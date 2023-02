Stasera in TV: Film da vedere Sabato 11 Febbraio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Sabato 11 Febbraio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Sabato 11 Febbraio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Sabato 11 Febbraio.



I Migliori Film Stasera in TV, Sabato 11 Febbraio 2023

L'amore bugiardo - Gone Girl - alle 20.30 su Rai 3 (Thriller, Drammatico, 2014, durata: 149 Min)

Un film di David Fincher, con Ben Affleck, Rosamund Pike, Missi Pyle, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Kim Dickens, Casey Wilson, Patrick Fugit, Scoot McNairy, Emily Ratajkowski, Boyd Holbrook e Lee Norris.



L'amore bugiardo - Gone Girl: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film L'amore bugiardo - Gone Girl : La vicenda ha inizio quando nel giorno del quinto anniversario di matrimonio, il professore Nick Dunne scopre che sua moglie Amy è scomparsa. La notizia attira notevolmente l’attenzione della stampa, dal momento che Amy ispirò la protagonista di una fortunata serie di romanzi, scritti proprio dai genitori di Nick. La detective Rhonda Boney viene incaricata del caso.

Dopo aver raggiunto la casa dei Dunne, Boney riscontra malcelati segni di colluttazione e sospette tracce di sangue. Il diario di Amy, poi, sembra avvalorare la tesi formulata dagli agenti, i quali credono che Nick sia il responsabile della sparizione e della probabile morte della moglie...

David Fincher, Ben Affleck, Rosamund Pike, Missi Pyle, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Kim Dickens, Casey Wilson, Patrick Fugit, Scoot McNairy, Emily Ratajkowski, Boyd Holbrook e Lee Norris. : La vicenda ha inizio quando nel giorno del quinto anniversario di matrimonio, il professore Nick Dunne scopre che sua moglie Amy è scomparsa. La notizia attira notevolmente l’attenzione della stampa, dal momento che Amy ispirò la protagonista di una fortunata serie di romanzi, scritti proprio dai genitori di Nick. La detective Rhonda Boney viene incaricata del caso. Dopo aver raggiunto la casa dei Dunne, Boney riscontra malcelati segni di colluttazione e sospette tracce di sangue. Il diario di Amy, poi, sembra avvalorare la tesi formulata dagli agenti, i quali credono che Nick sia il responsabile della sparizione e della probabile morte della moglie...



Suburra - alle 21.10 su Rai Movie (Drammatico, 2015, durata: 130 Min)

Un film di Stefano Sollima, con Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Claudio Amendola, Giacomo Ferrara, Alessandro Borghi, Greta Scarano, Giulia Elettra Gorietti, Antonello Fassari, Jean-Hugues Anglade e Adamo Dionisi.



Suburra: Il trailer del film - HD



Trama del Film Suburra : Nel novembre del 2011 il Papa confida al suo segretario personale di voler abbandonare il suo incarico. Quella stessa sera Aureliano Adami, detto Numero 8, dà alle fiamme uno stabilimento di Ostia dal momento che non è riuscito a convincere il proprietario a cedere il terreno alla sua banda criminale.

Nel frattempo Bacarozzo, criminale romano appena rimesso in libertà, incontro il famoso Samurai in un bar. L’uomo vuole convincere il boss del crimine, ultimo superstite della Banda della Magliana, a coinvolgerlo nei suoi affari ma non ha successo.

Dopo le tensioni in Parlamento, l’onorevole Filippo Malgradi sfoga le sue frustrazioni in una notte di droga e sesso con la escort Sabrina e una sua collega minorenne. Quando quest’ultima muore di overdose, Sabrina chiede aiuto a Spadino per occultare il cadavere. Il fratello minore del capo del clan zingaro Anacleti aiuta la donna, iniziando poi a ricattare Malgradi...

Stefano Sollima, Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Claudio Amendola, Giacomo Ferrara, Alessandro Borghi, Greta Scarano, Giulia Elettra Gorietti, Antonello Fassari, Jean-Hugues Anglade e Adamo Dionisi. : Nel novembre del 2011 il Papa confida al suo segretario personale di voler abbandonare il suo incarico. Quella stessa sera Aureliano Adami, detto Numero 8, dà alle fiamme uno stabilimento di Ostia dal momento che non è riuscito a convincere il proprietario a cedere il terreno alla sua banda criminale. Nel frattempo Bacarozzo, criminale romano appena rimesso in libertà, incontro il famoso Samurai in un bar. L’uomo vuole convincere il boss del crimine, ultimo superstite della Banda della Magliana, a coinvolgerlo nei suoi affari ma non ha successo. Dopo le tensioni in Parlamento, l’onorevole Filippo Malgradi sfoga le sue frustrazioni in una notte di droga e sesso con la escort Sabrina e una sua collega minorenne. Quando quest’ultima muore di overdose, Sabrina chiede aiuto a Spadino per occultare il cadavere. Il fratello minore del capo del clan zingaro Anacleti aiuta la donna, iniziando poi a ricattare Malgradi...



Le streghe di Eastwick - alle 21.10 su TwentySeven (Commedia, Fantasy, 1987, durata: 114 Min)

Un film di George Miller, con Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer, Veronica Cartwright, Richard Jenkins, Keith Jochim, Carel Struycken, Helen Lloyd Breed, Caroline Struzik, Becca Lish e Ruth Maynard.

Trama del Film Le streghe di Eastwick : La vicenda si svolge nella fittizia città di Eastwick, nel New England. Qui vivono le tre amiche Alexandra Medford, Jane Spofford e Sukie Ridgemont, che, nonostante conducano vite molto diverse, sono legate indissolubilmente da una profonda amicizia.

Come di consueto, le tre donne si incontrano per trascorrere una piacevole serata insieme e fantasticano a voce alta sull’uomo dei loro sogni.

Inconsapevoli di essere dotate di innati poteri magici, le tre donne invocano involontariamente il Diavolo nella cittadina. Sotto le mentite spoglie dell’affascinante Daryl Van Horne, il maligno vorrebbe ammaliarle e sedurle, poiché desidera concepire un figlio con ognuna di loro...

George Miller, Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer, Veronica Cartwright, Richard Jenkins, Keith Jochim, Carel Struycken, Helen Lloyd Breed, Caroline Struzik, Becca Lish e Ruth Maynard. : La vicenda si svolge nella fittizia città di Eastwick, nel New England. Qui vivono le tre amiche Alexandra Medford, Jane Spofford e Sukie Ridgemont, che, nonostante conducano vite molto diverse, sono legate indissolubilmente da una profonda amicizia. Come di consueto, le tre donne si incontrano per trascorrere una piacevole serata insieme e fantasticano a voce alta sull’uomo dei loro sogni. Inconsapevoli di essere dotate di innati poteri magici, le tre donne invocano involontariamente il Diavolo nella cittadina. Sotto le mentite spoglie dell’affascinante Daryl Van Horne, il maligno vorrebbe ammaliarle e sedurle, poiché desidera concepire un figlio con ognuna di loro...



Spie sotto copertura - alle 21.20 su Italia 1 (Animazione, Avventura, Azione, 2019, durata: 101 Min)

Un film di Nick Bruno e Troy Quane, con le voci originali di Will Smith, Tom Holland, Karen Gillan, Ben Mendelsohn, Rachel Brosnahan e Rashida Jones.



Spie sotto copertura: Il Terzo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Spie sotto copertura : Il film vede protagonista l'agente segreto Lance Sterling, il migliore nel suo lavoro, impeccabile e pieno di fascino nel suo elegante vestito blu. Un giorno Walter Beckett, giovane scienziato incaricato di creare potenti armi e gadget assurdi ed eccezionali per l'intelligence, propone all'agente Sterling una tecnologia, nota come "travestimento biodinamico", che potrebbe rivoluzionario lo spionaggio permettendo alle spie di non farsi notare tramite dei travestimenti "molto particolari".

Inavvertitamente Lance beve il filtro che permette agli agenti di mutare forma e si ritrova trasformato in un piccione. Questo evento improvviso e fuori dall'ordinario farà sì che l'agente e il genio imparino a fare affidamento l'uno sull'altro per portare a termine la più importante di tutte le missioni: salvare il mondo....

Nick Bruno e Troy Quane, Will Smith, Tom Holland, Karen Gillan, Ben Mendelsohn, Rachel Brosnahan e Rashida Jones. : Il film vede protagonista l'agente segreto Lance Sterling, il migliore nel suo lavoro, impeccabile e pieno di fascino nel suo elegante vestito blu. Un giorno Walter Beckett, giovane scienziato incaricato di creare potenti armi e gadget assurdi ed eccezionali per l'intelligence, propone all'agente Sterling una tecnologia, nota come "travestimento biodinamico", che potrebbe rivoluzionario lo spionaggio permettendo alle spie di non farsi notare tramite dei travestimenti "molto particolari". Inavvertitamente Lance beve il filtro che permette agli agenti di mutare forma e si ritrova trasformato in un piccione. Questo evento improvviso e fuori dall'ordinario farà sì che l'agente e il genio imparino a fare affidamento l'uno sull'altro per portare a termine la più importante di tutte le missioni: salvare il mondo....



Ipotesi di complotto - alle 21 su Iris (Thriller, 1997, durata: 134 Min)

Un film di Richard Donner, con Mel Gibson, Julia Roberts, Patrick Stewart, Cylk Cozart, Steve Kahan, Terry Alexander, Alex McArthur, Michael Shamus Wiles, Brian J. Williams, Patrick Wild, Joanna Sanchez, Claudia Stedelin e Jim Sterling,.

Trama del Film Ipotesi di complotto : Il protagonista della vicenda è Jerry Fletcher, un maniacale tassista di New York tormentato dalle sue paranoiche ipotesi complottiste. Jerry si confida spesso con l’assistente del procuratore Alice Sutton, la quale finge di indagare sui suoi assurdi sospetti per calmare i fragili nervi dell’uomo.

Un giorno, Jerry viene rapito da alcuni agenti della CIA sotto il comando del dottor Jonas, che lo interrogano somministrandogli della droga poiché convinti che l’uomo sappia qualcosa di molto rilevante per la sicurezza nazionale. Alice, intervenuta per calmare Jerry, inizia a convincersi che il tassista non sia del tutto pazzo. Così, mentre Alice indaga sul dottor Jonas, Jerry si trova a dover fuggire dagli uomini della CIA che vogliono catturarlo a tutti i costi....

Richard Donner, Mel Gibson, Julia Roberts, Patrick Stewart, Cylk Cozart, Steve Kahan, Terry Alexander, Alex McArthur, Michael Shamus Wiles, Brian J. Williams, Patrick Wild, Joanna Sanchez, Claudia Stedelin e Jim Sterling,. : Il protagonista della vicenda è Jerry Fletcher, un maniacale tassista di New York tormentato dalle sue paranoiche ipotesi complottiste. Jerry si confida spesso con l’assistente del procuratore Alice Sutton, la quale finge di indagare sui suoi assurdi sospetti per calmare i fragili nervi dell’uomo. Un giorno, Jerry viene rapito da alcuni agenti della CIA sotto il comando del dottor Jonas, che lo interrogano somministrandogli della droga poiché convinti che l’uomo sappia qualcosa di molto rilevante per la sicurezza nazionale. Alice, intervenuta per calmare Jerry, inizia a convincersi che il tassista non sia del tutto pazzo. Così, mentre Alice indaga sul dottor Jonas, Jerry si trova a dover fuggire dagli uomini della CIA che vogliono catturarlo a tutti i costi....



Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno - alle 21.20 su Rai 4 (Azione, Thriller, 2018, durata: 96 Min)

Un film di Steven C. Miller, con Sylvester Stallone, Huang Xiaoming, Dave Bautista, 50 Cent, Jaime King, Jesse Metcalfe e John Wesley Chatham.



Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno : Ray Breslin è un ingegnere esperto nel collaudare le prigioni di massima sicurezza, capace di evadere e trovare delle falle anche nei sistemi di sicurezza più complessi e all'apparenza invalicabili.

Breslin decide di formare un vero e proprio team di esperti di massima sicurezza. Ma uno dei migliori membri della squadra, Shu, maestro di wing chun, viene improvvisamente trasportato e rinchiuso in una pericolosissima e temibile prigione denominata Ade, da cui sembra assolutamente impossibile fuggire.

La prigione in questione ha delle coordinate geografiche mutabili nel tempo e prevede inoltre che i prigionieri siano regolarmente chiamati in un'arena a combattere tra loro. Breslin è quindi costretto a intervenire per salvare la vita al suo amico e così, insieme al compagno di vecchia data Trent DeRosa, dovrà trovare un escamotage per riuscire a introdursi all'interno del complesso e soccorrere Shu prima che per lui sia definitivamente troppo tardi...

Steven C. Miller, Sylvester Stallone, Huang Xiaoming, Dave Bautista, 50 Cent, Jaime King, Jesse Metcalfe e John Wesley Chatham. : Ray Breslin è un ingegnere esperto nel collaudare le prigioni di massima sicurezza, capace di evadere e trovare delle falle anche nei sistemi di sicurezza più complessi e all'apparenza invalicabili. Breslin decide di formare un vero e proprio team di esperti di massima sicurezza. Ma uno dei migliori membri della squadra, Shu, maestro di wing chun, viene improvvisamente trasportato e rinchiuso in una pericolosissima e temibile prigione denominata Ade, da cui sembra assolutamente impossibile fuggire. La prigione in questione ha delle coordinate geografiche mutabili nel tempo e prevede inoltre che i prigionieri siano regolarmente chiamati in un'arena a combattere tra loro. Breslin è quindi costretto a intervenire per salvare la vita al suo amico e così, insieme al compagno di vecchia data Trent DeRosa, dovrà trovare un escamotage per riuscire a introdursi all'interno del complesso e soccorrere Shu prima che per lui sia definitivamente troppo tardi...



From Paris with Love - alle 21 su 20 (Azione, Thriller, Poliziesco, 2009, durata: 92 Min)

Un film di Pierre Morel, con John Travolta, Jonathan Rhys Meyers, Kasia Smutniak, Amber Rose Revah, Melissa Mars, Richard Durden, Farid Elouardi, David Clarke, Sami Darr, David Gasman e Safia Monney.



From Paris with Love: Il trailer del film con John Travolta e Jonathan Rhys Meyers



Trama del Film From Paris with Love: L’agente segreto James Reese lavora sotto copertura come assistente dell’ambasciatore Bennington a Parigi e attende con ansia il momento di poter entrare in azione. Reese, fidanzato con l’avvenente Caroline, ha fatto del suo lavoro un culto e si attiene sempre alle regole portando a termine i suoi incarichi in modo egregio. La routine di Reese cambia radicalmente quando gli viene affiancato l’agente della CIA Charlie Wax, un uomo intrepido e dai metodi poco ortodossi. I due hanno il compito di porre fine agli affari di un’organizzazione criminale cinese, arrestando il leader Wong e sgominando il contrabbando di droga nei sobborghi di Parigi...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La canzone del mare (Animazione, Family, Fantasy, 2014, durata: 93 Min) in onda alle 22.30 su Rai Gulp, un film di Tomm Moore, con le voci originali di Brendan Gleeson e Fionnula Flanagan.



La canzone del mare: Il trailer italiano del film - HD

Escape Plan 3 - L'ultima Sfida (Azione, Thriller, 2019, durata: 97 Min) in onda alle 22.55 su Rai 4, un film di John Herzfeld, con Sylvester Stallone, Dave Bautista, Jaime King, Harry Shum Jr., Devon Sawa, Daniel Bernhardt, 50 Cent, Malese Jow, Russell Wong e Jeff Chase.



Escape Plan 3 - L'ultima Sfida: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Dead Silence (Horror, Thriller, 2007, durata: 89 Min) in onda alle 23.05 su Italia 2, un film di James Wan, con Ryan Kwanten, Amber Valletta, Donnie Wahlberg, Judith Roberts, Michael Fairman e Laura Regan.

Come ammazzare il capo 2 (Commedia, 2014, durata: 108 Min) in onda alle 23.10 su TwentySeven, un film di Sean Anders, con Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Jason Bateman, Charlie Day, Kevin Spacey, Christoph Waltz, Chris Pine e Jamie Foxx.



Come ammazzare il capo 2: Il nuovo trailer italiano del film - HD

Le belve (Drammatico, Thriller, 2012, durata: 131 Min) in onda alle 23.10 su 20, un film di Oliver Stone, con John Travolta, Taylor Kitsch, Aaron Taylor-Johnson, Benicio Del Toro, Blake Lively, Salma Hayek, Shea Whigham, Demian Bichir, Mia Maestro e Jake McLaughlin.

<> Le belve: Il trailer italiano del film di Oliver Stone

Kubo e la spada magica (Animazione, 2016, durata: 101 Min) in onda alle 23.15 su Italia 1, un film di Travis Knight, con le voci originali di Rooney Mara, Charlize Theron, Matthew McConaughey e Ralph Fiennes.



Kubo e la spada magica: Il nuovo trailer italiano ufficiale - HD

Gli Uomini d'Oro (Noir, Drammatico, Thriller, 2019, durata: 110 Min) in onda alle 23.35 su Rai Movie, un film di Vincenzo Alfieri, con Fabio De Luigi, Edoardo Leo, Giampaolo Morelli, Giuseppe Ragone, Mariela Garriga, Matilde Gioli, Susy Laude e Gian Marco Tognazzi.



Gli Uomini d'Oro: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il buio nell'anima (Drammatico, Thriller, 2007, durata: 119 Min) in onda alle 23.45 su Iris, un film di Neil Jordan, con Jodie Foster, Terrence Howard, Naveen Andrews, Nicky Katt, Mary Steenburgen, Brian Delate, James Biberi, Rafael Sardina, Larry Fessenden, Blaze Foster, Jane Adams, Zoë Kravitz, John Magaro, An Nguyen e Ivo Velon.

Cobra (Azione, 1986, durata: 83 Min) in onda alle 23.45 su Rete 4, un film di George P. Cosmatos, con Sylvester Stallone, Lee Garlington, John Harzfeld, Art La Fleur, Brigitte Nielsen, Andrew Robinson, Marco Rodriguez, David Rasche, Reni Santoni e Brian Thompson.

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv