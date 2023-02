Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 27 Febbraio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Lunedì 27 Febbraio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Lunedì 27 Febbraio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Lunedì 27 Febbraio.



I Migliori Film Stasera in TV, Lunedì 27 Febbraio 2023

Bad Boys for Life - alle 21.20 su Rai 4 (Azione, 2020, durata: 123 Min)

Un film di Adil El Arbi e Bilall Fallah, con Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Kate del Castillo, Joe Pantoliano, Paola Nunez, Nicky Jam, Jacob Scipio, Theresa Randle, Happy Anderson e Bianca Bethune.



Bad Boys for Life: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film Bad Boys for Life : Il film vede il ritorno dei "cattivi ragazzi" Mike Lowrey e Marcus Burnett per un'ultima avventura insieme. Il primo sta attraversando la classica crisi di mezza età, mentre il secondo è ormai un ispettore di polizia contrario ai modi violenti dell'amico e deciso ad andare in pensione. Prima che Marcus si ritiri definitivamente dalle scene, Mike gli propone un'ultima impresa epica.

Fuggita di prigione, Isabel Aretas, vedova del boss Benito, organizza insieme al figlio Armando un piano per uccidere tutti quelli coinvolti nell'arresto del marito, compreso Mike. Dopo aver accompagnato Marcus alla festa per la nascita del suo primo nipote, il detective viene colpito da Armando finendo in coma per mesi. Scampato alla morte e deciso a far giustizia, Mike contatta il suo collega, ormai in pensione, per chiedergli di aiutarlo nel suo piano di vendetta...

Adil El Arbi e Bilall Fallah, Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Kate del Castillo, Joe Pantoliano, Paola Nunez, Nicky Jam, Jacob Scipio, Theresa Randle, Happy Anderson e Bianca Bethune. : Il film vede il ritorno dei "cattivi ragazzi" Mike Lowrey e Marcus Burnett per un'ultima avventura insieme. Il primo sta attraversando la classica crisi di mezza età, mentre il secondo è ormai un ispettore di polizia contrario ai modi violenti dell'amico e deciso ad andare in pensione. Prima che Marcus si ritiri definitivamente dalle scene, Mike gli propone un'ultima impresa epica. Fuggita di prigione, Isabel Aretas, vedova del boss Benito, organizza insieme al figlio Armando un piano per uccidere tutti quelli coinvolti nell'arresto del marito, compreso Mike. Dopo aver accompagnato Marcus alla festa per la nascita del suo primo nipote, il detective viene colpito da Armando finendo in coma per mesi. Scampato alla morte e deciso a far giustizia, Mike contatta il suo collega, ormai in pensione, per chiedergli di aiutarlo nel suo piano di vendetta...



La casa di famiglia - alle 21 su Cine34 (Commedia, 2017, durata: 90 Min)

Un film di Augusto Fornari, con Lino Guanciale, Matilde Gioli, Libero De Rienzo, Luigi Diberti, Stefano Fresi, Michele Venitucci, Tony Fornari e Nicoletta Romanoff.



La casa di famiglia: Il trailer del film - HD



Trama del Film La casa di famiglia : Finito sul lastrico, Alex chiede un prestito alla sorella Fanny e agli altri due fratelli, i gemelli Oreste e Giacinto. Per esaudire la richiesta dell'uomo, i tre fratelli decidono di vendere la casa del padre Sergio, da anni in coma irreversibile. Gli eventi di La casa di famiglia prendono il via dal miracoloso risveglio del capofamiglia, uscito dal coma proprio nel giorno successivo alla firma dal notaio e alla vendita della bella villa di famiglia in campagna dove i quattro fratelli sono cresciuti nell'agio. I medici consigliano di evitare sconvolgimenti e reintrodurre il genitore in un contesto accogliente e familiare. Comincia così per i quattro fratelli la caccia ai vecchi arredi, ai cimeli di famiglia e persino all'amato cane. Inizia anche la recita e la collezione di bugie a fin di bene...

Augusto Fornari, Lino Guanciale, Matilde Gioli, Libero De Rienzo, Luigi Diberti, Stefano Fresi, Michele Venitucci, Tony Fornari e Nicoletta Romanoff. : Finito sul lastrico, Alex chiede un prestito alla sorella Fanny e agli altri due fratelli, i gemelli Oreste e Giacinto. Per esaudire la richiesta dell'uomo, i tre fratelli decidono di vendere la casa del padre Sergio, da anni in coma irreversibile. Gli eventi di La casa di famiglia prendono il via dal miracoloso risveglio del capofamiglia, uscito dal coma proprio nel giorno successivo alla firma dal notaio e alla vendita della bella villa di famiglia in campagna dove i quattro fratelli sono cresciuti nell'agio. I medici consigliano di evitare sconvolgimenti e reintrodurre il genitore in un contesto accogliente e familiare. Comincia così per i quattro fratelli la caccia ai vecchi arredi, ai cimeli di famiglia e persino all'amato cane. Inizia anche la recita e la collezione di bugie a fin di bene...



American History X - alle 21 su Iris (Drammatico, 1998, durata: 120 Min)

Un film di Tony Kaye, con Edward Furlong, Elliott Gould, Edward Norton, Jennifer Lien, Avery Brooks, Fairuza Balk, Beverly D'Angelo e Stacy Keach.

Trama del Film American History X : Derek Vinyard vive con la sua famiglia (la madre, due sorelle e il fratello minore Danny), dopo che suo padre, un pompiere dalle idee razziste, è morto a causa di uno spacciatore afroamericano, durante un incendio in quartiere nero.

Derek è un naziskin e appartiene al gruppo Skin88, a capo del quale c'è il proprietario di una casa editrice, Cameron Alexander, che promuove libri e musica di stampo nazista ed è il suo mentore.

Un giorno Derek uccide due ragazzi di colore che tentano di rubargli la macchina, e per questo finisce in carcere, dove entra subito nel gruppo dei neonazisti. Quando però si accorge della loro collaborazione con il gruppo ispanico per il traffico di droga, cerca di allontanarsi e per questo subisce la loro violenza. Inaspettatamente stringe amicizia con un detenuto di colore, con cui lavora nella lavanderia della prigione, e si avvicina anche al preside Sweenie, anch'egli di colore, che lo informa di come Danny stia percorrendo i suoi passi all'interno del gruppo neonazista; all'assegnazione di una tesina da parte del professore di storia Murray, che è ebreo, Danny ha portato un elaborato di elogio al Mein Kampf.

Quando dopo tre anni esce dal carcere, ormai cambiato, Derek tenta di salvare dalla folle ideologia il fratello...

Tony Kaye, Edward Furlong, Elliott Gould, Edward Norton, Jennifer Lien, Avery Brooks, Fairuza Balk, Beverly D'Angelo e Stacy Keach. : Derek Vinyard vive con la sua famiglia (la madre, due sorelle e il fratello minore Danny), dopo che suo padre, un pompiere dalle idee razziste, è morto a causa di uno spacciatore afroamericano, durante un incendio in quartiere nero. Derek è un naziskin e appartiene al gruppo Skin88, a capo del quale c'è il proprietario di una casa editrice, Cameron Alexander, che promuove libri e musica di stampo nazista ed è il suo mentore. Un giorno Derek uccide due ragazzi di colore che tentano di rubargli la macchina, e per questo finisce in carcere, dove entra subito nel gruppo dei neonazisti. Quando però si accorge della loro collaborazione con il gruppo ispanico per il traffico di droga, cerca di allontanarsi e per questo subisce la loro violenza. Inaspettatamente stringe amicizia con un detenuto di colore, con cui lavora nella lavanderia della prigione, e si avvicina anche al preside Sweenie, anch'egli di colore, che lo informa di come Danny stia percorrendo i suoi passi all'interno del gruppo neonazista; all'assegnazione di una tesina da parte del professore di storia Murray, che è ebreo, Danny ha portato un elaborato di elogio al Mein Kampf. Quando dopo tre anni esce dal carcere, ormai cambiato, Derek tenta di salvare dalla folle ideologia il fratello...



Il velo dipinto - alle 21.15 su Cielo (Drammatico, 2006, durata: 125 Min)

Un film di John Curran, con Naomi Watts, Edward Norton, Liev Schreiber, Diana Rigg, Toby Jones, Li Bin (II), Juliet Howland, Sally Hawkins, Xia Yu, Li Feng, Henry Sylow, Lucy Voller, Marie-Laure Descoureaux, Shihan Cheng, Zoe Telford, Alan David, Lorraine Laurence, Gesang Meiduo, Ian Rennick, Maggie Steed e Lu Yan.



Il velo dipinto: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film Il velo dipinto : Il film è ambientato a Londra durante i primi anni Venti e racconta la storia d'amore di due ragazzi inglesi, Walter e Kitty. La coppia è giovane, ma non è innamorata o almeno il sentimento provato da lui non è corrisposto da lei, che ha accettato di sposarlo soltanto per allontanarsi dalla famiglia. Walter lavora come medico, nello specifico un batteriologo, e proprio la sua professione porta i due sposi a trasferirsi a Shangai, in Cina. Qui Kitty trascorre le sue giornate annoiata e l'unico diversivo a questa monotonia è Charlie Townsens, un viceconsole inglese di cui lei si innamora perdutamente. Nonostante i due siano entrambi sposati, iniziano a frequentarsi, ma la loro relazione extraconiugale non sfugge a Walter, che pone sua moglie di fronte a una scelta: il divorzio per adulterio o seguirlo in una zona remota della Cina, dove è in atto un'epidemia di colera...

John Curran, Naomi Watts, Edward Norton, Liev Schreiber, Diana Rigg, Toby Jones, Li Bin (II), Juliet Howland, Sally Hawkins, Xia Yu, Li Feng, Henry Sylow, Lucy Voller, Marie-Laure Descoureaux, Shihan Cheng, Zoe Telford, Alan David, Lorraine Laurence, Gesang Meiduo, Ian Rennick, Maggie Steed e Lu Yan. : Il film è ambientato a Londra durante i primi anni Venti e racconta la storia d'amore di due ragazzi inglesi, Walter e Kitty. La coppia è giovane, ma non è innamorata o almeno il sentimento provato da lui non è corrisposto da lei, che ha accettato di sposarlo soltanto per allontanarsi dalla famiglia. Walter lavora come medico, nello specifico un batteriologo, e proprio la sua professione porta i due sposi a trasferirsi a Shangai, in Cina. Qui Kitty trascorre le sue giornate annoiata e l'unico diversivo a questa monotonia è Charlie Townsens, un viceconsole inglese di cui lei si innamora perdutamente. Nonostante i due siano entrambi sposati, iniziano a frequentarsi, ma la loro relazione extraconiugale non sfugge a Walter, che pone sua moglie di fronte a una scelta: il divorzio per adulterio o seguirlo in una zona remota della Cina, dove è in atto un'epidemia di colera...



L'uomo della pioggia - alle 21.15 su La7 (Thriller, Drammatico, 1997, durata: 135 Min)

Un film di Francis Ford Coppola, con Matt Damon, Mickey Rourke, Claire Danes, Danny DeVito, Jon Voight, Mary Kay Place, Dean Stockwell, Virginia Madsen, Roy Scheider, Teresa Wright, Danny Glover, Red West, Johnny Whitworth e Andrew Shue.



L'uomo della pioggia: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del Film L'uomo della pioggia : Il film segue le vicende di un giovane avvocato alle prime armi, Rudy Baylor che deve fare i conti con le ingiustizie di una società che privilegia i potenti. Per sbarcare il lunario accetta cause di ogni tipo, spesso impossibili, difendendo clienti non sempre troppo raccomandabili. Quando viene assunto nello studio di Bruiser Stone, il protagonista conosce Deck Shifflet, un praticante che non ha mai passato l’esame di abilitazione, ma che saprà guidarlo con la sua esperienza in quella che sarà la causa più importante della sua carriera.

Rudy, infatti, decide di assumere il caso di Dot Black, madre sola, con un figlio che sta morendo di leucemia, al quale l’assicurazione rifiuta di pagare un risarcimento per le cure. Per dedicarsi completamente alla causa, il giovane avvocato lascia lo studio di Bruiser e si mette in proprio, insieme al collega Deck...

Francis Ford Coppola, Matt Damon, Mickey Rourke, Claire Danes, Danny DeVito, Jon Voight, Mary Kay Place, Dean Stockwell, Virginia Madsen, Roy Scheider, Teresa Wright, Danny Glover, Red West, Johnny Whitworth e Andrew Shue. : Il film segue le vicende di un giovane avvocato alle prime armi, Rudy Baylor che deve fare i conti con le ingiustizie di una società che privilegia i potenti. Per sbarcare il lunario accetta cause di ogni tipo, spesso impossibili, difendendo clienti non sempre troppo raccomandabili. Quando viene assunto nello studio di Bruiser Stone, il protagonista conosce Deck Shifflet, un praticante che non ha mai passato l’esame di abilitazione, ma che saprà guidarlo con la sua esperienza in quella che sarà la causa più importante della sua carriera. Rudy, infatti, decide di assumere il caso di Dot Black, madre sola, con un figlio che sta morendo di leucemia, al quale l’assicurazione rifiuta di pagare un risarcimento per le cure. Per dedicarsi completamente alla causa, il giovane avvocato lascia lo studio di Bruiser e si mette in proprio, insieme al collega Deck...



Escobar - Il Fascino del male - alle 21.30 su TV8 (Biografico, Drammatico, 2017, durata: 123 Min)

Un film di Fernando León de Aranoa, con Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard, David Ojalvo, David Valencia, Julieth Restrepo, Fredy Yate, Ricardo Niño, Pedro Calvo, Óscar Jaenada, Joavany Alvarez e Santiago Londoño.



Escobar - Il Fascino del male: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Escobar - Il Fascino del male: Il film prende le mosse dall'ascesa criminale di Escobar e arriva fino al 1993, anno della sua morte. Un percorso che si snoda lungo la vita privata e professionale del narcotrafficante, ripercorrendo i turbolenti anni Ottanta, il periodo del narcoterrorismo, la lotta contro la possibile estradizione negli Stati Uniti e il rapporto con la giornalista Virginia Vallejo.

È proprio grazie al supporto della donna che Escobar diventa un personaggio pubblico, ottiene il sostegno di gran parte del popolo colombiano e decide di avviarsi alla carriera politica: vuole governare e finalmente cambiare le sorti di un Paese logorato dalla povertà.

Il film inizia proprio quando Escobar è già un affermato uomo d’affari, ma la gente comincia a rendersi conto che dietro alle sue azioni ci sono intenzioni oscure ed egoistiche, che quei suoi modi bonari celano sete di ricchezza e potere, senza scrupoli né rimorsi...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv