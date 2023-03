Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 24 Marzo, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 24 Marzo 2023

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 24 Marzo 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 24 Marzo.



I Migliori Film Stasera in TV, Venerdì 24 Marzo 2023

Non Succede, Ma se Succede... - alle 21.10 su Rai Movie (Commedia, 2019, durata: 115 Min)

Un film di Jonathan Levine, con Seth Rogen, Charlize Theron, Alexander Skarsgård, Andy Serkis, O’Shea Jackson Jr., Randall Park, Ravi Patel, June Raphael, Bob Odenkirk, Nathan Morris, Wanya Morris e Shawn Stockman.



Non Succede, Ma se Succede...: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Non Succede, Ma se Succede... : Il film racconta la storia di Fred Flarsky e Charlotte Field: giornalista dotato, ma disoccupato e combinaguai lui; in carriera, ricca e Segretario di Stato lei. Sembrerebbe che nulla possa accomunare i due, eppure in passato l'intraprendente e talentuosa Charlotte è stata la babysitter di Fred, nonché la sua prima cotta adolescenziale.

Senza più un lavoro e depresso, il nerd si lascia convincere dal suo amico Lance a partecipare a un evento di beneficenza, al quale a sua insaputa prenderà parte anche la sua vecchia fiamma. Non appena i loro occhi si incontrano, i due si riconoscono. Dopo aver saputo la professione di Fred, Charlotte gli propone di scrivere per lei alcuni discorsi per le prossime elezioni presidenziali, alle quali la donna sta per candidarsi. Fred accetta il lavoro e i due tornano a frequentarsi inizialmente solo a livello professionale. Il tempo trascorso insieme, però, riporta a galla vecchi ricordi...

Il Padrino - Parte III - alle 21.20 su Iris (Drammatico, 1990, durata: 162 Min)

Un film di Francis Ford Coppola, con Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire, Andy Garcia, Eli Wallach, Joe Mantegna, George Hamilton, Bridget Fonda, Sofia Coppola, Raf Vallone, Franc D'Ambrosio, Donal Donnelly, Richard Bright, Helmut Berger, Don Novello, John Savage, Franco Citti, Vittorio Duse, Enzo Robutti, Remo Remotti, Sal Borgese e Carmine Coppola.



Il Padrino - Parte III: The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone: Il Trailer - HD



Trama del Film Il Padrino - Parte III : Nella New York di fine anni 70 ritroviamo un anziano Michael Corleone malato di diabete, ricchissimo, rispettabile e deciso ad allontanare la famiglia dalla mafia in favore di affari onesti. Con la Fondazione Vito Andolini Corleone, di cui la cui figlia Mary è presidente onorario, si impegna nel rinnovamento della cultura e della società siciliane, e grazie a questo riceve un'onorificenza dal Vaticano. Coglie l'occasione per rendere leciti i suoi affari e con la collaborazione del figlio illegittimo di Sonny, Vincent Mancini, prende parte agli affari della Banca Vaticana; vorrebbe assumere il controllo della Internazionale Immobiliare, ma ben presto capisce che le forze coinvolte sono potenti e pericolose e che l'impresa è molto più ardua del previsto...

Good morning, Vietnam - alle 21.10 su Tv 2000 (Commedia, Drammatico, Guerra, 1987, durata: 120 Min)

Un film di Barry Levinson, con Robin Williams, Forest Whitaker, Tung Jhanj Tran, Chintara Sukapatana, Bruno Kirby, J.T. Walsh, Floyd Vivino, Richard Portnow, Juney Smith, Robert Wuhl, Noble Willingham e Richard Edson.

Trama del Film Good morning, Vietnam : Il protagonista della vicenda è Adrian Cronauer, irriverente disc-jockey dell'aviazione, che nel 1965 è spedito nella città di Saigon, in Vietnam.

Adrian dimostra, sin dall'inizio, di avere una personalità eclettica e ironica, che riesce ad incantare chiunque gli stia vicino. Dopo essere stato condotto alla base da Edward Garlick, Cronauer sconvolge la stazione radiofonica con la sua musica rock e i divertenti siparietti politicamente scorretti, preceduti dal sonoro e inconfondibile "Good morning, Vietnam!".

Nonostante la sua allegria contagiosa procuri fama alla stazione radiofonica, il tenente Steven Hauke il sergente maggiore Phillip Dickerson si mostrano ostili verso il nuovo arrivato...

The Blues Brothers - alle 21.10 su TwentySeven (Azione, Commedia, Musicale, 1980, durata: 133 Min)

Un film di John Landis, con John Belushi, Dan Aykroyd, James Brown, Cab Calloway, Ray Charles, Aretha Franklin, Steve Cropper, Donald Dunn, Murphy Dunne, Willie Hall, Tom Malone, Lou Marini, Matt Murphy, Alan Rubin, Carrie Fisher, Henry Gibson, John Candy, Kathleen Freeman, Steve Lawrence, Twiggy Lawson, Frank Oz, Jeff Morris, Charles Napier, Steven Williams, John Landis e Steven Spielberg.



The Blues Brothers: trailer 30mo anniversario



Trama del Film The Blues Brothers : In una Chicago dei primi anni ottanta, Jake “Joliet” Blues, esce di prigione dopo tre anni e ad attenderlo fuori dal cancello del carcere c’è suo fratello Elwood. Per prima cosa, i due vanno a trovare Suor Mary “Pinguina” Stigmata, la madre superiore dell’orfanotrofio cattolico dove sono cresciuti. Suor Mary, chiede aiuto ai fratelli Blues poiché ha ricevuto una lettera dell’Ufficio delle Tasse che chiede 5.000 dollari di arretrati. I due fratelli allora, vanno a cercare ispirazione presso la chiesa del Reverendo Cleophus James e qui, gli giunge dall’alto un’illuminazione su come risolvere i problemi economici della Pinguina: riunire tutti i vecchi componenti della loro band musicale. Si trovano così in una serie di situazioni incredibili e paradossali, in cui i fratelli Blues finiscono per incontrare i personaggi più eccentrici di Chicago e dintorni, tutto questo, sempre mentre vengono inseguiti o tenuti sotto controllo da agenti di polizia, cantanti country, nazisti dell’Illinois, e chiunque sia stato truffato o maltratto da “La Banda”...

Homefront - alle 21.20 su Italia 1 (Azione, Thriller, 2013, durata: 100 Min)

Un film di Gary Fleder, con Jason Statham, James Franco, Mischa Barton, Winona Ryder, Kate Bosworth, Frank Grillo, Rachelle Lefevre, Billy Slaughter, Christa Campbell, Nicole Andrews, Omar Benson Miller, Raeden Greer e Marcus Hester.



Homefront: Il trailer del film con James Franco e Jason Statham



Trama del Film Homefront: Il film segue le vicende di un ex poliziotto che si scontra con il narcotrafficante di un piccolo paese.

A seguito del tragico esito di una delicata missione in cui operava sotto copertura, il veterano Phil Broker ha abbandonato la DEA - l’agenzia antidroga statunitense - per ritirarsi a vita privata. Assieme alla figlia Maddy, di nove anni, Phil si trasferisce in una piccola cittadina della Louisiana, dove aveva trascorso l’infanzia la moglie, ormai defunta da tempo.

La piccola Maddy inizia quindi a frequentare la scuola locale, dove viene presa di mira dal bullo Teddy Klum. Dopo una violenta rissa tra i due bambini durante la ricreazione, il preside chiama i genitori di entrambi. Arrivato a scuola, Phil incontra Jimmy, il padre di Teddy, con cui arriva ben presto alle mani. A quel punto, Cassie, la madre del bullo, decide di chiedere aiuto a suo fratello Gator Bodine, noto narcotrafficante della zona, per dare una lezione ai nuovi arrivati in paese...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

