Stasera in TV: Film da vedere Domenica 26 Febbraio, in prima e seconda serata

Stasera in TV, Domenica 26 Febbraio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 26 Febbraio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 26 Febbraio.



I Migliori Film Stasera in TV, Domenica 26 Febbraio 2023

Revenant - Redivivo - alle 21.15 su Cielo (Drammatico, Avventura, 2015, durata: 156 Min)

Un film di Alejandro González Iñárritu, con Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter, Domhnall Gleeson, Paul Anderson, Lukas Haas, Brendan Fletcher, Kristoffer Joner, Forrest Goodluck, Joshua Burge, Christopher Rosamond e McCaleb Burnett.



Revenant - Redivivo: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Revenant - Redivivo : Il film è ambientato in Dakota nel 1823. Un gruppo di cacciatori, guidati da Hugh Glass, è attaccato dalla tribù nativa Arikara, che miete molte vittime. Terrorizzati dalla possibilità di un nuovo assalto, i superstiti abbandonano la nave con la quale stanno risalendo il corso del fiume, poiché sarebbero troppo esposti, e decidono di nascondere le pellicce per far torno a piedi al villaggio.

Mentre cammina nel bosco, Glass viene attaccato da un orso grizzly e ingaggia una lotta massacrante con l'imponente animale. Pur riuscendo ad abbattere la bestia selvatica, il cacciatore riporta gravi ferite e non può continuare il viaggio.

Dal momento che gli Arikara sono sulle tracce dei cacciatori e Glass sembra sul punto di morire, il capo della spedizione decide di lasciarlo nel bosco. Glass è assistito dal figlio Hawk, dal gentile Bridger e dallo spietato cacciatore John Fitzgerald. Quest'ultimo accetta di sorvegliare il moribondo e di dargli una degna sepoltura, in cambio di una cospicua somma di denaro.

Tuttavia, stanco di vegliare sull'uomo, Fitzgerald vuole uccidere Glass e riscuotere la sua ricompensa, approfittando dell’assenza degli altri compagni. Hawk osserva la scena e tenta di salvare suo padre ma viene brutalmente assassinato, sotto lo sguardo impotente di Glass.

Fitzgerald nasconde i due corpi e convince l’ingenuo Bridger a fuggire prima dell'arrivo degli indiani...

Red 2 - alle 21.20 su Italia 1 (Azione, Thriller, Commedia, 2013, durata: 116 Min)

Un film di Dean Parisot, con Bruce Willis, Anthony Hopkins, Helen Mirren, John Malkovich, Catherine Zeta-Jones, Mary-Louise Parker, Lee Byung-hun, Neal McDonough e David Thewlis.



Red 2: Il trailer italiano in HD



Trama del Film Red 2 : L’ex agente della CIA Frank Moses si gode la sua nuova vita al fianco della fidanzata Sarah Ross. Sebbene l’amico Marvin Boggs lo avverta dell’imminente pericolo che sta per incombere, Moses si rifiuta di pensare al peggio. Ma quando Boggs rimane vittima dell’esplosione della sua macchina, l’ex agente non può più ignorare di essere diventato un bersaglio. L’FBI decide di interrogare Moses sulla morte dell’amico ma l’incontro è interrotto da Jack Horton, che prende d’assalto la sede dell’agenzia. L’uomo vuole ottenere cruciali informazioni su Notte Fonda, ovvero una testata nucleare che gli ex agenti piazzarono in Russia durante la Guerra Fredda...

Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco - alle 21.10 su TwentySeven (Azione, Commedia, 2001, durata: 116 Min)

Un film di Steven Soderbergh, con George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, Andy Garcia, Don Cheadle, Elliott Gould, Casey Affleck, Scott Caan, Edward Jemison, Carl Reiner, Bernie Mac e Shaobo Qin.

Trama del Film Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco : Dopo quattro anni di reclusione, Danny Ocean esce di prigione. Non passa molto tempo prima che violi anche la libertà vigilata per recarsi in California dal suo compagno di crimine Rusty Ryan, per proporgli una rapina: Danny intende infatti compiere un furto ai danni dei tre più importanti casinò di Las Vegas nel corso di una stessa notte.

I due si mettono in viaggio verso Las Vegas per mettere a punto un piano insieme all'amico Reuben Tishkoff, ex proprietario di casinò. Tishkoff è inizialmente riluttante a prendere parte al progetto, dal momento che conosce bene tutti i sistemi di sicurezza dei casinò, ma gli altri due lo convincono quando gli comunicano che tutti e tre i bersagli (il Bellagio, il Mirage e L’MGM Grand) sono di proprietà di Terry Benedict, eterno rivale di Tishkoff.

I tre fissano la data del colpo nel giorno in cui è programmato l'incontro di pugilato del secolo, prevedendo che il caveau del Bellagio contenga più di 160 milioni di dollari. Resta solo da completare il team...

North Country - Storia di Josey - alle 21 su Iris (Drammatico, 2005, durata: 125 Min)

Un film di Niki Caro, con Charlize Theron, Frances McDormand, Sissy Spacek, Jeremy Renner, Brad William Henke, Woody Harrelson, Sean Bean, Michelle Monaghan, Richard Jenkins, Jillian Armenante, Marcus Chait, Thomas Curtis, Linda Emond, Jacqueline Wright, Amber Heard e Rusty Schwimmer.

Trama del Film North Country - Storia di Josey : Nel 1989 Josey Aimes decide finalmente di fuggire dalle violenze del marito. Porta via con sé con i figli Sammy e Karen per rifugiarsi nella sua città natale nel nord del Minnesota, a casa dei genitori Alice e Hank.

Josey trova lavoro come aiutante in un negozio di parrucchiere, ma guadagna molto poco e non riesce a mantenere da sola i figli, per questo deve sopportare la convivenza con il padre, che l'ha sempre disprezzata e considerata una vergogna per la famiglia da quando è rimasta incinta di un uomo sconosciuto.

Un giorno incontra per caso una vecchia conoscenza, Glory Dodge, la quale le suggerisce di andare a lavorare con lei nella miniera di ferro del luogo. Ma lì lavora anche Hank, che disapprovando la scelta della figlia, obbligandola a trasferirsi a casa di Glory.

In miniera la donna fa amicizia con molte altre lavoratrici, ma presto si rende conto che le donne sono costantemente sottoposte a molestie sessuali e umiliazioni da parte della maggior parte dei colleghi maschi...

Dove cadono le ombre - alle 21.10 su Rai Storia (Drammatico, 2017, durata: 95 Min)

Un film di Valentina Pedicini, con Elena Cotta, Federica Rosellini, Josafat Vagni e Lucrezia Guidone.



Dove cadono le ombre: Il trailer del film - HD



Trama del Film Dove cadono le ombre : Il film racconta una pagina nera della recente storia svizzera: il tentativo di sterminio genetico del popolo nomade degli Jenisch. Tra il 1926 e il 1973, centinaia di bambini vengono brutalmente strappati alle loro famiglie, "ricoverati", stipati in vecchi fatiscenti istituti psichiatrici dove ha luogo la rieducazione. Condannati per anni a una serie di crudeli torture fisiche e psicologiche (bagni gelati, elettroshock, sterilizzazione), molti di loro si aggrappano ai brandelli di quell'infanzia rubata, finendo per diventare anime "bambine" incastrate in corpi di adulti. Anna, infermiera di un vecchio istituto per anziani, è tra quelli che hanno provato a dimenticare e a ricostruire un rifugio accogliente sulle ceneri dell'ex orfanotrofio in cui è cresciuta. Ma quando dal passato riappare Gertrud, una vecchia signora dai modi gentili, tutto precipita e il nastro dell'orrore si riavvolge...

Fermata d'autobus - alle 21.20 su Tv 2000 (Commedia, Drammatico, Sentimentale, 1956, durata: 96 Min)

Un film di Joshua Logan, con Marilyn Monroe, Don Murray, Arthur O'Connell, Betty Field, Eileen Heckart, Robert Bray, Hope Lange, Hans Conried e Max Showalter.

Trama del Film Fermata d'autobus: Bo Decker, un aitante cowboy appena ventenne, che conduce una vita tranquilla e felice tra i cavalli, i boschi e gli stagni del natio Montana, sembra seccato quando il suo amico e mentore Virgil Blessing gli dice di trovarsi una ragazza in città. I due amici si mettono in viaggio alla volta di Phoenix in Arizona, dove ha luogo il grande Rodeo annuale. Dopo una sosta alla locanda della giunonica Grace, i due amici giungono a Phoenix, dove il destino sembra farsi beffe della ritrosia di Bo facendolo incontrare subito, in un ritrovo notturno, con una cantante, sulla quale la timidezza e i modi cortesi di Bo fanno una viva impressione. Chèrie, questo è il nome d'arte della cantante, accoglie benevolmente la corte discreta che le fa Bo, senza rendersi conto dell'incendio che accende...

