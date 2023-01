Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 27 Gennaio, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 27 Gennaio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 27 Gennaio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 27 Gennaio.



I Migliori Film Stasera in TV, Venerdì 27 Gennaio 2023

Green Book - alle 21.20 su Rai 3 (Drammatico, Commedia, 2018, durata: 130 Min)

Un film di Peter Farrelly, con Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Don Stark, P.J. Byrne, Sebastian Maniscalco, Brian Stepanek e Nick Vallelonga.



Green Book: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Green Book : Il film racconta del buttafuori Tony Lip, un italoamericano con un'educazione piuttosto sommaria che nel 1962 venne assunto come autista da Don Shirley, uno dei pianisti jazz più famosi al mondo. Lo scopo? Guidarlo da New York fino agli stati del Sud, in posti dove i diritti civili degli afroamericani sono ben lontani dall'essere legittimamente acquisiti. Shirley si affida per il viaggio al libro Negro Motorist Green Book: una mappa di motel, ristoranti e pompe di benzina in cui anche gli afroamericani sono ben accolti. Dovendosi confrontare con il razzismo ma anche l'umanità delle persone che incontrano, Lip e Shirley impareranno prima di tutto a conoscersi e rispettarsi a vicenda....

Nebbia in Agosto - alle 21.15 su Cielo (Drammatico, 2016, durata: 126 Min)

Un film di Kai Wessel, con Ivo Pietzcker, Sebastian Koch, Thomas Schubert, Fritzi Haberlandt, Henriette Confurius, Jule Hermann, Branko Samarovski, David Bennent e Karl Markovics.



Nebbia in Agosto: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Nebbia in Agosto : Il film è ambientato nella Germania del Sud, all'inizio degli anni 40.

Ernst è un ragazzino orfano di madre, molto intelligente ma disadattato. Le case e i riformatori nei quali ha vissuto l'hanno giudicato "ineducabile”, ed è stato confinato in un'unità psichiatrica a causa della sua natura ribelle.

Qui però si accorge che alcuni internati vengono uccisi sotto la supervisione del dottor Veithausen. Ernst decide quindi di opporre resistenza, aiutando gli altri pazienti, e pianificando una fuga insieme a Nandl, il suo primo amore.

Ma Ernst è in realtà in grave pericolo, perché è la dirigenza stessa della clinica a decidere se i bambini debbano vivere o morire...

Lezioni di Persiano - alle 21.10 su Rai Movie (Drammatico, 2020, durata: 128 Min)

Un film di Vadim Perelman, con Nahuel Pérez Biscayart, Lars Eidinger, Leonie Benesch, David Schütter, Alexander Beyer e Giuseppe Schillaci.



Lezioni di Persiano: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Lezioni di Persiano : Il film è ambientato nella Francia del 1942, un Paese occupato dalla minaccia nazista, e racconta la storia di Gilles. Durante una retata delle SS, l'uomo viene catturato insieme ad altri ebrei e imprigionato in un campo di concentramento tedesco.

Quando gli viene chiesto se sia ebreo, Gilles mente dicendo che è persiano, scampando così a una fine certa, ma a una condizione: insegnare il farsi - lingua che lui non conosce affatto - al direttore del campo Koch; infatti, una volta terminata la guerra il comandante nazista sogna di poter aprire un ristorante in Iran. È così che per sopravvivere Gilles si vede costretto a inventare una lingua fatta di parole e suoni senza senso, sperando di non essere scoperto...

I Mercenari 2 - alle 21.20 su Italia 1 (Azione, Thriller, 2012, durata: 102 Min)

Un film di Simon West, con Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, Jet Li, Dolph Lundgren, Terry Crews, Randy Couture, Scott Adkins, Liam Hemsworth, Novak Djokovic, Charisma Carpenter, Nikolette Noel, Nan Yu e Amanda Ooms.



I Mercenari 2: Il Trailer italiano del film



Trama del Film I Mercenari 2 : Dopo aver liberato l’isola di Vilena e salvato Sandra, Barney Ross e i suoi Expendables sono finiti nel mirino di Mr. Church.

Il misterioso agente della CIA, infatti, ha deciso di non processarli per la loro insubordinazione che gli sarebbe costata un soggiorno a Guantanamo, solo per poter affidare loro una pericolosa missione.

Church vuole che i mercenari, che hanno da poco accolto il nuovo membro Billy Timmons, recuperino la cassaforte di un aereo precipitato sui Balcani. I prodi avventurieri sono costretti ad accettare e, dopo aver perso Yin Yang in una missione in Nepal, si recano sul luogo dello schianto.

Qui, tuttavia, vengono sorpresi da un gruppo di uomini armati e senza scrupoli...

Gli spietati - alle 21 su Iris (Drammatico, Western, 1992, durata: 131 Min)

Un film di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris, Anna Thomson, Frances Fisher, Jaimz Woolvett, Ron White, Frank C. Turner, Tara Dawn Frederick, Larry Reese, John Pyper-Ferguson, Jeremy Ratchford, Liisa Repo-Martell, Saul Rubinek e Josie Smith.

Trama del Film Gli spietati : Siamo nel 1880, nella cittadina di Big Whisky, nel Wyoming, governata dallo sceriffo Little Bill, la vita scorre tranquilla. Una prostituta, Delilah, viene sfregiata sul viso da un cowboy giunto al bordello con un amico. I due vengono trattenuti fino all'arrivo dello sceriffo che impone loro di risarcire il proprietario della "casa di piacere" con sette cavalli. Le amiche che lavoravano con Delilah non ci stanno: insoddisfatte della offensiva punizione data, per vendicare la collega, mettono insieme mille dollari di taglia sulla testa dei responsabili...

Catwoman - alle 21 su 20 (Azione, Fantasy, 2004, durata: 104 Min)

Un film di Pitof, con Halle Berry, Sharon Stone, Benjamin Bratt, Lambert Wilson, Frances Conroy, Aaron Douglas, John Cassini, Peter Williams, Byron Mann, Frances McDormand, Michael Massee, Peter Wingfield, Alex Borstein, Samantha Simmonds, Michael Daingerfield e Missy Peregrym.



Catwoman: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Catwoman: Il film racconta le vicende di Patience Phillips, una donna timida e piuttosto accomodante, che lavora come designer in una società di cosmetici. Un giorno riceve l’incarico di disegnare una campagna pubblicitaria per una nuova crema di bellezza, la Beau-line, ma mentre sta per consegnare il progetto al suo capo George Hedare, assiste a una conversazione che la sconvolge profondamente: questo nuovo prodotto miracoloso che stanno per promuovere, in realtà, se non assunto regolarmente, può distruggere la pelle e provocare addirittura la morte. La donna decide allora di voler denunciare la truffa, ma durante la fuga dall’azienda attraverso i condotti di scarico, le guardie dell’edificio azionano la fuoriuscita dell’acqua, facendola così annegare.

Sebbene Patience sia morta, torna magicamente in vita grazie all’intervento di Midnight, un gatto con poteri sovrannaturali che le infonde i tratti di un carattere felino. La mattina seguente, infatti, la donna si sveglia diversa: è più forte, determinata e dannatamente sexy...

