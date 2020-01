Golden Globe 2020: I Candidati ai premi per il Cinema

News Cinema

Saranno consegnati questa notte a Los Angeles gli ambiti premi per il cinema e la TV assegnati ogni anno dall'associazione della stampa estera di Hollywood.

Considerati secondi per importanza solo agli Oscar (esclusi i premi dei più prestigiosi festival internazionali), saranno consegnati questa notte a Los Angeles i Golden Globe 2020, i riconoscimenti assegnati dalla HFPA, l'associazione della stampa estera di Hollywood, al meglio del cinema e della tv dell'anno appena passato.

Golden Globe 2020: come vederli in diretta in Italia

La cerimonia di premiazione dei Golden Globe 2020 si svolgerà al The Beverly Hilton Hotel a Beverly Hills e sarà presentata dall'attore Ricky Gervais.

In Italia sarà possibile guardare la diretta TV della serata a partire dalle 00.55 nella notte tra domenica e lunedì, su Sky Atlantic (canale 110 di Sky) e Sky TG24 (canali 100 e 500 di Sky).

"La lunga notte dei Golden Globe", con red carpet e cerimonia di premiazione, sarà commentata in diretta negli studi di Sky TG24 dalle giornaliste Denise Negri e Federica Pirchio con il vicedirettore di Vanity Fair Italia Malcom Pagani e i volti di Sky Atlantic e Sky Cinema Federico Chiarini e Barbara Tarricone.

Golden Globe 2020: i candidati Favoriti

Non è detto che siano per forza i favoriti per la vittoria ma sono quelli che hanno ottenuto il maggior numero di nomination ai Golden Globes 2020 nelle varie categorie cinema:

Storia di un matrimonio di Noah Baumbach è il film che ha ottenuto il più alto numero di candidature, ben sei: miglior film drammatico, miglior sceneggiatura, migliori attore e attrice protagonista (Adam Driver e Scarlett Johansson), miglior attrice non protagonista (Laura Dern) e miglior colonna sonora.

A seguire, un altro titolo targato Netflix (che come produzione ha portato a casa 17 nomination, più del doppio della Sony, arrivata seconda con 8): The Irishman di Scorsese, a quota cinque, nominato come miglior film nella stessa categoria di quello di Baumbach, miglior regia e sceneggiatura e, due volte (Al Pacino e Joe Pesci) per il miglior attore non protagonista. Bob De Niro non pervenuto.

Cinque nomination anche per C'era una volta a... Hollywood di Tarantino: miglior film commedia o musicale, regia, sceneggiatura, attore protagonista e non protagonista, andate a Leo DiCaprio e Brad Pitt.

Seguono, a quota quattro nomination Joker di Todd Phillips (film, regia e attore protagonista, oltre che colonna sonora) e, un po' a sorpresa, un terzo film Netflix, I due Papi.

A contendersi il titolo di miglior film drammatico, con Storia di un matrimonio e The Irishman, sono appunto Joker, I due Papi e 1917, il war movie di Sam Mendes.

Aspiranti al titolo di miglior film commedia o musicale con Tarantino, invece, sono Domemite is my Name, Jojo Rabbit, Cena con delitto e Rocketman.



Vediamo nel dettagli l'elenco completo delle nomination ai Golden Globe 2020.

Miglior film drammatico: le nomination

Miglior film commedia o musicale: le nomination

Miglior regista: le nomination

Miglior attrice in un film drammatico: le nomination

Miglior attrice in un film commedia o musicale: le nomination

Migliori attore in un film drammatico: le nomination

Miglior attore in un film commedia o musicale: le nomination

Miglior attrice non protagonista: le nomination

Miglior attore non protagonista: le nomination

Miglior film straniero: le nomination

The Farewell (Cina) Dolor y Gloria (Spagna) I Miserabili (Francia) Parasite (Corea del Sud) Ritratto della giovane in fiamme (Francia)

Miglior film d'animazione: le nomination

Miglior Sceneggiatura: le nomination

Noah Baumbach per Storia di un matrimonio Bong Joon Ho per Parasite Anthony McCarten per I Due Papi Quentin Tarantino per C'era una volta a ... Hollywood Steven Zaillian per The Irishman

Miglior colonna sonora: le nomination

Miglior canzone: le nomination

"Beautiful Ghosts" (Cats) "(I'm Gonna) Love Me Again" (Rocketman) "Into the Unknown" (Frozen 2) "Spirit" (Il Re Leone) "Stand Up" (Harriet)

