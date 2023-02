Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 6 Febbraio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 6 Febbraio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 6 Febbraio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 6 Febbraio.



I Migliori Film Stasera in TV, Lunedì 6 Febbraio 2023

Men in Black: International - alle 21.30 su TV8 (Azione, Commedia, Fantascienza, 2019, durata: 115 Min)

Un film di F. Gary Gray, con Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Rebecca Ferguson, Kumail Nanjiani, Liam Neeson, Rafe Spall, Emma Thompson, Laurent Bourgeois, Larry Bourgeois, Kayvan Novak, Spencer Wilding, Sartaj Garewal e Stephen Wight.



Men in Black: International: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Men in Black: International : In questo nuovo capitolo è una giovane donna, l'agente M, a indossare gli eleganti abiti e gli occhiali neri dei MiB. Ma il suo primo contatto con in Men in Black è avvenuto molto tempo prima, nel 1996, quando Molly - questo il vero nome dell'agente - era solo una bambina. Dopo aver visto una creatura aliena nella sua stanza, il futuro agente M ha assistito a una scena alquanto strana: i suoi genitori sono stati sparaflashati da due misteriosi uomini in giacca e cravatta.

Non avendo subito la cancellazione dei ricordi, Molly è cresciuta con un solo desiderio nella vita, quello di rintracciare il quartiere generale dei Men in Black...

Domani è un altro Giorno - alle 21 su Cine34 (Drammatico, Commedia, 2019, durata: 100 Min)

Un film di Simone Spada, con Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Anna Ferzetti, Andrea Arcangeli, Jessica Cressy, Barbara Ronchi, Marta Bulgherini, Massimo De Santis e Stefano Fregni.



Domani è un altro Giorno: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Domani è un altro Giorno : Giuliano e Tommaso sono amici da trentanni; Tommaso vive da tanto tempo in Canada dove insegna robotica, ma quando scopre che l'amico è malato, nonostante la sua paura di volare, torna subito da lui a Roma, la loro città natale, dove Giuliano è rimasto e lavora come attore. La diagnosi della malattia terminale ha portato Giuliano a prendere la decisione di interrompere le cure, dopo un anno di lotta.

L'amicizia di lunga data affronta così la sua prova più dura, gli ultimi giorni da passare insieme con lo scopo di salutarsi per sempre. I due iniziano un percorso sul viale dei ricordi che fa subito ritrovare loro la complicità un pò sbiadita dalla lontananza...

Philomena - alle 21.15 su Cielo (Drammatico, 2013, durata: 98 Min)

Un film di Stephen Frears, con Judi Dench, Steve Coogan e Charlie Murphy.



Philomena: Il trailer italiano in HD



Trama del Film Philomena : In Irlanda, nel 1952, Philomena Lee rimane incinta quando è ancora un’adolescente. Ripudiata dalla famiglia, la ragazza viene spedita nel convento di Roscrea, che accoglie giovane ragazze che si trovano nella sua stessa situazione. Per ripagare le suore delle cure che le hanno offerto, Philomena lavora nella lavanderia del convento e può vedere suo figlio Anthony soltanto un’ora al giorno. A tre anni, però, Anthony le viene strappato via e dato in adozione a una coppia di americani.

Per molto tempo Philomena tenta di rintracciarlo, senza ottenere tuttavia alcun successo. Trascorrono cinquanta lunghi anni, in cui la donna non ha fatto che pensare giorno dopo giorno al suo bambino ormai perduto, immaginandolo ormai adulto e accasato. Nonostante il tempo, però, Philomena non ha ancora rinunciato all'idea di ritrovarlo. Un giorno, incontra per caso un talentuoso giornalista di nome Martin Sixsmith; dopo averle raccontato la sua storia, Martin accetta di aiutarla e convince Philomena a partire per gli Stati Uniti per andare alla ricerca di Anthony...

Le pagine della nostra vita - alle 21.10 su La5 (Drammatico, Sentimentale, 2004, durata: 121 Min)

Un film di Nick Cassavetes, con Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner, Gena Rowlands, James Marsden, Sam Shepard, David Thornton, Joan Allen, Kevin Connolly, Tim Ivey, Starletta DuPois, Anthony-Michael Q. Thomas, Ed Grady, Jennifer Echols, Geoffrey Knight, Jamie Brown, Heather Wahlquist e Stephanie Wheeler.



Le pagine della nostra vita: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film



Trama del Film Le pagine della nostra vita : Tutto ha inizio in una casa di riposo, dove un uomo anziano legge a una donna malata di Alzheimer una storia scritta in un taccuino, che parla di un amore nato agli inizi degli anni quaranta tra Noah Calhoun, un ragazzo di bassa estrazione sociale, ma dal cuore nobile, e Allie Hamilton, una ragazza più altolocata che va a trascorrere l’estate insieme alla sua famiglia nella cittadina costiera di Seabrook, nel Sud Carolina, dove i due si incontreranno.

Quando Noah vedrà per la prima volta la bellissima ragazza in un Luna Park, percepisce immediatamente che lui e Allie sono fatti per stare insieme. Nonostante provengano da due mondi diversi, dopo le numerose insistenze da parte di Noah i due giovani finiranno ben presto per innamorarsi profondamente e diventano inseparabili....

42 - La vera storia di una leggenda americana - alle 21 su Iris (Biografico, Drammatico, 2013, durata: 128 Min)

Un film di Brian Helgeland, con Harrison Ford, Chadwick Boseman, Alan Tudyk, Kelley Jakle, Christopher Meloni, T.R. Knight, Lucas Black e John C. McGinley.



42 - La vera storia di una leggenda americana: Il trailer italiano - HD



Trama del Film 42 - La vera storia di una leggenda americana: racconta la storia di due uomini - il grande Jackie Robinson e il leggendario General Manager dei Brooklyn Dodgers, Branch Rickey - che coraggiosamente si oppongono al pregiudizio razziale nello sport cambiando per sempre il mondo del baseball americano. Nel 1946 Branch Rickey diventa un precursore dei tempi quando decide di ingaggiare in squadra Jackie Robinson, infrangendo la cosiddetta "Linea di Colore" della Major League del Baseball americano. Ma l'accordo pone Robinson e Rickey nel mirino del pubblico, della stampa e addirittura degli altri giocatori...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

Nella tana dei lupi (Azione, Drammatico, 2018, durata: 140 Min) in onda alle 23 su Rai 4, un film di Christian Gudegast, con Gerard Butler, Pablo Schreiber, 50 Cent, O’Shea Jackson Jr., Brian Van Holt, Eric Braeden, Maurice Compte, Evan Jones, Jordan Bridges, Lewis Tan, Mo McRae, Michael Papajohn, Dawn Olivieri, Kaiwi Lyman e Meadow Williams.



Nella tana dei lupi: Secondo Trailer Italiano del Film - HD

