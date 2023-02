Stasera in TV: Film da vedere Martedì 7 Febbraio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Martedì 7 Febbraio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 7 Febbraio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 7 Febbraio.



I Migliori Film Stasera in TV, Martedì 7 Febbraio 2023

Replicas - alle 21.20 su Rai 2 (Fantascienza, Thriller, Drammatico, 2018, durata: 107 Min)

Un film di Jeffrey Nachmanoff, con Keanu Reeves, Alice Eve, Thomas Middleditch, Emily Alyn Lind, John Ortiz, Emjay Anthony, Aria Lyric Leabu, Amber Rivera, Nyasha Hatendi e Luis Gonzaga.



Replicas: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Replicas : Terrorizzato all'idea di perdere moglie e figli, morti durante un terribile incidente stradale, il neuroscienziato William Foster impiega i mezzi a disposizione per instillare la coscienza e la sensibilità dei suoi cari dentro alcuni androidi all'avanguardia. La fedele riproduzione, non solo della moglie Mona e dei figli, ma della vita familiare precedente alla tragedia, insospettisce quelli che lo circondano e attira addosso al nucleo l'attenzione di uomini potenti e senza scrupoli. Per riavere indietro la sua famiglia Foster è pronto a sfidare il laboratorio controllato dal governo, una task force della polizia e le leggi stesse della scienza...

Heat - La Sfida - alle 21.20 su Rai4 (Drammatico, 1995, durata: 165 Min)

Un film di Michael Mann, con Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Jon Voight, Tom Sizemore, Diane Venora, Amy Brenneman, Ashley Judd, Mykelti Williamson, Wes Studi, Ted Levine, Dennis Haysbert, William Fichtner, Natalie Portman, Susan Traylor, Danny Trejo, Henry Rollins, Hazelle Goodman, Jerry Trimble, Kevin Gage, Ray Buktenica, Hank Azaria, Xander Berkeley, Tone Loc, Tom Noonan, Jeremy Piven, Begonia Plaza, Ricky Harris e Kim Staunton.



Heat - La Sfida: il trailer del film



Trama del Film Heat - La Sfida : Il film vede protagonista Vincent Hanna, detective della polizia di Los Angeles. In seguito a una rapina avvenuta ai danni di un furgone porta valori, l'agente si rende conto che la banda che ha eseguito il furto ha un livello molto alto di preparazione e decide quindi di occuparsi personalmente del caso insieme alla sua squadra. Il capo della banda che ha eseguito il colpo, è Neil McCauley, che insieme ad un gruppo di amici fidati, sta organizzando una serie di colpi molto redditizi. Dopo la rapina al furgone, Neil raggiunge Nate e qui scopre che i titoli rubati sono tutti di Roger Van Zant, affarista senza scrupoli che comprende in fretta come si possano ricavare più introiti dalla vendita dei titoli rubati.

Inizia così un inseguimento continuo fra la banda di Neil e la squadra di Vincent...

Tartarughe Ninja 2 - Fuori dall'ombra - alle 21 su 20 (Avventura, Azione, Fantasy, 2016, durata: 112 Min)

Un film di Dave Green, con Stephen Amell, Megan Fox, Laura Linney, Alan Ritchson, Will Arnett, Noel Fisher, Jeremy Howard, Pete Ploszek, William Fichtner, Brian Tee, Tyler Perry, Gary Anthony Williams e Stephen Farrelly.



Tartarughe Ninja 2 - Fuori dall'ombra: Terzo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Tartarughe Ninja 2 - Fuori dall'ombra : È trascorso un anno da quando Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo hanno sconfitto Shredder, dando il merito dell'impresa a Vern Fenwick. La giornalista April O'Neil indaga sul misterioso scienziato Baxter Stockman, che sospetta essere coinvolto con i loschi affari del Clan del Piede. Quando Shredder riesce a fuggire dalla prigione nella quale è recluso, April avverte i suoi amici mutanti dell'imminente pericolo...

Puoi baciare lo sposo - alle 21.20 su Canale 5 (Commedia, 2018, durata: 90 Min)

Un film di Alessandro Genovesi, con Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore Esposito, Beatrice Arnera, Dino Abbrescia, Diana Del Bufalo, Cristiano Caccamo, Antonio Catania, Rosaria D'Urso e Enzo Miccio.



Puoi baciare lo sposo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Puoi baciare lo sposo: Antonio ha finalmente trovato l'amore della sua vita, Paolo, con il quale convive felicemente a Berlino. Nell'entusiasmo di una tenera dichiarazione d’amore, Antonio chiede a Paolo di sposarlo ma ora viene il momento di affrontare le due famiglie. Decidono quindi di partire insieme per l'Italia, destinazione Civita di Bagnoregio, dove vivono i genitori di Antonio: la madre Anna e il padre Roberto, Sindaco progressista del paese che ha fatto dell’accoglienza e dell'integrazione i punti di forza della sua politica...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

L'assedio di fuoco (Western, 1954, durata: 75 Min) in onda alle 23 su Iris, un film di André De Toth, con Randolph Scott, Wayne Morris e Joan Weldon

The mask 2 (Avventura, Azione, Commedia, Fantasy, 2005, durata: 86 Min) in onda alle 23.10 su TwentySeven, un film di Lawrence Guterman, con Jamie Kennedy, Alan Cumming, Ryan Falconer, Bob Hoskins, Traylor Howard, Ben Stein, Peter Flett, Kal Penn, Magda Szubanski, Victoria Thaine, Peter Callan, Craig Walker, Jerry Minor, Ryan Johnson e Rebecca Massey.

Il domestico (Commedia, 1974, durata: 105 Min) in onda alle 23.15 su Cine34, un film di Luigi Filippo D'Amico, con Lando Buzzanca, Femi Benussi, Martine Brochard, Paolo Carlini, Leonora Fani, Arnoldo Foà, Silvia Monti e Luciano Salce

Il triangolo delle Bermuda - Mare del Nord (Azione, Avventura, Thriller, 2011, durata: 127 Min) in onda alle 23.30 su TV8, un film di Nick Lyon, con Josefine Preuss, Bettina Zimmermann, Hannes Jaenicke e Karoline Eichhorn.

Maladonna (Drammatico, Erotico, 1984, durata: 91 Min) in onda alle 23.30 su Cielo, un film di Bruno Gaburro, con Paola Senatore, Maurice Poli, Dan Stephen, Claudia Cavalcanti, Jacques Stany, Paola Corazzi, Fulvio Mingozzi, Augusto Innocenti, Pino Marrocu, Glorinda Pucci, Cesare De Vito, Fulvio Espositi, Maurizio Bonie e Rossana Canghiari.

L'uomo con i pugni di ferro (Arti-marziali, Azione, 2012, durata: 95 Min) in onda alle 23.30 su 20, un film di RZA, con RZA, Russell Crowe, Lucy Liu, Jamie Chung, Dave Bautista, Rick Yune, Byron Mann, Cung Le, Daniel Wu, Zhu Zhu, Chia Hui Liu, Chen Kuan Tai e Terry Liu.



L'uomo con i pugni di ferro: Il trailer italiano del film in HD

I lunghi giorni delle aquile (Guerra, 1969, durata: 104 Min) in onda alle 23.50 su Rai Movie, un film di Guy Hamilton, con Laurence Olivier, Michael Caine, Harry Andrews, Trevor Howard, Curd Jürgens, Ian McShane, Ralph Richardson, Robert Shaw, Susannah York, Kenneth More, Christopher Plummer, Nigel Patrick e Michael Redgrave.

