha inizio al culmine della prima guerra mondiale, quando una famiglia di agricoltori inglesi che versa in gravi difficoltà finanziarie, compra un vivace puledro da caccia ad un'asta. Il cavallo viene chiamato Joey, e all'inizio i proprietari Ted e Rosie Narracott non lo considerano una grande risorsa ma il figlio Albert (Jeremy Irvine) è deciso a domarlo e ad addestrarlo, e a trarre il meglio dallo spirito indomito di Joey, dalla sua agilità e dal suo affetto. I due diventano inseparabili, ma quando scoppia la guerra saranno costretti a prendere strade diverse: Joey viene venduto e condotto al fronte da un ufficiale della cavalleria inglese. A questo punto inizia il labirintico viaggio di Joey attraverso vicende di gioia e di dolore, imprese difficili e grandi sorprese, avventure che lo renderanno un eroe e in cui verrà apprezzato per la sua innocenza, la purezza dei suoi intenti e l'incondizionata devozione nei confronti dei suoi amici umani...



Il grande Lebowski - alle 21.10 su TwentySeven (Commedia, 1998, durata: 117 Min)

Un film di Joel e Ethan Coen, con Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi, David Huddleston, Philip Seymour Hoffman, Tara Reid, John Turturro, Jimmie Dale Gilmore, Ben Gazzara, Mark Pellegrino, Sam Elliott, Philip Moon, David Thewlis, Peter Stormare, Torsten Voges, Flea, Jon Polito e Jerry Haleva.



Il grande Lebowski: Clip dal film dei fratelli Coen



Trama del Film Il grande Lebowski : Lebowski è uno scapolo fannullone, che passa le sue giornate fumando spinelli, ascoltando musica e giocando a bowling con i suoi due amici Walter e Donny. La storia ha inizio quando Lebowski viene aggredito in casa propria da due scagnozzi del magnate del porno Jackie Treehorn, che gli intimano di pagare il debito che sua moglie ha nei confronti di Treehorn. Solo dopo averlo malmenato, i due malviventi si rendono conto di aver evidentemente sbagliato persona e di non trovarsi in casa del ricco Jeffrey Lebowski, come credevano. Incoraggiato dall’amico Walter, il mattino seguente, Drugo si presenta a casa del suo omonimo Jeffrey Lebowski, quest’ultimo però, ricco filantropo paralizzato su una sedia a rotelle....

Joel e Ethan Coen, Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi, David Huddleston, Philip Seymour Hoffman, Tara Reid, John Turturro, Jimmie Dale Gilmore, Ben Gazzara, Mark Pellegrino, Sam Elliott, Philip Moon, David Thewlis, Peter Stormare, Torsten Voges, Flea, Jon Polito e Jerry Haleva. : Lebowski è uno scapolo fannullone, che passa le sue giornate fumando spinelli, ascoltando musica e giocando a bowling con i suoi due amici Walter e Donny. La storia ha inizio quando Lebowski viene aggredito in casa propria da due scagnozzi del magnate del porno Jackie Treehorn, che gli intimano di pagare il debito che sua moglie ha nei confronti di Treehorn. Solo dopo averlo malmenato, i due malviventi si rendono conto di aver evidentemente sbagliato persona e di non trovarsi in casa del ricco Jeffrey Lebowski, come credevano. Incoraggiato dall’amico Walter, il mattino seguente, Drugo si presenta a casa del suo omonimo Jeffrey Lebowski, quest’ultimo però, ricco filantropo paralizzato su una sedia a rotelle....



Per un pugno di dollari - alle 21.25 su Nove (Western, 1964, durata: 100 Min)

Un film di Sergio Leone, con Clint Eastwood, Marianne Koch, Gian Maria Volonté, Wolfgang Lukschy, Sieghardt Rupp, Joseph Egger, José Calvo, Margarita Lozano, Daniel Martin, Benito Stefanelli, Bruno Carotenuto, Aldo Sambrell, Mario Brega, Antonio Prieto, José Orjas, Fredy Arco, Raf Baldassarre e Antonio Molino Rojo

Trama del Film Per un pugno di dollari : Un certo Joe arriva nella cittadina di San Miguel. Il locandiere Silvanito racconta allo straniero della faida tra due famiglie del posto per ottenere il controllo della città: i fratelli Ramòn, Esteban e Benito Rojo, commercianti di alcolici, e lo sceriffo John Baxter, venditore di armi.

Joe decide quindi di vendersi a entrambe le fazioni, innescando un doppio gioco per portare allo scontro le due parti - sperando che si eliminino a vicenda - racimolando nel frattempo qualche soldo...

Sergio Leone, Clint Eastwood, Marianne Koch, Gian Maria Volonté, Wolfgang Lukschy, Sieghardt Rupp, Joseph Egger, José Calvo, Margarita Lozano, Daniel Martin, Benito Stefanelli, Bruno Carotenuto, Aldo Sambrell, Mario Brega, Antonio Prieto, José Orjas, Fredy Arco, Raf Baldassarre e Antonio Molino Rojo : Un certo Joe arriva nella cittadina di San Miguel. Il locandiere Silvanito racconta allo straniero della faida tra due famiglie del posto per ottenere il controllo della città: i fratelli Ramòn, Esteban e Benito Rojo, commercianti di alcolici, e lo sceriffo John Baxter, venditore di armi. Joe decide quindi di vendersi a entrambe le fazioni, innescando un doppio gioco per portare allo scontro le due parti - sperando che si eliminino a vicenda - racimolando nel frattempo qualche soldo...



Ricordati di me - alle 21.10 su Rai Movie (Commedia, Drammatico, 2003, durata: 125 Min)

Un film di Gabriele Muccino, con Monica Bellucci, Fabrizio Bentivoglio, Laura Morante, Silvio Muccino, Nicoletta Romanoff, Gabriele Lavia, Enrico Silvestrin, Silvia Coen, Amanda Sandrelli, Blas Roca Rey, Alberto Gimignani, Stefano Santospago, Nicole Murgia e Alessandro Murgia.

Trama del Film Ricordati di me : La famiglia Ristuccia all’apparenza sembra essere felice e unita, nella realtà però non è affatto così. Il padre Carlo (Fabrizio Bentivoglio) è uno scrittore mancato, che lavora come impiegato in una società assicurativa, frustrato e insoddisfatto per ciò che fa. Sua moglie Giulia è una professoressa di lettere, che frequenta un laboratorio di teatro sperando di diventare un'attrice famosa, anche se fa fatica a vincere le sue paure.

Poi c’è Paolo, il figlio minore, che combatte con le sue insicurezze e il costante timore di essere un fallito, motivo per cui non riesce a dichiarare i suoi sentimenti a una ragazza che gli piace. Infine Valentina, la sorella maggiore, che vuole diventare a tutti i costi una showgirl della TV e per riuscirci non si fa scrupoli a scendere a compromessi.

Nessuno di loro ascolta l’altro, col risultato che tutti si sentono terribilmente soli. Questo li condurrà a sbagliare, tradire, pentirsi e poi sbagliare ancora. Saranno capaci alla fine di sbloccare l’ingranaggio arrugginito della loro infelicità?...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv