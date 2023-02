Stasera in TV: Film da vedere Martedì 28 Febbraio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Martedì 28 Febbraio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Martedì 28 Febbraio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 28 Febbraio



I Migliori Film Stasera in TV, Martedì 28 Febbraio 2023

Bombshell - La Voce dello Scandalo - alle 21.10 su Rai Movie (Drammatico, 2019, durata: 109 Min)

Un film di Jay Roach, con Margot Robbie, Charlize Theron, Nicole Kidman, Alice Eve, Kate McKinnon, Alanna Ubach, Brooke Smith, Nazanin Boniadi, Allison Janney, Connie Britton, Mark Duplass, Madeline Zima, Ashley Greene, Richard Kind, Malcolm McDowell e John Lithgow.



Bombshell - La Voce dello Scandalo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Bombshell - La Voce dello Scandalo : Siamo nel 2016, Stati Uniti, l'elezioni presidenziali sono alle porte e Megyn Kelly, star della Fox News, sta per moderare un dibattito tra candidati. Tra questi c'è Donald Trump e l'intervistatrice coglie l'occasione per domandargli dei commenti sessisti e delle accuse di molestie. Ma le sue domande la metteranno al centro di una controversia mediatica a sfondo politico.

Nello stesso studio lavora Gretchen Carlson, che durante una diretta TV riceve un commento sessista e, stanca delle molestie verbali (e non solo) in e fuori onda, decide di rivolgersi a degli avvocati, muovendo causa ad Ailes, convinta che altre donne si faranno avanti per sostenerla.

Più giovane e inesperta è, invece, la conservatrice Kayla Popisil, che spera di ricevere una promozione molto presto, ma non sa bene a cosa sta andando incontro.

Queste tre donne, ognuna per un motivo diverso, hanno subito molestie e sono pronte a rivelare al mondo quanto sia corrotto, tossico e viscido il loro ambiente di lavoro. Sono intenzionate a mostrare una volta per tutte chi è veramente il CEO di Fox News, ma saranno abbastanza potenti da distruggere il suo impero?...

Prometheus - alle 21.25 su Nove (Fantascienza, Thriller, Avventura, 2012, durata: 124 Min)

Un film di Ridley Scott, con Michael Fassbender, Idris Elba, Charlize Theron, Noomi Rapace, Guy Pearce, Logan Marshall-Green, Sean Harris, Rafe Spall, Emun Elliott, Benedict Wong, Kate Dickie, Patrick Wilson e Giannina Facio.



Prometheus: Il full trailer italiano



Trama del Film Prometheus : La storia è ambientata nel futuro 2093: il miliardario Peter Weyland e la sua grande corporation finanziano una missione scientifica nello spazio con lo scopo di rintracciare gli Ingegneri, creature extraterrestri umanoidi. Il progetto potrebbe finalmente risolvere le eterne questioni sull'origine dell’Uomo: stando ad alcuni studi, infatti, è stata questa specie aliena ad aver generato la vita sulla Terra.

Gli scienziati Elizabeth Shaw e Charlie Holloway, sotto l’autorità di Meredith Vickers, partono sull'astronave Prometheus diretti verso la luna LV-223. Il misterioso pianeta è stato individuato da Elizabeth e Charlie decifrando una mappa stellare dipinta in una caverna in Scozia; curiosamente, la stessa mappa è presente nella cultura di molti popoli antichi non collegati fra loro. Potrebbe essere, dunque, un invito da parte degli Ingegneri...

Mission: Impossible 2 - alle 21 su 20 (Azione, 2000, durata: 123 Min)

Un film di John Woo, con Tom Cruise, Dougray Scott, Thandiwe Newton, Ving Rhames, Rade Sherbedgia, Richard Roxburgh, John Polson, Brendan Gleeson, Anthony Hopkins, William Mapother, Dominic Purcell e Matt Wilkinson.

Trama del Film Mission: Impossible 2 : Il film continua a seguire le avventure ad alto tasso adrenalinico di Ethan Hunt. Proprio mentre è in vacanza, il formidabile agente dell’IMF viene convocato per svolgere un incarico d’importanza internazionale. Dopo aver reclutato per la missione l’abile e affascinante ladra Nyah Hall, il comandante Swanbeck svela ad Ethan in cosa consiste la missione: il traditore Sean Ambrose ha ucciso lo scienziato russo Nekhorvich, rubandogli il pericoloso virus Chimera e il suo antidoto, noto col nome di Bellerofonte.

Dopo aver rintracciato Sean in Australia grazie a Nyah - ex fidanzata dell’agente - Ethan si reca Sidney col suo team, formato dall'esperto di computer Luthor Stickell e dal pilota di elicottero Billy Biard. La missione impossibile è questa: distruggere Chimera, recuperare Bellerofonte, fermare un gruppo di terroristi internazionali prima che spargano il virus per tutto il mondo e salvare Nyah, infettata dal potente morbo...

Venere in pelliccia - alle 21.15 su Rai 5 (Commedia, Drammatico, 2013, durata: 96 Min)

Un film di Roman Polanski, con Emmanuelle Seigner e Mathieu Amalric.



Venere in pelliccia: Il trailer italiano del film di Roman Polanski



Trama del Film Venere in pelliccia : In un teatro parigino, dopo una giornata passata a fare audizioni per trovare l'attrice che possa interpretare il lavoro che si prepara a mettere in scena, Thomas si lamenta al telefono del basso livello delle candidate. Nessuna di loro possiede lo stile necessario per il ruolo da protagonista. Mentre sta per uscire appare Vanda, un vero e proprio vortice di energia, sfrenata e sfrontata. Vanda incarna tutto quello che Thomas detesta. E' volgare e stupida e non si fermerà davanti a niente pur di ottenere la parte. Praticamente costretto, Thomas decide di lasciarla provare e con stupore vede Vanda trasformarsi. Non solo la donna si procura oggetti di scena e costumi, ma capisce perfettamente il personaggio (che d'altronde ha il suo stesso nome), di cui conosce tutte le battute a memoria. L'audizione si prolunga e diventa più intensa e l'attrazione di Thomas si trasforma in ossessione....

Il Diario di Bridget Jones - alle 21.10 su TwentySeven (Commedia, 2001, durata: 97 Min)

Un film di Sharon Maguire, con Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Jim Broadbent, Gemma Jones, Sally Phillips, Claire Skinner, James Callis, Embeth Davidtz, Shirley Henderson, Neil Pearson, Celia Imrie, James Faulkner, Charmian May, Salman Rushdie, Julian Barnes e Jeffrey Archer.

Trama del Film Il Diario di Bridget Jones : La protagonista del film è Bridget Jones, una trentenne single, insoddisfatta e non propriamente in forma, che può contare sull’affetto dei suoi amici storici Jude, Shazzer e Tom. La donna ha una cotta segreta per il suo scanzonato e donnaiolo capo Daniel Cleaver. Con l’approssimarsi delle feste, la sua solitudine si amplifica e, come di consueto, Bridget è costretta a partecipare all’odiata cena di Capodanno a casa di sua madre. Qui, tuttavia, si imbatte in Mark Darcy, ammaliante e introverso avvocato. L’incontro con Darcy spinge la donna a prendersi più cura di sé e del suo aspetto, e Bridget decide di sfogare tutti i suoi sentimenti attraverso le pagine di un diario segreto. Inaspettatamente, Daniel la nota e i due instaurano ben presto un rapporto molto intimo...

Limitless - alle 21.15 su Cielo (Thriller, Azione, 2011, durata: 105 Min)

Un film di Neil Burger, con Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish, Andrew Howard, Anna Friel, Johnny Whitworth, Tomas Arana, Robert John Burke, Darren Goldstein, Ned Eisenberg, T.V. Carpio, Richard Bekins, Patricia Kalember, Cindy Katz, Brian Anthony Wilson, Rebecca Dayan, Damali Mason, Tom Bloom, Nina Hodoruk e Tom Teti.



Limitless: Il trailer del film con Bradley Cooper e Robert De Niro



Trama del Film Limitless : Il film vede protagonista Eddie Morra, un giovane scrittore newyorkese in piena crisi professionale e personale. La sua ragazza Lindy, stanca dei suoi fallimenti e della sua autocommiserazione, decide di lasciarlo. La sua vita cambia improvvisamente quando un amico gli fa provare l'NZT-48, una rivoluzionaria sostanza farmaceutica ancora in fase di sperimentazione, in grado di aumentare incredibilmente le potenzialità del cervello umano. Assunta la droga, Eddie è in grado di ricordare tutto ciò che ha letto, visto o sentito.

Dopo essere finalmente riuscito a completare il libro che stava scrivendo, le sue nuove capacità deduttive, di apprendimento, di memorizzazione e di socializzazione, lo spingono a tentare la fortuna nel mondo della Borsa.

Presto inizia a fare meraviglie a Wall Street, dove la sua abilità attira l'attenzione di Carl Van Loon, un potente magnate della finanza che, dopo averlo messo alla prova, gli offre la possibilità di negoziare la più grande fusione della storia.

La droga ha però degli effetti collaterali che peggiorano dopo ogni assunzione...

Blood Father - alle 21.20 su Rai 4 (Azione, Thriller, Drammatico, 2016, durata: 88 Min)

Un film di Jean-François Richet, con Mel Gibson, Erin Moriarty, Diego Luna, Michael Parks, William H. Macy, Dale Dickey, Miguel Sandoval, Richard Cabral, Thomas Mann, Daniel Moncada e Ryan Dorsey.



Blood Father: Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Blood Father: Il film vede protagonista John Link un motociclista ubriacone dal passato violento, tossicodipendente ed ex detenuto, che ha scontato 9 anni di carcere per traffico d'armi.

Ora sembra rigare dritto: è stato inserito in un programma di riabilitazione per tossicodipendenti e alcolizzati, frequenta regolarmente gli incontri degli alcolisti anonimi e vive in una vecchia roulotte nel deserto dell'Arizona.

Non è solo: vive in una comunità di persone come lui, che si aiutano a vicenda per resistere alla tentazione di ricascare nei loro vizi. Eppure, John non è sereno: continua a pensare a sua figlia Lydia, che con grande rammarico non vede da anni, da quando abbandonò improvvisamente lei e la ex moglie sparendo nel nulla, senza lasciare traccia. Quando il fidanzato incastra Lydia dopo aver rubato una fortuna al cartello del narcotraffico, la ragazza è costretta a darsi alla fuga. Troverà un solo alleato: suo padre, che chiama all'improvviso per chiedergli aiuto...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Un marito per Cinzia (Commedia, 1958, durata: 111 Min) in onda alle 20.55 su Tv 2000 , un film di Melville Shavelson, con Cary Grant, Sophia Loren, Martha Hyer, Harry Guardino, Eduardo Ciannelli, Murray Hamilton, Mimi Gibson, Paul Petersen, Charles Herbert, Madge Kennedy, John Litel e Werner Klemperer.

Far West (Western, 1964, durata: 116 Min) in onda alle 21 su Iris , un film di Raoul Walsh, con Troy Donahue, Suzanne Pleshette, Mary Patton, James Gregory, Claude Akins, Eleanor Audley, Diane McBain e William Reynolds.

Noi uomini duri (Commedia, 1987, durata: 102 Min) in onda alle 21 su Cine34 , un film di Maurizio Ponzi, con Enrico Montesano, Renato Pozzetto, Isabel Russinova, Novello Novelli, Alessandra Mussolini, Maria Pia Casilio, Mariangela Giordano, Ovidio Martucci e Antonella Vitale.

Il Vento del perdono (Drammatico, 2005, durata: 107 Min) in onda alle 21.10 su Warner TV , un film di Lasse Hallström, con Robert Redford, Jennifer Lopez, Morgan Freeman, Josh Lucas, Camryn Manheim, Damian Lewis, Becca Gardner, R. Nelson Brown, Rob Hayter, Sean J. Dory, P. Lynn Johnson e Lynda Boyd.

The Valentine Competition (Sentimentale, 2021, durata: 92 Min) in onda alle 21.30 su TV8, un film di Tara Cowell-Plain, con Ashley Newbrough, Jon Cor, Madison Smith, Karen Kruper, Tom Tasse, Jill Morrison, Jennifer Higgin e Brittany Palmer.

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

