Stasera in TV 13 Luglio Film e Programmi

Film e programmi stasera in TV. Ecco cosa fanno questa sera in TV Oggi Lunedì 13 Luglio 2020 sui canali del digitale, Mediaset, Rai e SKY. Programmi stasera in TV: da Made in Sud a Quarta Repubblica.

Ecco i Film e i Programmi televisivi stasera in tv. La guida tv di oggi Oggi Lunedì 13 Luglio 2020 tutti palinsesti del digitale terrestre e di SKY. I film stasera in tv e i programmi stasera in tv. Su Rai 1, va in onda il primo episodio della seconda stagione della serie de Il giovane Montalbano con Michele Riondino; su Rai 2, torna lo show comico condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta, Made in Sud 2020 ; Su Rai 3, in prima visione tv, il thriller Il Colpevole con Jakob Cedergren,; Su Canale 5, in onda la commedia sentimentale Appuntamento con l'amore con, tra gli altri, Julia Roberts, Anne Hathaway e Bradley Cooper; Su Italia 1, il film d'azione 74 Ronin con Keanu Reeves; Rete 4, torna l'approfondimento giornalistico di Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro;

Stasera in TV: Film su Rai, Mediaset, digitale terrestre

Cosa c'è da vedere stasera in tv? Ecco i film più interessanti proposti in prima serata:

Appuntamento con l'amore

(Commedia, sentimentale, 2010, durata: 120 Min) in onda alle 21.20 su Canale 5

Un film diGarry Marshall con Julia Roberts, Anne Hathaway, Bradley Cooper, Taylor Lautner, Jessica Biel, Jessica Alba, Ashton Kutcher, Emma Roberts, Jennifer Garner, Patrick Dempsey





Appuntamento con l'amore: Il trailer del film con Julia Roberts, Anne Hathaway, Bradley Cooper e Jessica Biel



Trama del film: Nel giorno più romantico dell'anno si svolgono le storie di alcune coppie d'innamorati molto diverse fra loro. Il fiorista Reed (Ashton Kutcher) chiede la mano alla fidanzata Morley (Jessica Alba) che accetta, con grande sorpresa degli amici Ance e Julia (Jennifer Garner). Ma presto la ragazza cambia idea e addirittura lascia Reed. Intanto, su un aereo, Kate (Julia Roberts), capitano dell'esercito in congedo per un giorno, conosce lo scapolo Holden (Bradley Cooper), il quale gli offre un passaggio sulla sua limousine appena atterrati...Leggi qui la trama completa di Appuntamento con l'amore

Il Colpevole

(Thriller, 2018, durata: 85 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Un film di Gustav Möller con Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Jacob Lohmann, Omar Shargawi, Johan Olsen, Laura Bro, Morten Suurballe





Il Colpevole: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film- HD



Trama del film: Il film diretto da Gustav Möller, racconta la storia di Asger Holm (Jakob Cedergren), ex-agente di polizia e operatore telefonico ad un centralino per le emergenze, che riceve una chiamata da una donna che è stata rapita. Quando la conversazione improvvisamente si interrompe, comincia la ricerca della donna e del suo sequestratore....Leggi qui La trama completa di Il Colpevole

47 Ronin

(Azione, drammatico, 2013, durata: 118 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Carl Rinsch con Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Kou Shibasaki, Tadanobu Asano, Rinko Kikuchi





47 Ronin: Il nuovo trailer italiano - HD



Trama del film: La vicenda è ambientata al tempo del Giappone feudale, nel dominio governato dal clemente Asano Naganori (Min Tanaka). Per la sua grandezza d’animo l’uomo ha raccolto attorno a sé molti fedeli samurai, che lo servono con onore. Tra essi c’è anche Kai (Keanu Reeves), un uomo per metà giapponese e per metà inglese che è stato adottato da Asano in tenera età, e che nutre un sincero sentimento per la figlia del suo padrone, Mika (Kou Shibasaki).....Leggi qui la trama completa di Ronin

Altri film sul digitale terrestre in onda questa sera:

Film stasera in tv su Sky Cinema

Arrivederci Professore (commedia, drammatico, 2018, durata: 90 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Due

(commedia, drammatico, 2018, durata: 90 Min) in onda The Prodigy - Il Figlio del Male (horror, thriller, 2019, durata: 92 Min) in onda alle 21 su Sky Cinema Suspence

(horror, thriller, 2019, durata: 92 Min) in onda Pinocchio (avventura, fantasy, 2019, durata: 120 Min) in onda alle 21.15 su Sky Cinema Uno

Programmi stasera in TV

Made in Sud 2020 show comico condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. In onda alle 21.20 su Rai 2

show comico condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. In onda Eden Un pianeta da salvare . Rotocalco televisivo dedicato al mondo della natura. In onda alle 21.15 su La7

. Rotocalco televisivo dedicato al mondo della natura. In onda Quarta Repubblica programma d'attualità, politica ed economia. Condotto da Nicola Porro. In onda alle 21.25 su Rete 4

