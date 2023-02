Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 3 Febbraio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 3 Febbraio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 3 Febbraio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 3 Febbraio.



I Migliori Film Stasera in TV, Venerdì 3 Febbraio 2023

Nella tana dei lupi - alle 21.20 su Rai 4 (Azione, Drammatico, 2018, durata: 140 Min)

Un film di Christian Gudegast, con Gerard Butler, Pablo Schreiber, 50 Cent, O’Shea Jackson Jr., Brian Van Holt, Eric Braeden, Maurice Compte, Evan Jones, Jordan Bridges, Lewis Tan, Mo McRae, Michael Papajohn, Dawn Olivieri, Kaiwi Lyman e Meadow Williams.



Nella tana dei lupi: Secondo Trailer Italiano del Film - HD



Trama del Film Nella tana dei lupi : La più famigerata banda di rapinatori degli Stati Uniti sta preparando il colpo del secolo ai danni dell'inespugnabile Federal Reserve Bank di Los Angeles, città che vanta il più alto tasso di rapine al mondo.

Nella gang, capitanata dall'impassibile Ray Merriman, spiccano il temibile Enson Levoux, il veterano Bosco Ostroman e "l'autista" Donnie Wilson, barista ed ex detenuto con un passato misterioso alle spalle.

Non sono dei ladri come tutti gli altri: agiscono con precisione chirurgica, pianificano tutto nei minimi dettagli e possono contare sull'esperienza maturata durante l'addestramento paramilitare e i periodi trascorsi in carcere. Il loro destino si scontra con la tempratissima squadra speciale anticrimine capitanata da "Big Nick" O'Brien, che sfrutta metodi non convenzionali e spesso poco ortodossi per catturare i criminali più pericolosi e sfuggenti...

Come ammazzare il capo ...e vivere felici - alle 21.10 su TwentySeven (Commedia, 2011, durata: 98 Min)

Un film di Seth Gordon, con Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Colin Farrell, Jamie Foxx, Kevin Spacey, Julie Bowen, Donald Sutherland e Lindsay Sloane.



Come ammazzare il capo ...e vivere felici: Il trailer italiano del film



Trama del Film Come ammazzare il capo ...e vivere felici : Nick Hendricks, Dale Arbus e Kurt Buckman sono tre amici che condividono la frustrazione di dover sopportare ogni giorno i rispettivi egocentrici e subdoli datori di lavoro. In crisi e stanchi di sottostate alle quotidiane angherie, i tre amici si convincono ad assoldare un killer che uccida i loro capi. Si recano dunque in un bar malfamato, dove fanno la conoscenza dell’ex galeotto Dean ‘Fottimadre’ Jones. Ma ben presto i tre uomini decidono di risolvere da soli i loro problemi e progettano il loro piano di vendetta...

La Vita di Adele - alle 21.15 su Cielo (Drammatico, Sentimentale, 2013, durata: 179 Min)

Un film di Abdellatif Kechiche, con Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim Kechiouche, Aurélien Recoing, Catherine Salée e Jérémie Laheurte.



La Vita di Adele: Il trailer italiano del film



Trama del Film La Vita di Adele : La protagonista della storia è Adele, una quindicenne liceale francese che nella vita ha due sole certezze: lei è una ragazza e le ragazze escono con i ragazzi.

Tutto cambia, nella sua esistenza, il giorno in cui conosce Emma, giovane donna dai capelli blu e dallo stile androgino. L'incontro la spinge a mettere in discussione tutte le sue sicurezze e a prendere coscienza della propria sessualità, pur di cedere alla passione e all'istinto che la guidano verso Emma.

Spinta dalla curiosità di scoprire un mondo a lei sconosciuto, Adele entra sempre più a far parte della cerchia della giovane dai capelli blu fino a che l'una si innamora dell'altra. Tra le due inizia una relazione intensa che le porta a crescere insieme e che sfocia in una convivenza...

Monuments Men - alle 21.10 su Tv 2000 (Drammatico, Azione, 2014, durata: 118 Min)

Un film di George Clooney, con Matt Damon, George Clooney, Cate Blanchett, John Goodman, Bill Murray, Jean Dujardin, Lee Asquith-Coe, Hugh Bonneville, Bob Balaban, Diarmaid Murtagh, Sam Hazeldine e Dimitri Leonidas.



Monuments Men: Il nuovo trailer italiano del film di George Clooney



Trama del Film Monuments Men : Ambientato durante la Seconda guerra mondiale, racconta di come alcuni uomini si siano spesi per salvaguardare e recuperare il maggior numero di opere d'arte possibile, trafugate e saccheggiate nell'invasione nazista.

L'esercito americano, su ordine del Presidente degli Stati Uniti e per suggerimento dell'esperto d'arte Frank Stokes, raduna un gruppo di studiosi, architetti e curatori di musei, affinché in Germania vadano a caccia di tutte le opere d'arte, rubate dai nazisti durante le incursioni nei paesi europei. Si tratta dei Monuments Men, un improbabile e impavido plotone pronto a sacrificarsi per la salvaguardia dell'arte mondiale....

Quei due - Edda e Galeazzo Ciano - alle 21.20 su Rai 3 (Drammatico, 2022, durata: 85 Min)

Un film di Wilma Labate, con Silvia D'Amico e Simone Liberati.

Trama del Film Quei due - Edda e Galeazzo Ciano : Il film racconta la storia di un uomo e di una donna e del loro amore. Si tratta di Edda e Galeazzo, che portano due cognomi importanti in politica: lei è una Mussolini, lui è Ciano. Edda è una delle figlie più care a Benito; Galeazzo, invece, è un diplomatico abilissimo nella comunicazione e nei rapporti col mondo.

I due sposi sono i rampolli di una società novecentesca che li segue con fervore, commenta ogni loro gesto e li invidia. Sono inconsapevoli, però, che un potere molto più forte e grande di quello che le loro stessi hanno in pugno sarà destinato a schiacciarli senza alcun indugio...

I Mercenari 3 - alle 21.20 su Italia 1 (Azione, 2014, durata: 126 Min)

Un film di Patrick Hughes, con Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Harrison Ford, Mel Gibson, Terry Crews, Dolph Lundgren, Antonio Banderas, Kellan Lutz, Randy Couture, Victor Ortiz, Kelsey Grammer, Glen Powell Jr., Ronda Rousey e Wesley Snipes.



I Mercenari 3: Nuovo trailer ufficiale in italiano - HD



Trama del Film I Mercenari 3 : I valorosi Expendables liberano l’ex mercenario Doc (Wesley Snipes), amico di vecchia data di Barney Ross, dalla prigionia per convincerlo ad unirsi alla loro nuova missione. I mercenari, infatti, hanno intenzione di intercettare una nave carica di bombe a scopo militare diretta in Somalia. Giunti sul luogo, tuttavia, i coraggiosi uomini si imbattono in Conrad Stonebanks e rimangono coinvolti in una feroce sparatoria. Conrad, infatti, ha intenzione di vendicarsi d Ross che anni prima tradì il loro legame per venderlo al governo. Nello scontro Hale Ceaser rimane ferito e gli Expendables sono costretti a tornare con urgenza in America...

L'ultimo dei templari - alle 21 su 20 (Avventura, Fantasy, Thriller, Drammatico, 2011, durata: 95 Min)

Un film di Dominic Sena, con Nicolas Cage, Ron Perlman, Stephen Graham, Ulrich Thomsen, Stephen Campbell Moore, Robert Sheehan, Claire Foy, Christopher Lee, Matt Devere, Nick Thomas-Webster e Peter Linka.

Trama del Film L'ultimo dei templari: Nella prima metà del XIV secolo la Chiesa muove guerra in Terrasanta per punire gli infedeli e liberare Gerusalemme. Tra le schiere dei cavalieri al servizio del Papa ci sono Behman e Felson che, stanchi degli orrori del conflitto e oppressi dalla colpa di aver ucciso degli innocenti, decidono di disertare e tornare nelle loro terre. Durante la loro assenza, il paese è stato colpito dalla peste e l’epidemia ha decimato la popolazione. Sebbene siano due disertori, Behman e Felson vengono graziati e incaricati di catturare la strega responsabile della pandemia, per condurla ad un monastero e costringerla a spezzare il maleficio. Ai due si uniscono il prete Debelzaq, il guerriero Eckhardt , il truffatore Hagamar e il giovane chierico Kay.

Durante il tragitto, tuttavia, il gruppo assiste ad una serie di misteriosi e inspiegabili episodi...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle reti tv