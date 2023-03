Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 8 Marzo, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 8 Marzo 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 8 Marzo 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 8 Marzo.



I Migliori Film Stasera in TV, Mercoledì 8 Marzo 2023

Il Concorso - alle 21.30 su Rai 1 (Drammatico, 2020, durata: 106 Min)

Un film di Philippa Lowthorpe, con Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw, Emma Corrin, Jessie Buckley, Keeley Hawes, Suki Waterhouse, Rhys Ifans, Greg Kinnear, Lesley Manville, Phyllis Logan e Charlotte Spencer.



Il Concorso: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Il Concorso : Il film è basato sui fatti accaduti durante il concorso di Miss Mondo del 1970, tenutosi a Londra e presentato dall'attore Bob Hope. La competizione ai tempi era seguitissima in tutto il mondo, il programma contava infatti milioni di spettatori.

Un gruppo di donne esponenti del Women's Liberation Movement, capitanate dall'attivista Sally Alexander, ha interrotto la gara di bellezza, salendo sul palco, per protestare con tanto di cartelli e smuovere l'opinione pubblica. Questo gesto ha permesso al movimento di liberazione, che era stato fondato di recente, di ottenere la fama oltre i confini, grazie alla diretta in mondovisione. Il concorso, tanto discusso e attaccato, è ripreso in modo normale, dopo l'allontanamento delle attiviste, ma è terminato con una svolta storica, la vittoria di Miss Grenada, Jennifer Hosten, la prima vincitrice nera di Miss Mondo.

Una doppia vittoria quella sul palco londinese, che ha permesso alle donne di esprimere la loro opinione, dimostrando di non dover per forza sottostare al patriarcato, e di vedere finalmente incoronato un ideale di bellezza troppo a lungo discriminato...

Philippa Lowthorpe, Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw, Emma Corrin, Jessie Buckley, Keeley Hawes, Suki Waterhouse, Rhys Ifans, Greg Kinnear, Lesley Manville, Phyllis Logan e Charlotte Spencer. : Il film è basato sui fatti accaduti durante il concorso di Miss Mondo del 1970, tenutosi a Londra e presentato dall'attore Bob Hope. La competizione ai tempi era seguitissima in tutto il mondo, il programma contava infatti milioni di spettatori. Un gruppo di donne esponenti del Women's Liberation Movement, capitanate dall'attivista Sally Alexander, ha interrotto la gara di bellezza, salendo sul palco, per protestare con tanto di cartelli e smuovere l'opinione pubblica. Questo gesto ha permesso al movimento di liberazione, che era stato fondato di recente, di ottenere la fama oltre i confini, grazie alla diretta in mondovisione. Il concorso, tanto discusso e attaccato, è ripreso in modo normale, dopo l'allontanamento delle attiviste, ma è terminato con una svolta storica, la vittoria di Miss Grenada, Jennifer Hosten, la prima vincitrice nera di Miss Mondo. Una doppia vittoria quella sul palco londinese, che ha permesso alle donne di esprimere la loro opinione, dimostrando di non dover per forza sottostare al patriarcato, e di vedere finalmente incoronato un ideale di bellezza troppo a lungo discriminato...



American Woman - alle 21.10 su Rai Movie (Drammatico, Giallo, 2018, durata: 111 Min)

Un film di Jake Scott, con Sienna Miller, Christina Hendricks, Aaron Paul, Amy Madigan, Pat Healy, Will Sasso, Sky Ferreira, Alex Neustaedter, Aidan Fiske, Kelly Rose Golden, E. Roger Mitchell, Kentucker Audley, Rachel Singer e Rene Cadet.



American Woman: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD



Trama del Film American Woman : Il film è ambientato in una piccola città della Pennsylvania. Siamo nel 1998 e Deb è una giovane madre single di una ragazza adolescente, Bridget, che a sua volta ha da poco avuto un bambino.

Nonostante la vita sia difficile per loro e i rapporti famigliari siano burrascosi, Deb e Bridget riescono a cavarsela e vanno avanti di giorno in giorno come meglio possono.

Deb è molto premurosa con la figlia e la aiuta a crescere il suo bambino permettendole di avere dei momenti di svago necessari alla sua età. Una sera Bridget decide di uscire con Tyler, padre naturale del neonato, e chiede alla madre se può fare da babysitter al piccolo. Quando Deb, la mattina dopo si rende conto che la figlia non è rientrata a casa, la cerca invano. Bridget è sparita nel nulla.

Disperata, denuncerà la scomparsa della figlia e da quel momento inizierà una lunga e straziante ricerca che durerà undici lunghissimi anni, fino al giorno in cui emergerà la verità...

Jake Scott, Sienna Miller, Christina Hendricks, Aaron Paul, Amy Madigan, Pat Healy, Will Sasso, Sky Ferreira, Alex Neustaedter, Aidan Fiske, Kelly Rose Golden, E. Roger Mitchell, Kentucker Audley, Rachel Singer e Rene Cadet. : Il film è ambientato in una piccola città della Pennsylvania. Siamo nel 1998 e Deb è una giovane madre single di una ragazza adolescente, Bridget, che a sua volta ha da poco avuto un bambino. Nonostante la vita sia difficile per loro e i rapporti famigliari siano burrascosi, Deb e Bridget riescono a cavarsela e vanno avanti di giorno in giorno come meglio possono. Deb è molto premurosa con la figlia e la aiuta a crescere il suo bambino permettendole di avere dei momenti di svago necessari alla sua età. Una sera Bridget decide di uscire con Tyler, padre naturale del neonato, e chiede alla madre se può fare da babysitter al piccolo. Quando Deb, la mattina dopo si rende conto che la figlia non è rientrata a casa, la cerca invano. Bridget è sparita nel nulla. Disperata, denuncerà la scomparsa della figlia e da quel momento inizierà una lunga e straziante ricerca che durerà undici lunghissimi anni, fino al giorno in cui emergerà la verità...



Still Alice - alle 21.15 su Cielo (Drammatico, 2014, durata: 99 Min)

Un film di Richard Glatzer e Wash Westmoreland, con Julianne Moore, Kristen Stewart, Kate Bosworth, Shane McRae, Alec Baldwin, Seth Gilliam, Hunter Parrish, Daniel Gerroll e Stephen Kunken.



Still Alice: Il trailer italiano del film



Trama del Film Still Alice : Il film vede protagonista Alice Howland, cinquantenne, moglie, madre e rinomata professoressa di linguistica presso la Columbia University, il cui lavoro è rispettato in tutte le università degli Stati Uniti. Un giorno a lezione si accorge che la sua memoria non è più quella di una volta. A metà di una frase dimentica un termine importante e resta ad aspettare imbarazzata di trovarne un sinonimo.

È una cosa piuttosto insolita per un professore del suo calibro. Dopo aver trascorso del tempo assieme alla figlia Lydia, che nonostante la riluttanza della madre, aspira a diventare un'attrice, Alice fa ritorno a New York. Lì, le capita un secondo episodio inquietante. Mentre fa il suo solito jogging attorno al campus, perde del tutto conoscenza. Decide di tenere la cosa nascosta alla famiglia, e inizia a vedere un neurologo che le prescrive una serie di test. Lei è convinta di avere un tumore al cervello, mentre il dottore avanza un'ipotesi ancor più devastante: una forma presenile di Alzheimer. Tutte le sue certezze crollano nel giro di pochi istanti, rendendola, al contrario di quello che ha sempre rappresentato per la sua famiglia, una donna fragile e indifesa...

Richard Glatzer e Wash Westmoreland, Julianne Moore, Kristen Stewart, Kate Bosworth, Shane McRae, Alec Baldwin, Seth Gilliam, Hunter Parrish, Daniel Gerroll e Stephen Kunken. : Il film vede protagonista Alice Howland, cinquantenne, moglie, madre e rinomata professoressa di linguistica presso la Columbia University, il cui lavoro è rispettato in tutte le università degli Stati Uniti. Un giorno a lezione si accorge che la sua memoria non è più quella di una volta. A metà di una frase dimentica un termine importante e resta ad aspettare imbarazzata di trovarne un sinonimo. È una cosa piuttosto insolita per un professore del suo calibro. Dopo aver trascorso del tempo assieme alla figlia Lydia, che nonostante la riluttanza della madre, aspira a diventare un'attrice, Alice fa ritorno a New York. Lì, le capita un secondo episodio inquietante. Mentre fa il suo solito jogging attorno al campus, perde del tutto conoscenza. Decide di tenere la cosa nascosta alla famiglia, e inizia a vedere un neurologo che le prescrive una serie di test. Lei è convinta di avere un tumore al cervello, mentre il dottore avanza un'ipotesi ancor più devastante: una forma presenile di Alzheimer. Tutte le sue certezze crollano nel giro di pochi istanti, rendendola, al contrario di quello che ha sempre rappresentato per la sua famiglia, una donna fragile e indifesa...



Baby Boom - alle 21.30 su LA7D (Commedia, 1987, durata: 101 Min)

Un film di Charles Shyer, con Diane Keaton, Sam Shepard, Michelle Kennedy, Kristina Kennedy, Harold Ramis, Britt Leach, Mary Gross, Pat Hingle, James Spader, Sam Wanamaker e Kim Sebastian.

Trama del Film Baby Boom : Il film segue le vicende di J.C. Wiatt, una brillante donna in carriera presso una prestigiosa azienda di New York. J.C. conduce una vita frenetica e piena d’impegni, sempre concentrata nel dare il massimo a livello lavorativo. Tutto cambia quando una sera la donna riceve una chiamata inaspettata: le viene comunicato di recarsi l’indomani presso l'aeroporto per ritirare una certa eredità da parte di un cugino inglese morto da poco e di cui lei è l’unica parente.

Arrivata sul posto, convinta di dover riscuotere del denaro, a J.C. viene consegnata Elizabeth, una bimba di poco più di un anno. Inizialmente la donna va nel panico: lei non ha tempo per prendersi cura di un bambino e inoltre non ha esperienza come genitore. Dopo aver cercato di dare la piccina in adozione, J.C. sente che la cosa giusta da fare è prendersi cura di Elizabeth, nonostante ciò significhi sacrificare il proprio lavoro a New York.

Dopo aver fatto i bagagli, J.C. e la bimba si trasferiscono in una bella e tranquilla casa nel Vermont, circondata da splendidi alberi da frutto. Lì la donna inizia a vivere una nuova vita, lontano dal trambusto cittadino e dalla frenesia...

Charles Shyer, Diane Keaton, Sam Shepard, Michelle Kennedy, Kristina Kennedy, Harold Ramis, Britt Leach, Mary Gross, Pat Hingle, James Spader, Sam Wanamaker e Kim Sebastian. : Il film segue le vicende di J.C. Wiatt, una brillante donna in carriera presso una prestigiosa azienda di New York. J.C. conduce una vita frenetica e piena d’impegni, sempre concentrata nel dare il massimo a livello lavorativo. Tutto cambia quando una sera la donna riceve una chiamata inaspettata: le viene comunicato di recarsi l’indomani presso l'aeroporto per ritirare una certa eredità da parte di un cugino inglese morto da poco e di cui lei è l’unica parente. Arrivata sul posto, convinta di dover riscuotere del denaro, a J.C. viene consegnata Elizabeth, una bimba di poco più di un anno. Inizialmente la donna va nel panico: lei non ha tempo per prendersi cura di un bambino e inoltre non ha esperienza come genitore. Dopo aver cercato di dare la piccina in adozione, J.C. sente che la cosa giusta da fare è prendersi cura di Elizabeth, nonostante ciò significhi sacrificare il proprio lavoro a New York. Dopo aver fatto i bagagli, J.C. e la bimba si trasferiscono in una bella e tranquilla casa nel Vermont, circondata da splendidi alberi da frutto. Lì la donna inizia a vivere una nuova vita, lontano dal trambusto cittadino e dalla frenesia...



Nine bullets - Fuga per la libertà - alle 21.20 su Rai 4 (Thriller, 2022, durata: 97 Min)

Un film di Gigi Gaston, con Lena Headey, Sam Worthington, Dean Scott Vazquez, Martin Sensmeier, Chris Mullinax, Cam Gigandet, La La Anthony, Emma Holzer, Anthony Fitzgerald e Stephanie Arcila.



Nine bullets - Fuga per la libertà: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Nine bullets - Fuga per la libertà: E' la storia di Sam, un ragazzino che ha avuto la disgrazia di assistere all’omicidio dei suoi genitori. A commettere questo crimine è stato il terribile boss della malavita Jack. La colpa di Sam è stata quella di aver rubato l’iPad con dentro i dati bancari del killer.

Il ragazzo ora è in pericolo di vita ma Gypsy, un’ex ballerina di burlesque che abita nell’appartamento vicino al suo, decide di salvarlo. La colpa di Gypsy invece, è stata quella di aver avuto una relazione con Jack.

La donna e il bambino partono con la macchina in fuga dallo spietato criminale, che ha già inviato una squadra a caccia dei due. Gypsy farà di tutto per salvare il bambino e riscattarsi da una vita fatta di scelte sbagliate, anche portare con sé una pistola e usare la violenza se sarà necessario...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv