Stasera in TV: Film da vedere Domenica 12 Febbraio, in prima e seconda serata

Stasera in TV, Domenica 12 Febbraio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Domenica 12 Febbraio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Domenica 12 Febbraio.



I Migliori Film Stasera in TV, Domenica 12 Febbraio 2023

Fast & Furious - Hobbs & Shaw - alle 21.20 su Italia 1 (Azione, 2019, durata: 133 Min)

Un film di David Leitch, con Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, Idris Elba, Eddie Marsan, Stephanie Vogt, Eiza González, Helen Mirren, Teresa Mahoney, Cliff Curtis e John Tui.



Fast & Furious - Hobbs & Shaw: Trailer Finale Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del Film Fast & Furious - Hobbs & Shaw : In seguito al loro primo scontro in Fast & Furious 7 del 2015, tra Hobbs, mastodontico veterano del dipartimento di polizia statunitense Diplomatic Security Service, e Shaw, emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell'esercito inglese, c'è sempre stato un forte scambio di provocazioni e scontri nel tentativo di farsi fuori a vicenda.

Ma quando Brixton, un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, si trova in possesso di una minaccia biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre - ed ha la meglio contro una brillante ed impavida agente dell'MI6, nonché sorella di Shaw - i due acerrimi nemici dovranno unire le forze per annientare l'unico uomo che potrebbe dimostrarsi più duro di loro due...

Non è un paese per vecchi - alle 21.15 su Cielo (Drammatico, Thriller, 2007, durata: 122 Min)

Un film di Ethan e Joel Coen, con Javier Bardem, Josh Brolin, Tommy Lee Jones, Woody Harrelson, Kelly Macdonald, Kit Gwin, Rodger Boyce, Barry Corbin, Garret Dillahunt e Zach Hopkins.



Non è un paese per vecchi: Trailer del film diretto dai fratelli Coen



Trama del Film Non è un paese per vecchi : È la storia di Llewelyn Moss, un saldatore texano e reduce della guerra nel Vietnam. Mentre sta cacciando antilopi nel deserto del Texas occidentale, Llewelyn si imbatte in quel che resta di un regolamento di conti per uno scambio di droga finito male. Trova diversi cadaveri e anche un messicano ferito, che lo prega di dargli dell’acqua. Ma il ritrovamento più sconvolgente per il protagonista è una valigetta contenente due milioni di dollari. Llewelyn decide di prendere i soldi e tornare a casa. Quella stessa notte, in preda ai sensi di colpa, torna sulla scena del delitto con dell’acqua...

Due nel mirino - alle 21.10 su TwentySeven (Azione, Commedia, 1990, durata: 111 Min)

Un film di John Badham, con Mel Gibson, Goldie Hawn, David Carradine, Bill Duke, Stephen Tobolowsky, Wes Tritter, Oscar Ramos, John Pyper-Ferguson, Joan Severance, Wendy Van Riesen, Lesley Ewen, Harry Caesar, Alex Bruhansky, Ken Camroux, Lossen Chambers, Jeff Corey, Jackson Davies, Tim Healy, Doug Judge, Clyde Kusatsu, Robert Metcalfe, Florence Paterson e Tim Price.

Trama del Film Due nel mirino : L'intraprendente Rick Jarmin - che nel passato si è prestato a testimoniare contro alcuni spregiudicati trafficanti di droga - malgrado la protezione dello stato federale per non essere ritrovato da coloro che ha denunciato, è costretto continuamente a cambiare nome e mestiere. Nello svolgimento del suo nuovo lavoro Jarmin s'imbatte in Marianne Graves, un tempo sua fidanzata ma ancora innamorata di lui: Rick cerca di fuggire di nuovo da lei per evitare di coinvolgerla nelle sue vicende. Ma inutilmente: obbligato suo malgrado a stare con Marianne, che con le sue avventatezze gli complica la vita, Rick deve escogitare sempre nuovi accorgimenti per far perdere le proprie tracce...

Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse - alle 21.20 su Canale 5 (Commedia, 2016, durata: 118 Min)

Un film di Hugo Gélin, con Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston, Ashley Walters e Antoine Bertrand



Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse : Il film vede protagonista Samuel, giovane scansafatiche, donnaiolo e festaiolo incallito, che vive sulle rive del mare nel sud della Francia. Senza legami e senza responsabilità, lavorando lo stretto necessario, la sua vita scorre tranquillamente fino al giorno in cui cade letteralmente dalle nubi: Kristin, conquista di una notte, si presenta da lui, visibilmente confusa, e gli depone letteralmente tra le braccia Gloria, la sua bambina di tre mesi.

Samuel, partito alla ricerca della donna, si ritrova a Londra... ma di Kristin nessuna traccia.

Senza un centesimo in tasca e completamente digiuno della lingua inglese, Samuel non sa come cavarsela finché non incontra Bernie, un francese che lavora nel campo del cinema, che gli propone un lavoro come stuntman.

Samuel inizia così a imparare contemporaneamente il lavoro di cascatore e di padre...

Playmobil: The Movie - alle 21.05 su Rai Gulp (Animazione, Avventura, Family, 2019, durata: 99 Min)

Un film di Lino DiSalvo, con le voci italiane di J-Ax e Cristina D'Avena.



Playmobil: The Movie: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Playmobil: The Movie: È la storia di Marla, una ragazza che viene risucchiata nel fantastico mondo di Playmobil, dove niente è come sembra, insieme al fratellino Charlie. La giovane si ritrova trasformata improvvisamente da umana a giocattolo e catapultata in un universo parallelo, nel quale la magia è all'ordine del giorno. Purtroppo in questo passaggio dalla realtà a quella parallela di Playmobil, Marla ha perso suo fratello, finito chissà dove con un aspetto diverso rispetto al solito.

Nel frattempo Charlie è diventato un guerriero vichingo dotato di una super forza, a causa della quale viene rapito da qualcuno di non ben identificato. Per ritrovare il fratello prima che finisca nei guai, Marla si avventura in un viaggio nei mondi fantastici di Playmobil...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

Al momento giusto (Commedia, 2000, durata: 94 Min) in onda alle 22.50 su Cine34, un film di Giorgio Panariello e Gaia Gorrini, con Giorgio Panariello, Kasia Smutniak, Giovanni Cacioppo, Carlo Pistarino, Luisa Corna, Athina Cenci, Evelina Gori, Andrea Buscemi, Luca Calvani, Leonardo Cassio, Gianni Zullo, Roberto Posse, Diego Verdegiglio, Prudencia Molero, Riccardo Garrone, Alessandro Moretti e Roberto Russoniello.

Spiders (Horror, Fantascienza, Thriller, 2000, durata: 94 Min) in onda alle 23 su Italia 2, un film di Gary Jones, con Lana Parrilla, Mark Phelan, Leslie Zemeckis, Oliver Macready, Mark Totty e Nick Swarts.

Il Cardinale (Drammatico, 1963, durata: 130 Min) in onda alle 23 su Tv2000, un film di Otto Preminger, con Tom Tryon, Carol Lynley, Dorothy Gish, Maggie McNamara, Bill Hayes, Cameron Prud'Homme, Cecil Kellaway, Loring Smith, John Saxon, James Hickman, John Huston, Donald Hayne, Arthur Hunnicutt, Berenice Gahm, Peter MacLean, Don Francesco Mancini Di Veroli, Doro Merande, Burgess Meredith, Pat Henning, Jill Haworth, Russ Brown, Tullio Carminati, Ossie Davis, Dino Di Luca, Jose Duvall, Romy Schneider, Raf Vallone, Peter Weck, Chill Wills, David Opatoshu, Robert Morse e Billy Reed.

Effie Gray - Storia di uno scandalo (Drammatico, Biografico, Sentimentale, 2014, durata: 104 Min) in onda alle 23.05 su Iris, un film di Richard Laxton, con Dakota Fanning, Emma Thompson, Robbie Coltrane, James Fox, Julie Walters, Tom Sturridge, David Suchet, Derek Jacobi, Claudia Cardinale, Greg Wise, Russell Tovey, Linda Bassett, Riccardo Scamarcio e Joanna Hole.



Effie Gray - Storia di uno scandalo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Nuovo Cinema Paradiso (Drammatico, 1988, durata: 155 Min) in onda alle 23.10 su Rai Movie, un film di Giuseppe Tornatore, con Philippe Noiret, Salvatore Cascio, Jacques Perrin, Leo Gullotta, Leopoldo Trieste, Agnese Nano, Pupella Maggio, Marco Leonardi, Antonella Attili, Brigitte Fossey, Enzo Cannavale, Isa Danieli, Tano Cimarosa e Nicola Di Pinto.

Le streghe di Eastwick (Commedia, Fantasy, 1987, durata: 114 Min) in onda alle 23.10 su TwentySeven, un film di George Miller, con Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer, Veronica Cartwright, Richard Jenkins, Keith Jochim, Carel Struycken, Helen Lloyd Breed, Caroline Struzik, Becca Lish e Ruth Maynard.

The Domestics (Horror, Thriller, 2018, durata: 95 Min) in onda alle 23.15 su Rai 4, un film di Mike P. Nelson, con Kate Bosworth, Tyler Hoechlin, Sonoya Mizuno, David Dastmalchian, Lance Reddick, Laura Cayouette, Jeff Chase, Dana Gourrier, Brad Leland, Thomas Francis Murphy e Lance E. Nichols.



The Domestics: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Addio mia regina (Drammatico, 2012, durata: 100 Min) in onda alle 23.20 su Rai 5, un film di Benoît Jacquot, con Léa Seydoux, Diane Kruger, Virginie Ledoyen, Julie-Marie Parmentier, Noémie Lvovsky, Xavier Beauvois, Michel Robin, Lolita Chammah, Jacques Nolot, Jacques Herlin e Jacques Boudet.



Addio mia regina: Il Trailer Ufficiale del Film

La donna lupo (Drammatico, Erotico, 1999, durata: 80 Min) in onda alle 23.35 su Cielo, un film di Aurelio Grimaldi, con Loredana Cannata, Arturo Paglia, Pascal Persiano, Loredana Solfizi, Francesco Di Leva e Gianluca Cuomo.

From Paris with Love (Azione, Thriller, Poliziesco, 2009, durata: 92 Min) in onda alle 23.55 su 20, un film di Pierre Morel, con John Travolta, Jonathan Rhys Meyers, Kasia Smutniak, Amber Rose Revah, Melissa Mars, Richard Durden, Farid Elouardi, David Clarke, Sami Darr, David Gasman e Safia Monney.

<> From Paris with Love: Il trailer del film con John Travolta e Jonathan Rhys Meyers

