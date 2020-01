Golden Globe 2020: I Vincitori per il Cinema

News Cinema

Sono stati consegnati questa notte a Los Angeles gli ambiti premi per il cinema e la TV assegnati ogni anno dall'associazione della stampa estera di Hollywood.

Molte conferme e poche sorprese, all'edizione 2020 dei Golden Globes, che si è tenuta questa notte a Los Angeles.

A dispetto del più altro numero di candidature con cui si è presentato all'inizio della serata, Storia di un matrimonio ha portato a casa un solo premio, quello andato a Laura Dern, e completamente a bocca asciutta è rimasto The Irishman di Scorsese.

Bene Tarantino (miglior sceneggiatore) e il suo C'era una volta a... Hollywood (miglior film commedia o musicale, ma Taron Egerton la spunta su DiCaprio), e ancora meglio il 1917 di Sam Mendes, vincitore del premio come miglior film drammatico e migliore regia.

Tra le (gradite soprese), il Globo a Awkwafina per The Farewell e quello a Missing Link nell'animazione.

Ecco l'elenco completo dei premi:

Miglior film drammatico

Miglior film commedia o musicale

Miglior regista

Miglior attrice in un film drammatico

Miglior attrice in un film commedia o musicale

Migliori attore in un film drammatico

Miglior attore in un film commedia o musicale

Miglior attrice non protagonista

Miglior attore non protagonista

Miglior film straniero

Parasite (Corea del Sud) - Vincitore

The Farewell (Cina)

Dolor y Gloria (Spagna)

I Miserabili (Francia)

Ritratto della giovane in fiamme (Francia)

Miglior film d'animazione

Miglior Sceneggiatura

Quentin Tarantino per C'era una volta a ... Hollywood - Vincitore

Noah Baumbach per Storia di un matrimonio

Bong Joon Ho per Parasite

Anthony McCarten per I Due Papi

Steven Zaillian per The Irishman

Miglior colonna sonora

Miglior canzone

"(I'm Gonna) Love Me Again" (Rocketman) - Vincitrice

"Beautiful Ghosts" (Cats)

"Into the Unknown" (Frozen 2)

"Spirit" (Il Re Leone)

"Stand Up" (Harriet)

Golden Globe 2020: Tutti i vincitori per le Serie TV