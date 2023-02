Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 9 Febbraio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Giovedì 9 Febbraio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 9 Febbraio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 9 Febbraio.



I Migliori Film Stasera in TV, Giovedì 9 Febbraio 2023

Harry Potter e l'Ordine della Fenice - alle 21.20 su Italia 1 (Fantasy, Avventura, 2007, durata: 138 Min)

Un film di David Yates, con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Imelda Staunton, Michael Gambon, Gary Oldman, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Brendan Gleeson, Maggie Smith, Robbie Coltrane, Helena Bonham Carter, Mark Williams, Julie Walters, Emma Thompson, David Thewlis, Fiona Shaw, Jason Isaacs e Richard Griffiths.



Harry Potter e l'Ordine della Fenice: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film



Trama del Film Harry Potter e l'Ordine della Fenice : Dopo il Torneo Tremaghi, Voldemort è tornato, ma nessuno al Ministero della Magia sembra crederci. Harry, che ha passato l'estate confinato a Privet Drive, viene improvvisamente attaccato insieme al cugino Dudley da due Dissennatori e per respingerli pratica l'Incanto Patronus.

A causa di ciò, il Ministero lo convoca a un'udienza disciplinare per avere usato la magia davanti a un babbano. Fortunatamente, grazie all'intervento di Silente, Harry viene assolto e si trasferisce per il resto dell'estate a casa di Sirius Black, dove ad aspettarlo ci sono anche Hermione e Ron. Lì Harry scopre che la residenza del suo padrino è il quartiere generale dell'Ordine della Fenice, un'organizzazione segreta capeggiata da Silente e che ha lo scopo di contrastare Lord Voldemort...

Seven Sisters - alle 21.10 su Rai Movie (Fantascienza, Thriller, 2017, durata: 124 Min)

Un film di Tommy Wirkola, con Noomi Rapace, Willem Dafoe, Glenn Close, Robert Wagner, Marwan Kenzari, Jeppe Beck Laursen e Pål Sverre Valheim Hagen.



Seven Sisters: Trailer italiano del film - HD



Trama del Film Seven Sisters : Siamo nel 2073, un futuro non troppo lontano, in un mondo post-apocalittico in cui catastrofi meteorologiche, sovrappopolazione e scarsità di risorse stanno devastando il pianeta. Tensioni civili e politiche, guerre e profughi hanno cambiato il volto del mondo Una legge centrale, varata per arginare la crescita incontrollata della popolazione, permette alle famiglie il concepimento di un solo figlio per nucleo. La regola è stata istituita dal Bureau per il Controllo delle nascite, diretto dalla Dott.sa Cayman che impone l'ibernazione dei figli in eccesso.

In questo contesto austero e limitato, sette sorelle gemelle, la cui madre è morta durante il parto, lottano per vivere un'esistenza normale fingendo di essere tutte la stessa persona...

Il viaggio di Fanny - alle 21.10 su La5 (Drammatico, 2016, durata: 94 Min)

Un film di Lola Doillon, con Léonie Souchaud, Fantine Harduin, Juliane Lepoureau, Ryan Brodie, Anaïs Meiringer e Cécile de France.



Il viaggio di Fanny: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Il viaggio di Fanny : Anno 1943. La Francia è occupata dai nazisti. Fanny è una ragazzina di 13 anni di origini ebraiche. Insieme alle sorelline Georgette ed Erika viene portata in un rifugio montano vicino la frontiera italiana, dove viene protetta dalle persecuzioni razziali. Lì cambia nome e assume una nuova identità, come anche gli altri ragazzini ospiti dell'istituto.

Quando i rastrellamenti si fanno più intensi, Fanny e gli altri bambini fuggono lungo sentieri impervi per raggiungere la Svizzera, terra neutrale dove possono trovare protezione. Durante tutto il duro percorso, la ragazzina scrive alla sua mamma in un diario, sperando di abbracciarla presto. È il viaggio di un infanzia negata attraverso il dolore, la solitudine, e la perdita degli affetti più cari....

Red Land (Rosso Istria) - alle 21.20 su Rai 3 (Drammatico, Storico, 2018, durata: 150 Min)

Un film di Maximiliano Hernando Bruno, con Selene Gandini, Geraldine Chaplin, Franco Nero, Sandra Ceccarelli, Vincenzo Bocciarelli, Maximiliano Hernando Bruno, Diego Pagotto, Andrea Pergolesi, Alvaro Gradella, Vasco Mirandola, Antonio Scarpa e Vittorio Boscolo.



Red Land (Rosso Istria): Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Red Land (Rosso Istria): Il film è ambientato nel settembre del 1943, nei giorni in cui nei territori italiani martoriati dalla guerra scoppia il caos: il maresciallo Badoglio, capo del governo italiano, chiede ed ottiene l’armistizio da parte degli anglo-americani e unitamente al Re fugge da Roma, lasciando l'Italia allo sbando. L'esercito non sa più chi è il nemico e chi l’alleato. Il dramma si trasforma in tragedia per i soldati abbandonati a se stessi nei teatri di guerra ma anche e soprattutto per le popolazioni civili Istriane, Fiumane, Giuliane e Dalmate, che si trovano ad affrontare un nuovo nemico: i partigiani di Tito che avanzano in quelle terre, spinti da una furia anti-italiana. In questo drammatico contesto storico, avrà risalto la figura di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

Il gatto mammone (Commedia Sexy, 1975, durata: 102 Min) in onda alle 23.05 su Cine34, un film di Nando Cicero, con Lando Buzzanca, Rossana Podestà, Gloria Guida, Lucy Ariotti, Grazia Di Marzà, Franco Giacobini, Franco Lantieri e Tiberio Murgia.

Superhero - Il più dotato fra i supereroi (Commedia, 2008, durata: 75 Min) in onda alle 23.10 su TwentySeven, un film di Craig Mazin, con Drake Bell, Sara Paxton, Christopher McDonald, Pamela Anderson, Leslie Nielsen, Kevin Hart, Marion Ross, Ryan Hansen, Keith David, Brent Spiner, Robert Joy, Jeffrey Tambor, Robert Hays, Nicole Sullivan, Tracy Morgan, Regina Hall, Craig Bierko, Simon Rex, Marisa Lauren, Sam Cohen e Miles Fisher.



Superhero - Il più dotato fra i supereroi: Trailer del film con Drake Bell, Christopher McDonald e Pamela Anderson

Dark City (Fantascienza, 1998, durata: 100 Min) in onda alle 23.20 su Rai Movie, un film di Alex Proyas, con Rufus Sewell, Kiefer Sutherland, Jennifer Connelly, William Hurt, Richard O'Brien, Ian Richardson, Bruce Spence, Colin Friels, John Bluthal, Mitchell Butel e Melissa George.

The Peacemaker - Il conciliatore (Drammatico, Thriller, Azione, 1997, durata: 123 Min) in onda alle 23.20 su Iris, un film di Mimi Leder, con George Clooney, Nicole Kidman, Marcel Iures, Aleksandr Baluyev, Randall Batinkoff, Michael Boatman, Joan Copeland, Jim Haynie, Slavko Juraga, Carlos Gómez, Holt McCallany, Harsh Nayyar, Armin Mueller-Stahl, Aleksander Peskov, Alexander Strobele, Rene' Medvesek, Dejan Acimovic e Gary Werntz.

Speed Racer (Azione, Fantascienza, 2008, durata: 135 Min) in onda alle 23.20 su 20, un film di Lana e Lilly Wachowski, con Emile Hirsch, Christina Ricci, Susan Sarandon, Matthew Fox, Scott Porter, John Goodman, Hiroyuki Sanada, Paulie Litt, Richard Roundtree, Rain e Benno Fürmann.

