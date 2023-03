Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 31 Marzo, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 31 Marzo 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 31 Marzo 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



I Migliori Film Stasera in TV, Venerdì 31 Marzo 2023

Comedians (Commedia) in onda su Rai 3 alle ore 21.20 , un film di Gabriele Salvatores, con Ale, Franz, Natalino Balasso, Christian De Sica, Marco Bonadei, Aram Kian, Walter Leonardi, Riccardo Maranzana, Giulio Pranno, Demetra Bellina e Vincenzo Zampa.



La trama del film : Il film segue le vicende di sei persone, esauste e sfiancate dalla loro vita grigia, che aspirano a diventare dei comici. Dopo aver completato un corso serale sulla stand-up comedy, i sei personaggi devono affrontare la prova finale: salire sul palco. Mentre loro cercano di far ridere il pubblico nella sala del club, tra gli spettatori siede un esaminatore, incaricato di scegliere soltanto uno tra loro, il migliore, per inserirlo in un programma TV. Per i sei, che sognano di guadagnare facendo ridere, è una grande opportunità e per qualcuno è anche l'ultima possibilità per mettersi in gioco e provarci.

Arriva la gran sera, quella che potrebbe cambiare la vita a uno di loro. Uno dietro l'altro i sei comici salgono sul palco per esibirsi, tutti con lo stesso dubbio sulla propria esibizione. Sono incerti, infatti, su che schema seguire, se rispettare i dettami del loro insegnante, che opta per un umorismo sagace e pungente, o andare incontro al gusto dell'esaminatore, propenso verso una comicità più bassa e meno raffinata della precedente. Ma non sono queste le uniche due strade percorribili, perché vi è una terza, un terzo dilemma, che si insinua nella loro mente, ovvero discostarsi dalle due scelte precedenti e percorre una via più originale e personale. Cosa sceglieranno di fare i sei comici in cerca di un esaminatore?...



Comedians: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Un uomo tranquillo (Azione, Drammatico, Thriller) in onda su 20 alle ore 21 , un film di Hans Petter Moland, con Liam Neeson, Tom Bateman, Emmy Rossum, William Forsythe, Laura Dern, Julia Jones, Domenick Lombardozzi, Aleks Paunovic, John Doman, Victor Zinck Jr. e Benjamin Hollingsworth.



La trama del film : A Kehoe, meta sciistica in Colorado, sulle Montagne Rocciose, vive Nelson Coxman; sposato felicemente con Grace, lavora come spazzaneve della cittadina e tutti lo conoscono come Nels.

Uomo di buon cuore, sempre tranquillo e gentile, vince il premio di cittadino dell'anno proprio grazie al suo carattere affabile. Durante la cerimonia di premiazione, il figlio Kyle e il suo collega Dante vengono rapiti da Speedo, uno spacciatore locale. Dante riesce a fuggire, mentre Kyle viene ucciso dal criminale con una dose di eroina. Il caso viene rapidamente archiviato come incidente da overdose, ma Nels, convinto che il figlio non fosse un tossicodipendente, non riesce a farsene una ragione e inizia ad indagare per scoprire la verità...



Un uomo tranquillo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Mission: Impossible - Fallout (Azione, Avventura, Thriller) in onda su Italia 1 alle ore 21.20 , un film di Christopher McQuarrie, con Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Alec Baldwin, Henry Cavill, Angela Bassett, Vanessa Kirby, Michelle Monaghan, Simon Pegg, Sean Harris, Ving Rhames e Joey Ansah.



La trama del film : Un trafficante d'armi e un gruppo di terroristi progettano di usare tre testate al plutonio per un attacco nucleare simultaneo. Ethan Hunt e la sua squadra intraprendono una corsa contro il tempo per impedire il disastro...



Mission: Impossible - Fallout: Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Underwater (Thriller, Azione, Horror) in onda su Italia 2 alle ore 21.15 , un film di William Eubank, con Kristen Stewart, Jessica Henwick, T.J. Miller, Vincent Cassel, John Gallagher Jr., Mamoudou Athie e Gunner Wright.



La trama del film : Il film racconta la storia di un gruppo di ricercatori incaricati di perforare il fondo della Fossa delle Marianne alla ricerca di risorse. Mentre si trovano in una base sottomarina, situata sul fondo dell'oceano a sette miglia di profondità vengono colpiti da un forte terremoto, che causa una breccia nella stazione. Norah, Rodrigo e Paul riescono a salvarsi e insieme al capitano Lucien raggiungono la base di controllo, dove trovano la biologa Emily e l'ingegnere Liam.

Non sapendo cosa sta accadendo fuori dalla base, l'equipaggio decide camminare sul fondo dell'oceano per arrivare alla stazione più vicina, ma la faglia e il conseguente sisma sembrano aver risvegliato qualcosa. Strane cose iniziano ad accadere: segnale che qualcosa di ignoto e minaccioso è pronto ad attaccare questi intrusi nel mondo sommerso...



Underwater: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Ben is Back (Drammatico) in onda su Rai Movie alle ore 21.10 , un film di Peter Hedges, con Julia Roberts, Lucas Hedges, Kathryn Newton, Courtney B. Vance, Melissa Van Der Schyff, Alexandra Park, Faith Logan, Tim Guinee, Marquise Vilson e Michael Esper.



La trama del film : A Ben, da mesi in un centro di riabilitazione per liberarsi dalla dipendenza dalla droga, viene concesso di trascorrere il Natale in famiglia. Stando a quanto dice il ragazzo, il suo assistente è infatti dell'idea che riavvicinarsi agli affetti non potrà che fargli bene. La madre Holly Burns accoglie con gioia il ritorno a casa di suo figlio, sebbene scettica sui suoi reali progressi, e si prepara a trascorrere con lui le successive ventiquattro ore.

Presto i buoni propositi di Ben si scontrano con i fantasmi del passato, tanto che, dopo una riunione con il gruppo di supporto, il giovane cede di nuovo alla tentazione di drogarsi. I momenti di debolezza si alternano a sprazzi di lucidità, durante i quali il ragazzo, assalito dai sensi di colpa, riceve dalla madre l’aiuto e la comprensione di cui ha bisogno.

Holly non sa però che lo spacciatore per cui suo figlio lavorava è pronto a ricattarlo, e dovrà lottare con le unghie e con i denti per strappare Ben dal baratro in cui sta precipitando di nuovo...



Ben is Back: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

L'amore all'improvviso (Commedia, Drammatico, Sentimentale) in onda su La5 alle ore 21.10, un film di Tom Hanks, con Tom Hanks, Julia Roberts, Rami Malek, Jon Seda, Taraji P. Henson, Bryan Cranston, George Takei, Wilmer Valderrama, Peter Scolari, Nia Vardalos, Cedric The Entertainer, Tom Budge, Malcolm Barrett, Holmes Osborne e Randall Park.



La trama del film: Prima di essere licenziato, l'affabile e cordiale Larry Crowne è un apprezzato responsabile per un'importante catena di negozi in franchising dove lavora dai tempi del suo congedo dalla marina. Sommerso dal mutuo e senza la più pallida idea su come impiegare l'improvviso tempo libero, Larry segue il consiglio dei suoi amici e vicini, Lamar e B'Ella e torna a scuola per un nuovo inizio. All'East Valley Community College si unisce a un variegato gruppo di studenti patiti per lo scooter, tra cui l'affascinante Talia e il fidanzato di lei, Dell, tutti alla ricerca di un futuro migliore. Con sua grande sorpresa, Larry si prende una sbandata per l'insegnante del corso su come parlare in pubblico, Mercedes Tainot, che ha perso tanto la passione per l'insegnamento quanto quella per il marito scroccone...



L'amore all'improvviso: Il trailer italiano del film

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

