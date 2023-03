Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 2 Marzo, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Giovedì 2 Marzo 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Giovedì 2 Marzo 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Giovedì 2 Marzo.



I Migliori Film Stasera in TV, Giovedì 2 Marzo 2023

Harry Potter e i doni della morte - parte 2 - alle 21.20 su Italia 1 (Avventura, Azione, Fantasy, 2011, durata: 130 Min)

Un film di David Yates, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Gary Oldman, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Tom Felton, Bonnie Wright, Jamie Campbell Bower, Michael Gambon, Jason Isaacs, Maggie Smith, John Hurt, Ciarán Hinds, Jim Broadbent, Evanna Lynch, Emma Thompson, David Thewlis, Rhys Ifans, Domhnall Gleeson, Clémence Poésy, Kelly Macdonald, James Phelps, Oliver Phelps, Warwick Davis e Devon Murray.



Harry Potter e i doni della morte - parte 2: Il nuovo trailer italiano



Trama del Film Harry Potter e i doni della morte - parte 2 : Dopo aver lasciato la scuola di magia di Hogwarts, ormai occupata dai Mangiamorte, Harry Potter continua la disperata ricerca degli Horcrux per riuscire a indebolire Lord Voldemort. Così Harry organizza insieme a Ron e Hermione un furto alla Gringott, la banca dei maghi, dove si trova uno degli Horcrux rimasti, nascosto all'interno della camera blindata di Bellatrix Lestrange.

Grazie a una serie di magie i tre ragazzi riescono a elidere l’attentissima guardia dei folletti e a entrare all’interno della stanza dove, non senza diversi imprevisti, recupereranno l'Horcrux fuggendo dalla banca in sella a un drago. La caccia agli Horcrux continua e Harry, che tramite delle visioni riesce a vedere Voldemort infuriato per via del furto alla Gringott, scopre anche che il quinto oggetto stregato è legato a Priscilla Corvonero. I tre amici decidono quindi di tornare nei pressi di Hogwarts...

David Yates, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Gary Oldman, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Tom Felton, Bonnie Wright, Jamie Campbell Bower, Michael Gambon, Jason Isaacs, Maggie Smith, John Hurt, Ciarán Hinds, Jim Broadbent, Evanna Lynch, Emma Thompson, David Thewlis, Rhys Ifans, Domhnall Gleeson, Clémence Poésy, Kelly Macdonald, James Phelps, Oliver Phelps, Warwick Davis e Devon Murray. : Dopo aver lasciato la scuola di magia di Hogwarts, ormai occupata dai Mangiamorte, Harry Potter continua la disperata ricerca degli Horcrux per riuscire a indebolire Lord Voldemort. Così Harry organizza insieme a Ron e Hermione un furto alla Gringott, la banca dei maghi, dove si trova uno degli Horcrux rimasti, nascosto all'interno della camera blindata di Bellatrix Lestrange. Grazie a una serie di magie i tre ragazzi riescono a elidere l’attentissima guardia dei folletti e a entrare all’interno della stanza dove, non senza diversi imprevisti, recupereranno l'Horcrux fuggendo dalla banca in sella a un drago. La caccia agli Horcrux continua e Harry, che tramite delle visioni riesce a vedere Voldemort infuriato per via del furto alla Gringott, scopre anche che il quinto oggetto stregato è legato a Priscilla Corvonero. I tre amici decidono quindi di tornare nei pressi di Hogwarts...



John Wick 3 - alle 21.20 su Rai 2 (Azione, Thriller, 2019, durata: 130 Min)

Un film di Chad Stahelski, con Keanu Reeves, Asia Kate Dillon, Halle Berry, Jason Mantzoukas, Ian McShane, Laurence Fishburne, Anjelica Huston, Mark Dacascos, Lance Reddick e Tiger Hu Chen.



John Wick 3: Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film John Wick 3 : Terzo capitolo per John Wick, l'abile ex sicario di New York che ora si trova ad essere ricercato. Braccato dai cacciatori di taglie che vogliono riscuotere la ricompensa che pesa sulla sua testa (14 milioni di dollari), fissata dal membro della Gran Tavola, Santino D'Antonio, John è in fuga anche perché ha infranto una regola fondamentale: non uccidere nell'Hotel Continental, una zona neutra dove è vietato. Per questo motivo è stato scomunicato e dovrà essere eliminato. John cerca un modo per riscattarsi, si reca così a Casablanca grazie all'aiuto del Direttore, la donna che lo aveva accolto quando era solo un piccolo orfano. Qui conosce la misteriosa Sofia, che accetta di accompagnarlo da Berrada.

Wick vuole incontrare l'unico al di sopra della Gran Tavola, il Reggente, e proprio da Berrada viene a sapere che il solo modo per farlo è recarsi nel deserto...

Chad Stahelski, Keanu Reeves, Asia Kate Dillon, Halle Berry, Jason Mantzoukas, Ian McShane, Laurence Fishburne, Anjelica Huston, Mark Dacascos, Lance Reddick e Tiger Hu Chen. : Terzo capitolo per John Wick, l'abile ex sicario di New York che ora si trova ad essere ricercato. Braccato dai cacciatori di taglie che vogliono riscuotere la ricompensa che pesa sulla sua testa (14 milioni di dollari), fissata dal membro della Gran Tavola, Santino D'Antonio, John è in fuga anche perché ha infranto una regola fondamentale: non uccidere nell'Hotel Continental, una zona neutra dove è vietato. Per questo motivo è stato scomunicato e dovrà essere eliminato. John cerca un modo per riscattarsi, si reca così a Casablanca grazie all'aiuto del Direttore, la donna che lo aveva accolto quando era solo un piccolo orfano. Qui conosce la misteriosa Sofia, che accetta di accompagnarlo da Berrada. Wick vuole incontrare l'unico al di sopra della Gran Tavola, il Reggente, e proprio da Berrada viene a sapere che il solo modo per farlo è recarsi nel deserto...



Riddick - alle 21.15 su Cielo (Azione, Fantascienza, Thriller, 2013, durata: 119 Min)

Un film di David Twohy, con Vin Diesel, Jordi Mollà, Matt Noble, Karl Urban, Katee Sackhoff, Dave Bautista, Nolan Gerard Funk, Bokeem Woodbine, Raoul Trujillo e Neil Napier.



Riddick: Il trailer italiano del film con Vin Diesel - HD



Trama del Film Riddick : Dopo essere stato tradito dalla sua stessa specie e spacciato per morto dai suoi nemici, Riddick è stato lasciato gravemente ferito su un pianeta deserto, popolato da temibili predatori alieni. L'unica via di uscita per lui è raggiungere un faro per poter inviare un segnale d'emergenza e contattare le navicelle dei mercenari, trasmettendo la sua identità e la sua presenza sul pianeta, così da mettersi in salvo. Non è rimasto molto tempo, una tempesta all'orizzonte sta per sopraggiungere, pronta a scatenarsi e Riddick deve abbandonare il pianeta prima che accada. Giungono sul posto due navicelle, una piena di cacciatori di taglie, guidati dal feroce Santana, e l'altra guidata da mercenari professionisti, capitanati da un uomo di nome Boss Johns...

David Twohy, Vin Diesel, Jordi Mollà, Matt Noble, Karl Urban, Katee Sackhoff, Dave Bautista, Nolan Gerard Funk, Bokeem Woodbine, Raoul Trujillo e Neil Napier. : Dopo essere stato tradito dalla sua stessa specie e spacciato per morto dai suoi nemici, Riddick è stato lasciato gravemente ferito su un pianeta deserto, popolato da temibili predatori alieni. L'unica via di uscita per lui è raggiungere un faro per poter inviare un segnale d'emergenza e contattare le navicelle dei mercenari, trasmettendo la sua identità e la sua presenza sul pianeta, così da mettersi in salvo. Non è rimasto molto tempo, una tempesta all'orizzonte sta per sopraggiungere, pronta a scatenarsi e Riddick deve abbandonare il pianeta prima che accada. Giungono sul posto due navicelle, una piena di cacciatori di taglie, guidati dal feroce Santana, e l'altra guidata da mercenari professionisti, capitanati da un uomo di nome Boss Johns...



L'Alba del Pianeta delle Scimmie - alle 21.10 su Rai Movie (Drammatico, Fantascienza, Azione, 2011, durata: 105 Min)

Un film di Rupert Wyatt, con James Franco, Freida Pinto, John Lithgow, Andy Serkis, Brian Cox, Tom Felton, David Hewlett, Tyler Labine, Chelah Horsdal, David Oyelowo, Jamie Harris, Richard Ridings, Karin Konoval, Christopher Gordon, Jesse Reid, Mattie Hawkinson, Madison Bell, Leah Gibson e Sonja Bennett.



L'Alba del Pianeta delle Scimmie: Nuovo trailer



Trama del Film L'Alba del Pianeta delle Scimmie : Tre scimpanzé vengono strappati al loro habitat naturale, la giungla del Congo, e trasportati alla Gen-Sys, un'azienda farmaceutica di San Francisco.

Qui sono sottoposti agli esperimenti dello scienziato Will Rodman che testa su di loro il virus ALZ-112. La speranza dei ricercatori della società è che il farmaco possa finalmente curare l'Alzheimer, malattia di cui è affetto anche Charles, il padre di Will.

Tuttavia gli effetti del virus non sono quelli sperati e Steven Jacobs, il cinico ed impassibile capo dell'azienda, dà un ordine perentorio: interrompere immediatamente lo studio e sopprimere tutte le cavie presenti in laboratorio.

L'unico scimpanzé a non essere ucciso è il cucciolo Caesar, che lo scienziato, mosso a compassione e ancora convinto dell'efficacia del progetto, decide di allevare in gran segreto a casa sua.

La convivenza rafforza il legame tra Will e Caesar: mentre l'uomo continua a sperimentare farmaci nel disperato tentativo di salvare suo padre, la scimmia cresce sviluppando un'intelligenza fuori dal comune, grazie alla capacità del virus di potenziare i recettori neuronali...

Rupert Wyatt, James Franco, Freida Pinto, John Lithgow, Andy Serkis, Brian Cox, Tom Felton, David Hewlett, Tyler Labine, Chelah Horsdal, David Oyelowo, Jamie Harris, Richard Ridings, Karin Konoval, Christopher Gordon, Jesse Reid, Mattie Hawkinson, Madison Bell, Leah Gibson e Sonja Bennett. : Tre scimpanzé vengono strappati al loro habitat naturale, la giungla del Congo, e trasportati alla Gen-Sys, un'azienda farmaceutica di San Francisco. Qui sono sottoposti agli esperimenti dello scienziato Will Rodman che testa su di loro il virus ALZ-112. La speranza dei ricercatori della società è che il farmaco possa finalmente curare l'Alzheimer, malattia di cui è affetto anche Charles, il padre di Will. Tuttavia gli effetti del virus non sono quelli sperati e Steven Jacobs, il cinico ed impassibile capo dell'azienda, dà un ordine perentorio: interrompere immediatamente lo studio e sopprimere tutte le cavie presenti in laboratorio. L'unico scimpanzé a non essere ucciso è il cucciolo Caesar, che lo scienziato, mosso a compassione e ancora convinto dell'efficacia del progetto, decide di allevare in gran segreto a casa sua. La convivenza rafforza il legame tra Will e Caesar: mentre l'uomo continua a sperimentare farmaci nel disperato tentativo di salvare suo padre, la scimmia cresce sviluppando un'intelligenza fuori dal comune, grazie alla capacità del virus di potenziare i recettori neuronali...



Forever Young - alle 21.10 su La5 (Commedia, 2016, durata: 95 Min)

Un film di Fausto Brizzi, con Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli, Teo Teocoli, Stefano Fresi, Lillo, Lorenza Indovina, Luisa Ranieri, Claudia Zanella, Emanuel Caserio, Francesco Sole e Pilar Fogliati.



Forever Young: Trailer ufficiale del film - HD



Trama del Film Forever Young :Franco è un avvocato sulla settantina appassionato di sport. L’uomo si trova a dover fare i conti con la propria salute quando ha un malore durante una partita di tennis. Sebbene il medico dell’ospedale in cui viene ricoverato gli consigli un periodo di riposo, Franco non è disposto a rinunciare all'imminente maratona a cui s’è iscritto. Ma quando la figlia Marta gli rivela che sta per diventare nonno, capisce che forse è arrivato il momento di fermarsi...

La quasi cinquantenne e single Angela lavora come estetista insieme a Sonia. Spinta dalla collega e amica, la donna decide di trovarsi uno più giovane di lei con cui divertirsi: conosce così lo studente universitario Luca, di soli diciannove anni. Tra loro la relazione procede a gonfie vele, finché Angela non scopre che il ragazzo è il figlio di Sonia...

Dj Diego è uno speaker radiofonico, incapace di accettare la propria età. Le cose si mettono male quando Giorgio, suo capo e amico, gli affianca Nick, un giovane youtuber. Diego non accetta l’affronto e decide di lasciare la radio...

Infine c’è Giorgio, un uomo di mezz'età fidanzato con Marika, una studentessa ventiduenne. Il suo stile di vita molto giovanile viene però stravolto dall'incontro con Stefania, sua coetanea, con cui inizia una relazione segreta...

Fausto Brizzi, Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli, Teo Teocoli, Stefano Fresi, Lillo, Lorenza Indovina, Luisa Ranieri, Claudia Zanella, Emanuel Caserio, Francesco Sole e Pilar Fogliati. :Franco è un avvocato sulla settantina appassionato di sport. L’uomo si trova a dover fare i conti con la propria salute quando ha un malore durante una partita di tennis. Sebbene il medico dell’ospedale in cui viene ricoverato gli consigli un periodo di riposo, Franco non è disposto a rinunciare all'imminente maratona a cui s’è iscritto. Ma quando la figlia Marta gli rivela che sta per diventare nonno, capisce che forse è arrivato il momento di fermarsi... La quasi cinquantenne e single Angela lavora come estetista insieme a Sonia. Spinta dalla collega e amica, la donna decide di trovarsi uno più giovane di lei con cui divertirsi: conosce così lo studente universitario Luca, di soli diciannove anni. Tra loro la relazione procede a gonfie vele, finché Angela non scopre che il ragazzo è il figlio di Sonia... Dj Diego è uno speaker radiofonico, incapace di accettare la propria età. Le cose si mettono male quando Giorgio, suo capo e amico, gli affianca Nick, un giovane youtuber. Diego non accetta l’affronto e decide di lasciare la radio... Infine c’è Giorgio, un uomo di mezz'età fidanzato con Marika, una studentessa ventiduenne. Il suo stile di vita molto giovanile viene però stravolto dall'incontro con Stefania, sua coetanea, con cui inizia una relazione segreta...



L'aereo più pazzo del mondo - alle 21.30 su LA7D (Comico, Parodia, 1980, durata: 90 Min)

Un film di Jim Abrahams, Jerry e David Zucker, con Robert Hays, Leslie Nielsen, Julie Hagerty, Lloyd Bridges, Kareem Abdul-Jabbar, Peter Graves, Robert Stack, Lorna Patterson, Stephen Stucker, Frank Ashnore, Joyce Bulifant e Craig Berenson.

Trama del Film L'aereo più pazzo del mondo: Protagonista del film è un ex pilota di nome Ted Striker che, a causa di alcune esperienze traumatiche vissute durante la guerra in Vietnam, ha una terribile avversione per gli aerei. La sua paralizzante paura di volare non gli impedisce però di salire nell’aereo diretto a Chicago per riconquistare la sua ex ragazza, Elaine, in servizio come hostess. Ma il viaggio non sarà dei migliori!

Una gravissima intossicazione alimentare, insorta dopo la somministrazione di alcuni pasti a base di pesce serviti durante il volo, genera incredibili malesseri non solo ai passeggeri ma anche a gran parte dell’ equipaggio, piloti inclusi.

Tra i pochi a non essere stati intossicati ci sono fortunatamente Elaine e Ted. L’hostess prende in mano la situazione, cerca di gestire il panico incontenibile che si è scatenato tra i passeggeri...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv