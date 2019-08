Dolemite is My Name: ecco il trailer del film Netflix con un rinato Eddie Murphy!

News Cinema

Arrivate le prime immagini del biopic di Craig Brewer sul comico e star della blaxploitation Rudy Ray Moore.

Vi avevamo parlato più di un anno fa di Dolemite is My Name, il film biografico di Netflix, dedicato alla star della blaxploitation Rudy Ray Moore, cabarettista e rapper ante-litteram famoso per le sue rime a dir poco sconvenienti. A dirigerlo è Craig Brewer e a scriverlo sono stati due degli autori più dotati di Hollywood, che ci hanno regalato film biografici particolarissimi come Ed Wood e Larry Flynt - Oltre lo scandalo: Scott Alexander e Larry Karaszewski. Ma ancora più importante è il fatto che nel ruolo dell'eccentrico e talentuoso protagonista ci sia Eddie Murphy, attore da noi molto amato con cui Hollywood, forse anche a causa di alcune scelte di carriera sbagliate, non è stata troppo generosa negli ultimi anni.

Dolemite è il nome del personaggio interpretato da Moore nel film omonimo e nato da una sua performance teatrale. Il film è passato alla storia come uno dei blaxploitation più famosi e bizzarri ed è incentrato su un pappone con un harem di prostitute che praticano il kung fu.

Dalle prime immagini del trailer, coloratissimo e in puro stile anni Settanta, c'è da scommettere che questa interpretazione riporterà Murphy sulla cresta dell'onda, prima di rivederlo nel sequel de Il principe cerca moglie. In Dolemite is My Name ci sono anche Wesley Snipes, Mike Epps, Snoop Dogg, Chris Rock e Keegan-Michael Key.