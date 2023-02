Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 23 Febbraio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Giovedì 23 Febbraio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 23 Febbraio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 23 Febbraio.



I Migliori Film Stasera in TV, Giovedì 23 Febbraio 2023

Harry Potter e i doni della morte - parte 1 - alle 21.20 su Italia 1 (Avventura, Azione, Fantasy, 2010, durata: 146 Min)

Un film di David Yates, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Michael Gambon, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Maggie Smith, Tom Felton, Bonnie Wright, Jamie Campbell Bower, Bill Nighy, Jason Isaacs, John Hurt, Ciarán Hinds, Rhys Ifans, Miranda Richardson, Brendan Gleeson, David Thewlis, Robbie Coltrane, Warwick Davis, Helen McCrory, Timothy Spall, Evanna Lynch, Julie Walters, Imelda Staunton, David O'Hara, Rade Sherbedgia, Toby Jones, Stanislav Ianevski, Clémence Poésy, Toby Regbo, Matthew Lewis, James Phelps, Domhnall Gleeson e Fiona Shaw.



Harry Potter e i doni della morte - parte 1: Trailer italiano



Trama del Film Harry Potter e i doni della morte - parte 1 : Dopo la scomparsa di Albus Silente, Harry Potter è in fuga, dal momento che la scuola di Hogwarts, così come il Ministero della Magia, è ormai caduta nelle mani di Voldemort. Poiché Harry rappresenta l'unico ostacolo che si frappone alla vittoria finale di Voldemort, i membri dell'Ordine della Fenice scortano il giovane mago verso la casa della famiglia Weasley. Ma Voldemort tende un'imboscata al gruppo di maghi insieme ai Mangiamorte, provocando l'uccisione di Edvige e di un membro dell'Ordine.

Giunto a destinazione in salvo, Harry scopre che il defunto Albus Silente ha lasciato in eredità a lui, Ron ed Hermione degli oggetti cruciali che rappresentano un valido aiuto per l'immane compito che li attende. Così Harry, seguito dai suoi due amici, decide di portare a termine il lavoro di Silente dando la caccia agli Horcrux

American Gangster - alle 21 su Iris (Drammatico, Thriller, 2007, durata: 157 Min)

Un film di Ridley Scott, con Denzel Washington, Russell Crowe, Chiwetel Ejiofor, Josh Brolin, Ted Levine, Lymari Nadal, Roger Guenveur Smith, Yul Vázquez, RZA, John Hawkes, Cuba Gooding Jr., Carla Gugino, Ruby Dee, Malcolm Goodwin, Ruben Santiago-Hudson, Clarence Williams III, Armand Assante, Melissia Hill, Jon Polito, Common, Robert Funaro, Ritchie Coster, KaDee Strickland, John Ortiz e Norman Reedus.



American Gangster: Trailer del film con Denzel Washington e Russell Crowe



Trama del Film American Gangster : Il film narra una storia di droga e malavita, ambientata nella New York degli anni Settanta. Frank Lucas è l’autista e fidato braccio destro di Bumpy Johnson, uno dei più potenti boss della criminalità afroamericana di Harlem. Alla morte del gangster, Frank decide di prenderne il posto: grazie ai suoi metodi moderni, il nuovo boss raggiunge fama e ricchezza, diventando nel giro di poco tempo il narcotrafficante numero uno della città.

Contrabbandando la merce direttamente dai produttori thailandesi e facendola arrivare negli Stati Uniti grazie alla connivenza dell’esercito - che la spediscono nascosta nelle bare dei soldati morti in Vietnam - Frank riesce a vendere eroina di altissima qualità a un prezzo bassissimo, spazzando via tutta la concorrenza locale, persino la mafia italoamericana.

Il detective della narcotici Richie Roberts incomincia a intuire che qualcosa è cambiato in città: capisce che un nuovo boss è riuscito a sconvolgere l’assetto della criminalità newyorkese. Mettendosi sulle tracce del gangster, ben presto la strada di Richie s’incrocia con quella di Frank, con risvolti inattesi…

Signs - alle 21.10 su Rai Movie (Drammatico, Thriller, Fantascienza, 2002, durata: 106 Min)

Un film di M. Night Shyamalan, con Mel Gibson, Joaquin Phoenix, Rory Culkin, Abigail Breslin, Cherry Jones, Patricia Kalember e Jose L. Rodriguez.

Trama del Film Signs : L'ex sacerdote episcopale Graham Hess vive in una fattoria isolata con suo figlio asmatico Morgan e la figlia più giovane Bo. Il fratello minore di Graham, Merrill, un giocatore di baseball fallito della lega minore, vive con loro nella fattoria da quando sua moglie Colleen è morta in un tragico incidente stradale sei mesi prima.

La famiglia, che sta ancora cercando di riprendersi dall'improvviso lutto, viene sorpresa nel vedere che nella loro piantagione sono comparsi misteriosi e grandi cerchi. Quello che sembrava inizialmente un semplice, seppur insolito, atto vandalico, non si dimostra tale. Infatti, poco dopo, una serie di eventi scuote il mondo: altri cerchi nel grano appaiono a livello globale, luci di strani oggetti invisibili iniziano a sorvolare i cieli e aumenta il numero di testimonianze circa strani avvistamenti...

Braven - Il coraggioso - alle 21 su 20 (Azione, Thriller, 2018, durata: 94 Min)

Un film di Lin Oeding, con Jason Momoa, Garret Dillahunt, Jill Wagner, Stephen Lang, Sasha Rossof, Sala Baker, Fraser Aitcheson, Teach Grant, Glenn Ennis e Zahn McClarnon.



Braven - Il coraggioso: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Braven - Il coraggioso : Joe Braven conduce una vita tranquilla con la moglie e la figlia nella frontiera tra Stati Uniti e Canada e si guadagna da vivere facendo il taglialegna. Quando suo padre Linden, affetto da demenza, finisce nel bel mezzo di una rissa in un bar per aver scambiato una donna con sua moglie, Joe, turbato dall'accaduto, decide di dedicare un po' di tempo al suo vecchio. I due, insieme alla figlia di Joe Charlotte, partono quindi per trascorrere un tranquillo weekend nella piccola baita di famiglia dispersa tra le montagne, ma qualcosa di inaspettato finisce per mettere in pericolo le loro vite. Una banda di trafficanti di droga è stata costretta in seguito a un incidente stradale con il camion che la trasportava, ad abbandonare lì una preziosa partita di cocaina. Proprio mentre la famiglia è in casa, i criminali, tornati indietro per recuperare ciò che gli appartiene, accerchiano la capanna pronti a uccidere chiunque interferisca con i loro piani...

What Women Want - Quello che le donne vogliono - alle 21.25 su Nove (Commedia, 2000, durata: 126 Min)

Un film di Nancy Meyers, con Mel Gibson, Helen Hunt, Marisa Tomei, Alan Alda, Ashley Johnson, Lauren Holly, Mark Feuerstein, Delta Burke, Valerie Perrine, Bette Midler, Ana Gasteyer, Eric Balfour e Heidi Merrick

Trama del Film What Women Want - Quello che le donne vogliono : Il protagonista della vicenda è Nick Marshall, noto pubblicitario di Chicago, con la passione per le conquiste amorose. Un giorno, l’affascinante Darcy McGuire si presenta in ufficio in veste di nuovo direttore creativo.

La donna è determinata a lanciare una pubblicità che parli dell’universo femminile, sottolineando il potere delle donne. Per calarsi nel ruolo e cercare di ottenere una promozione, Nick inscena una buffa sequenza di cura del corpo nel bagno di casa sua. Tuttavia, l’uomo scivola nella vasca insieme all’asciuga capelli e sviene per la forte scossa. Al suo risveglio, Nick scopre di aver acquisto un incredibile potere: può leggere nella mente di tutte le donne e ascoltare i loro pensieri...

Anastasia - alle 20.55 su Tv 2000 (Drammatico, 1956, durata: 105 Min)

Un film di Anatole Litvak, con Ingrid Bergman, Yul Brynner, Helen Hayes, Akim Tamiroff, Martita Hunt, Felix Aylmer, Sacha Pitoëff e Ivan Desny.

Trama del Film Anastasia: A Parigi alcuni emigrati russi, tra i quali il generale Bunin, con la scusa di fare ricerche della granduchessa Anastasia, la più giovane delle figlie di Nicola II, che si dice sia scampata all'eccidio della famiglia imperiale, sono andati spillando quattrini a vari membri della colonia russa. Nel 1928 gli audaci avventurieri, per trovare ancora qualche credito, si vedono costretti a presentare una fittizia Anastasia: se la truffa riuscisse essi potrebbero inoltre impadronirsi di un'ingente somma che Nicola II aveva depositato alla Banca d'Inghilterra. La scelta di Bunin e dei suoi amici cade su una povera ragazza, Anna Korff, che non ricorda nulla della sua vita ed ha passato lunghi anni al manicomio...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

