Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 1 Marzo, in prima e seconda serata

Stasera in TV, Mercoledì 1 Marzo 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 1 Marzo 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 1 Marzo.



I Migliori Film Stasera in TV, Mercoledì 1 Marzo 2023

Bohemian Rhapsody - alle 21.30 su Rai 1 (Biografico, Drammatico, Musicale, 2018, durata: 106 Min)

Un film di Dexter Fletcher e Bryan Singer, con Rami Malek, Mike Myers, Aidan Gillen, Tom Hollander, Joseph Mazzello, Lucy Boynton, Allen Leech, Michelle Duncan, Aaron McCusker, Max Bennett, Gwilym Lee e Ben Hardy.



Bohemian Rhapsody: Il Final Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Bohemian Rhapsody : Nel 1970, Farrokh Bulsara, studente britannico di origine parsi, assiste all’esibizione della band Smile. Conclusa la serata, il frontman abbandona il gruppo e Farrokh si presenta al batterista Roger Taylor e al chitarrista Brian May, offrendosi di rimpiazzarlo. Quella stessa sera, il ragazzo si invaghisce di Mary Austin.

Con l’ingresso del bassista John Deacon la band è al completo e modifica il nome in "Queen". Grazie al carisma di Farrokh, che cambia legalmente il suo nome in Freddie Mercury, il gruppo fa colpo su John Reid, manager della casa discografica EMI.

La stravagante e futuristica sperimentazione musicale accresce l’interesse del pubblico e i Queen raggiungono la fama. Quando il dirigente Ray Foster rifiuta di presentare il loro quarto album, ‘A Night at the Opera’, con il lancio di ‘Bohemian Rhapsody’, la band abbandona la casa discografica...

Doppio sospetto - alle 21.20 su Rai 4 (Drammatico, Noir, Thriller, 2018, durata: 97 Min)

Un film di Olivier Masset-Depasse, con Veerle Baetens, Anne Coesens, Mehdi Nebbou, Arieh Worthalter e Luan Adam.



Doppio sospetto: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Doppio sospetto : Il film è ambientato agli inizi degli anni '70 ed è la storia di due donne, Alice e Céline, e delle loro famiglie. Le due donne abitano in due case a schiera perfettamente identiche e, oltre a essere vicine di casa, sono molto amiche tra di loro. Condividono tutto e si raccontano qualsiasi cosa accada nelle loro vite.

Questa profonda amicizia e questa forte intesa viene meno nel giorno in cui il figlio di Céline, Maxime, muore a causa di un incidente e casualmente Alice vede l'accaduto, senza poter far nulla per evitare il peggio. In preda alla disperazione, Céline accusa Alice di non aver evitato la morte del figlio e sembra addirittura pronta a vendicarsi contro quell'amica ora diventata il nemico numero uno della sua vita...

La 25a Ora - alle 21.10 su Rai Movie (Drammatico, 2002, durata: 135 Min)

Un film di Spike Lee, con Edward Norton, Philip Seymour Hoffman, Barry Pepper, Rosario Dawson, Anna Paquin, Brian Cox, Tony Devon, Paul Diomede, Levan Uchaneishvili e Tony Siragusa.

Trama del Film La 25a Ora : Il film si apre con un antefatto: l'incontro, avvenuto anni prima, fra Monty e quello che diventerà il suo cane. In una di strada di New York Monty e il suo amico Kostya escono dalla macchina per via di un cane sdraiato in mezzo alla strada. L'animale è moribondo e sembra essere il perdente in un combattimento fra cani. Monty sta per sparargli ma, quando lo guarda negli occhi, non riesce e decide di portarlo in una clinica veterinaria.

Ritorniamo al tempo presente del film e troviamo Monty con il suo cane Doyle, seduti in un parco. Il ragazzo il giorno seguente dovrà entrare in prigione per scontare una condanna a sette anni per spaccio e ha quindi deciso di godersi il suo ultimo giorno da uomo libero dedicandolo al divertimento e alle persone a cui vuole bene...

Il segreto del mio successo - alle 21.10 su TwentySeven (Commedia, 1987, durata: 110 Min)

Un film di Herbert Ross, con Michael J. Fox, Richard Jordan, Margaret Whitton, Helen Slater, John Pankow, Carol Ann Susi, Christopher Murney, Fred Gwynne e Gerry Bamman

Trama del Film Il segreto del mio successo : Il film segue la storia di Brantley Foster, un giovane neolaureato che spera di fare carriera e di raggiungere la vetta del successo. Il primo passo per Brantley è quello di lasciare il paesino di campagna dove è cresciuto con la famiglia per raggiungere una delle metropoli più importanti del mondo, New York.

Nonostante gli inizi mettano a dura prova le sue speranze, il giovane riesce a farsi assumere come fattorino in una grande azienda di proprietà di un vecchio zio, che però non ha la più pallida idea di chi sia il nipote. Brantley dimostra di avere le capacità per farcela e, in poco tempo, arriva a sostituire un dirigente appena licenziato, cominciando a intravedere quel successo che ha tanto desiderato.

Nel frattempo, però, incappa in una serie di equivoci che lo metteranno nei guai...

Tre all'improvviso - alle 21.10 su La5 (Commedia, 2010, durata: 114 Min)

Un film di Greg Berlanti, con Katherine Heigl, Josh Duhamel, Josh Lucas, Hayes MacArthur, Christina Hendricks, Sarah Burns, Bill Brochtrup, Reggie Lee, Melissa McCarthy, DeRay Davis, Andrew Daly, Andy Buckley, Rob Huebel, Will Sasso, Jessica St. Clair e Majandra Delfino.



Tre all'improvviso: Il trailer del film con Katherine Heigl e Josh Duhamel



Trama del Film Tre all'improvviso : Il film racconta la storia di Holly Berenson una ristoratrice sulla via del successo ed Eric Messer, un promettente direttore sportivo di una rete televisiva. I due si sono conosciuti durante un disastroso appuntamento al buio, e l’unica cosa che hanno scoperto di avere in comune è la loro amicizia di vecchia data con Peter e Alison Novak, una coppia che da poco ha avuto una bambina di nome Sophie. I neogenitori sceglieranno come padrini per la loro figlia proprio Holly ed Messer, nonostante i due si siano sempre tollerati a mala pena. Il destino di Holly ed Messer si intreccerà ancora di più quando Peter e Alison verranno purtroppo a mancare dopo un tragico incidente d'auto. Nel testamento della coppia defunta infatti Holly ed Messer sono stati designati come tutori legali della piccola Sophie...

Dove osano le aquile - alle 21 su Iris (Guerra, Thriller, Azione, 1968, durata: 158 Min)

Un film di Brian G. Hutton, con Richard Burton, Clint Eastwood, Mary Ure, Patrick Wymark, Michael Hordern, Robert Beatty, Anton Diffring, Peter Barkworth, Vincent Ball, Ferdy Mayne, Neil McCarthy, Derren Nesbitt, Ingrid Pitt, William Squire, Brook Williams e Donald Houston.

Trama del Film Dove osano le aquile: Durante la Seconda Guerra Mondiale, un aereo britannico viene colpito e cade in una regione nel sud della Germania. I nazisti catturano l'unico supersitite, il Generale Carnaby, dell'alto comando delle Forze Armate USA, e lo portano al castello Adler, quartiere generale delle SS, per poterlo interrogare in quanto fonte più che preziosa di informazioni sulle strategie di guerra degli Alleati. Viene scartata l'ipotesi di bombardare il castello per impedire che il Generale riveli qualcosa, perché la sua vita è più preziosa di quanto le SS stesse immaginino, e nessun aereo può arrivare vicino al castello senza venire prima abbattuto. L'unica soluzione è mandare una squadra per infiltrarsi nel castello e liberare il Generale...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

