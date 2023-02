Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 8 Febbraio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 8 Febbraio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 8 Febbraio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 8 Febbraio.



I Migliori Film Stasera in TV, Mercoledì 8 Febbraio 2023

The Wolf of Wall Street - alle 21.10 su Rai Movie (Drammatico, 2013, durata: 179 Min)

Un film di Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey, Kyle Chandler, Rob Reiner, Jon Bernthal, Jon Favreau, Jean Dujardin, Joanna Lumley, Cristin Milioti, Christine Ebersole e Stephen Kunken.



The Wolf of Wall Street: Il trailer italiano ufficiale in HD



Trama del Film The Wolf of Wall Street : Nel 1987 Belfort è un apprendista broker a Wall Street. Qui, sotto la guida di Mark Hanna, Jordan impara a vivere all’insegna dell’abuso di droghe e sesso. Tuttavia, il crollo improvviso della borsa gli costa il licenziamento.

Sarà la moglie Teresa a convincerlo ad accettare il lavoro in un call-center di penny-stocks. Così, Jordan torna alla ribalta e si mette in affari con il vicino di casa Donnie Azoff, fondando la Stratton Oakmont.

Contrariamente alla facciata pubblica, la società si regge sulle truffe e su un manipolo di piccoli spacciatori di quartiere. Ben presto gli affari crescono a dismisura e la rivista Forbes affibbia a Jordan l’appellativo "The Wolf of Wall Street"...

Frankenstein Junior - alle 21.25 su Nove (Commedia, Parodia, Comico, 1974, durata: 106 Min)

Un film di Mel Brooks, con Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman, Madeline Kahn, Cloris Leachman, Teri Garr, Kenneth Mars, Richard Haydn, Liam Dunn, Danny Goldman, Gene Hackman, Lou Cutell, Randolph Dobbs, John Dennis e Rick Norman,.



Frankenstein Junior: I migliori cinque momenti del film



Trama del Film Frankenstein Junior : In una New York degli anni trenta, il medico e famoso professore universitario Frederick Frankenstein, nipote del famigerato Dottor Victor von Frankenstein, ha cambiato la pronuncia del suo cognome sperando che passi inosservata la parentela con suo nonno, di cui Frederick rifiuta le teorie mediche ritenendole il parto di una mente folle. Tutto viene stravolto quando dopo una sua lezione di neurologia all’università, Frederick riceve la visita di un notaio che gli comunica di aver ricevuto in eredità dal nonno un castello in Transilvania. Incuriosito dal lascito, il professore parte immediatamente per la Romania dove fa subito la conoscenza di Igor, nipote dell’assistente del nonno che, ironizzando sulla fissazione del cambio di pronuncia di Frederick, insiste per farsi chiamare “Aigor”....

Speed Racer - alle 21 su 20 (Azione, Fantascienza, 2008, durata: 135 Min)

Un film di Lana e Lilly Wachowski, con Emile Hirsch, Christina Ricci, Susan Sarandon, Matthew Fox, Scott Porter, John Goodman, Hiroyuki Sanada, Paulie Litt, Richard Roundtree, Rain e Benno Fürmann.

Trama del Film Speed Racer : Il film segue le vicende del giovane Speed Racer. Sfrecciando a tutta velocità sulla pista d’asfalto, tra sbandate e imprese acrobatiche, il ragazzo è un vero asso del volante. Cresciuto fra le auto da corsa, Speed non ha paura di niente: per lui l’unica vera gara della vita è rappresentata dal ricordo del fratello Rex, morto durante una corsa automobilistica.

Speed è fedele all’officina di auto da corsa di famiglia, gestita dalla madre e dal padre, inventore del formidabile bolide Mach 5. Quando Speed rifiuta una lusinghiera offerta da parte dell’azienda concorrente Royalton Industries, egli scopre un terribile segreto: alcune tra le corse più importanti vengono truccate da un gruppo di imprenditori senza scrupoli, che corrompono i piloti più bravi per ricavarne profitti. Se Speed non correrà per la Royalton, questa farà in modo che la sua Mach 5 non superi mai più la linea del traguardo.

Per salvare l’azienda Racer e lo sport che ama, Speed deve sconfiggere la Royalton con le sue stesse armi...

American Assassin - alle 21.20 su Rai 2 (Azione, Thriller, 2017, durata: 112 Min)

Un film di Michael Cuesta, con Dylan O'Brien, Michael Keaton, Sanaa Lathan, Shiva Negar, Taylor Kitsch, David Suchet, Navid Negahban e Scott Adkins.



American Assassin: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film American Assassin: Nel film, lo studente universitario Mitch Rapp è un giovane e promettente atleta. Quando la fidanzata perde la vita durante un attacco terroristico Mitch, sconvolto, decide che il suo unico scopo sarà vendicarsi. Assoldato prima clandestinamente e poi ufficialmente, inizia un duro allenamento in una sezione speciale della CIA per portare a termine il suo sanguinoso progetto sottoponendosi per mesi a incredibili sforzi fisici e dure prove psicologiche. Fino al giorno in cui il veterano della Guerra Fredda Stan Hurley lo arruola per un'operazione segreta, con l'obiettivo di indagare su una serie di attacchi previsti in Medio Oriente. Il giovane Mitch, ossessionato dal rancore e dal desiderio di vendetta, accetta il pericoloso incarico e sulle tracce di un agente turco entra nella più grande polveriera d'Europa...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

Tranquille donne di campagna (Drammatico, Giallo, Erotico, 1980, durata: 95 Min) in onda alle 23 su Cielo, un film di Claudio De Molinis, con Serena Grandi, Philippe Leroy, Rossana Podestà, Carmen Scarpitta, Antonio Serrano, Mario Maranzana, Christian Borromeo, Silvia Dionisio, Daniele Gohl, Elisa Minardi e Silvano Tranquilli.

La schiava io ce l'ho e tu no (Commedia Sexy, 1972, durata: 102 Min) in onda alle 23.05 su Cine34, un film di Giorgio Capitani, con Lando Buzzanca, Adriana Asti, Catherine Spaak, Veronica Merin, Gordon Mitchell, Gianni Bonagura, Paolo Carlini e Renzo Marignano.

Colpa delle stelle (Drammatico, Sentimentale, 2014, durata: 126 Min) in onda alle 23.15 su Canale 5, un film di Josh Boone, con Shailene Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe, Nat Wolff, Laura Dern, Lotte Verbeek, Sam Trammell, Mike Birbiglia, Emily Peachey, Johanna McGinley e David Whalen.



Colpa delle stelle: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

A piedi nudi nel parco (Sentimentale, 1967, durata: 102 Min) in onda alle 23.20 su Tv 2000, un film di Gene Saks, con Robert Redford, Jane Fonda, Charles Boyer, Mildred Natwick, Herb Edelman, Mabel Albertson, Fritz Feld e Ted Hartley.

Sin City - Una donna per cui uccidere (Azione, Fantasy, Poliziesco, Thriller, 2014, durata: 102 Min) in onda alle 23.25 su Italia 1, un film di Robert Rodriguez, con Rosario Dawson, Mickey Rourke, Bruce Willis, Eva Green, Jessica Alba, Jaime King, Josh Brolin, Michael Madsen, Clive Owen, Jamie Chung, Joseph Gordon-Levitt, Julia Garner, Juno Temple, Ray Liotta, Jeremy Piven, Christopher Meloni, Dennis Haysbert e Crystal McCahill.



Sin City - Una donna per cui uccidere: Il trailer ufficiale italiano del film - HD

The Terminal (Commedia, Drammatico, 2004, durata: 131 Min) in onda alle 23.35 su Iris, un film di Steven Spielberg, con Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Chi McBride, Diego Luna, Barry Shabaka Henley, Kumar Pallana, Zoe Saldana, Eddie Jones, Michael Nouri, Jude Ciccolella, Corey Reynolds, Guillermo Díaz, Rini Bell, Sasha Spielberg, Stephen Mendel, Valera Nikolaev, Ana Maria Quintana e Bob Morrisey.

Scuola di polizia 6: la città è assediata (Comico, 1989, durata: 81 Min) in onda alle 21.40 su Italia 2, un film di Peter Bonerz, con Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow, Leslie Easterbrook, Marion Ramsey, Lance Kinsey, Matt McCoy, Bruce Mahler, G.W. Bailey, George Gaynes, Kenneth Mars, Gerrit Graham, Brian Seeman, Darwyn Swalve, Billie Bird e Arthur Batanides.

