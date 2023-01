Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 20 Gennaio, in prima e seconda serata

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 20 Gennaio 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Tonya - alle 21.10 su Rai Movie (Biografico, Drammatico, 2017, durata: 121 Min)

Un film di Craig Gillespie, con Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney, Julianne Nicholson, Bobby Cannavale, Paul Walter Hauser, Caitlin Carver, Bojana Novakovic e Mckenna Grace.



Tonya: Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD



Trama del Film Tonya: Il film racconta la vita della pattinatrice Tonya Harding dall'infanzia allo scandalo che la coinvolse nel 1994. Tonya Harding trascorre la sua infanzia e adolescenza a Portland, cresciuta dalla rigida e inflessibile madre LaVona. Quest’ultima spinge la figlia ad intraprendere la carriera di pattinatrice, spronandola all’eccellenza senza mi riservarle un gesto d’affetto. A causa della sua bassa estrazione sociale e del suo atteggiamento mascolino, Tonya non possiede la grazia necessaria per ottenere risultati agonistici. All’età di quindici anni, la giovane incontra lo scapestrato Jeff Gillooly e se ne innamora, vedendo in lui l’unica via di fuga dalla sua violenta e scontrosa madre...

Invictus - alle 21 su Iris (Biografico, Drammatico, 2009, durata: 134 Min)

Un film di Clint Eastwood, con Morgan Freeman, Matt Damon, Robert Hobbs, Langley Kirkwood, Tony Kgoroge, Matt Stern, Patrick Lyster, Penny Downie, Patrick Mofokeng, Julian Lewis Jones, Marguerite Wheatley e Leleti Khumalo.



Invictus: Il nuovo trailer italiano del film con Morgan Freeman e Matt Damon



Trama del Film Invictus: Sudafrica 1994. Dopo ventisette anni di prigionia, Nelson Mandela è finalmente libero e diventa il primo presidente nero del Sud Africa. Sebbene l’apartheid sia stata ufficialmente abolita e Mandela si stia battendo per la riconciliazione tra sudafricani bianchi e neri, nel paese persistono le divisioni razziali. La maggioranza nera mostra ancora un forte risentimento nei confronti degli afrikaner, che identifica con la squadra nazionale di rugby, gli Springboks, composta da soli giocatori bianchi. Mandela, tuttavia, vede nel rugby uno strumento per sanare le ferite del passato e unificare la due anime del Sudafrica, grazie alle regole di lealtà, fratellanza e rispetto che lo caratterizzano.

Per rassicurare la minoranza bianca che la loro identità verrà rispettata, Mandela convince i membri neri della nuova associazione di rugby sudafricana a mantenere il nome, il logo e i colori originari degli Springboks. Successivamente, incontra François Pienaar, il capitano degli Springboks, al quale confida che una vittoria della squadra nazionale nella Coppa del Mondo unirà gli afrikaner con le altre tribù che compongono il Sudafrica. Tra i due si crea subito una forte intesa...

Amarcord - alle 21 su Cine34 (Commedia, Drammatico, 1973, durata: 125 Min)

Un film di Federico Fellini, con Pupella Maggio, Armando Brancia, Magali Noël, Ciccio Ingrassia, Nando Orfei, Luigi Rossi, Gianfilippo Carcano, Gennaro Ombra, Bruno Zanin, Dina Adorni, Domenico Pertica, Francesco Vona, Maria Antonietta Belluzzi, Stefano Proietti, Josiane Tanzilli, Giuseppe Ianigro, Lino Patruno, Bruno Lenzi, Francesco Maselli, Carla Mora e Antonino Faà Di Bruno

Trama del Film Amarcord: La vicenda narra la vita che si svolge nell'antico borgo di Rimini da una primavera all'altra, nei primi anni Trenta. Un anno esatto di storia, dove si assiste ai miti, ai valori e al quotidiano di quel tempo attraverso gli abitanti della provinciale cittadina: la provocante parrucchiera Gradisca, la sciocca Volpina, una tabaccaia mastodontica, un ampolloso avvocato dalla facile retorica, un emiro dalle cento mogli, il matto Giudizio e un motociclista esibizionista.

Tutti loro interagiscono col folklore delle feste paesane, le adunate del "sabato fascista", attendono al chiaro di luna il passaggio del transatlantico Rex e la famosa gara automobilistica delle Mille Miglia. Ma i veri protagonisti sono i sogni ad occhi aperti dei giovani del paese, presi da una prepotente esplosione sessuale...

Segnali dal Futuro - alle 21 su Warner TV (Fantascienza, 2009, durata: 121 Min)

Un film di Alex Proyas, con Nicolas Cage, Rose Byrne, Chandler Canterbury, Ben Mendelsohn, Adrienne Pickering, Lara Robinson, Tamara Donnellan, Brett Robson e Jayson Sutcliffe .



Segnali dal Futuro: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Segnali dal Futuro: Il film inizia nel 1958 durante l'inaugurazione di una nuova scuola elementare. A un gruppo di bambini viene chiesto di fare dei disegni che verranno poi inseriti in una "capsula del tempo", un contenitore ermetico destinato a conservare intatti a distanza di numerosi anni gli oggetti che vi vengono inseriti. Una delle bambine, che sostiene di sentire misteriose voci, invece di un normale disegno inserisce nella capsula un foglio pieno di numeri apparentemente casuali. 50 anni dopo, nel 2008, una nuova generazione di studenti apre la capsula e ne studia il contenuto...

Jakob il bugiardo - alle 21.10 su Tv 2000 (Drammatico, 1999, durata: 114 Min)

Un film di Peter Kassovitz, con Robin Williams, Hannah Taylor-Gordon, Eva Igo, Istvan Balint, Justus Von Dohnanyi, Bob Balaban, Alan Arkin, Michael Jeter, Mathieu Kassovitz, Armin Mueller-Stahl, Liev Schreiber e Nina Siemaszko.

Trama del Film Jakob il bugiardo: Durante la seconda guerra mondiale, in un piccolo ghetto ebraico della Polonia occupata, Jakob Heim, proprietario di un caffè chiuso da tempo, ascolta per caso un bollettino radio proibito che annuncia alcuni successi dell'esercito sovietico sui nazisti. Il giorno dopo comunica queste notizie a due amici ormai in preda allo sconforto. Le voci si allargano anche agli altri e ben presto circola la notizia che Jacob possieda un radio, crimine grave punibile anche con la morte. Tuttavia la voglia di speranza prevale sulla paura, e ogni mattina gli abitanti del ghetto chiedono di conoscere le novità. Jakob, incapace di deluderli, fa trapelare finti bollettini di guerra, inventa avvenimenti e situazioni incoraggianti...

The Town - alle 21 su 20 (Poliziesco, Sentimentale, Thriller, 2010, durata: 123 Min)

Un film di Ben Affleck, con Ben Affleck, Rebecca Hall, Chris Cooper, Jeremy Renner, Blake Lively, Jon Hamm, Ed O'Keefe, Slaine, Nicholas Cairis, Michael Yebba, Pete Postlethwaite, Brian Scannell, Mark Berglund, Titus Welliver, Corena Chase, Dennis McLaughlin, Owen Burke e Kerri Dunbar.



The Town: Il trailer del film diretto ed interpretato da Ben Affleck



Trama del Film The Town: A Charlestown, Massachusetts, Doug MacRay e la sua banda di esperti ladri composta da James "Jem" Coughlin, Albert "Gloansy" Magloan, e Desmond "Dez" Elden. L'ultimo colpo in banca, organizzato da Doug, non è andato come previsto e i suoi compagni sono stati costretti a prendere in ostaggio la direttrice Claire. Dopo averla liberata, Doug cerca di rintracciarla per assicurarsi che la donna non rappresenti una minaccia dal momento che l'FBI è alle loro costole. Imprevedibilmente, l'uomo si innamora di Claire e decide di lasciare il giro d'affari. Il buon proposito di Doug, tuttavia, si scontra ben presto con la realtà e con le pressioni del boss malavitoso per cui lavora che pretende sempre più soldi...