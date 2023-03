Stasera in TV: Film da vedere Venerdì 17 Marzo, in prima e seconda serata

News Cinema

Stasera in TV, Venerdì 17 Marzo 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Venerdì 17 Marzo 2023, in prima e seconda serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.



Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Venerdì 17 Marzo.



I Migliori Film Stasera in TV, Venerdì 17 Marzo 2023

E poi c'è Katherine - alle 21.10 su Rai Movie (Commedia, 2019, durata: 102 Min)

Un film di Nisha Ganatra, con Emma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow, Hugh Dancy, Reid Scott, Denis O'Hare, Max Casella, Paul Walter Hauser, Luke Slattery e Ike Barinholtz.



E poi c'è Katherine: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film E poi c'è Katherine : Il film vede protagonista Katherine Newbury, leggendaria e pionieristica conduttrice nel circuito dei talk show di tarda notte. Quando viene accusata di essere una "donna che odia le donne", decide di smentire platealmente questa insinuazione assumendo nella sua redazione Molly Patel come unica donna in mezzo a una folta schiera di autori maschi.

Ma la sua mossa potrebbe essere tardiva. Gli ascolti del programma continuano a calare e i dirigenti dell'emittente sono sempre più intenzionati a sostituirla alla conduzione. In suo aiuto interverrà Molly, decisa dimostrare che non è stata assunta semplicemente perché donna. La giovane autrice cercherà in tutti i modi di rivitalizzare lo show e la carriera di Katherine in nome della diversità, azzardando grandi cambiamenti...

Il Padrino - Parte II - alle 21 su Iris (Drammatico, 1974, durata: 200 Min)

Un film di Francis Ford Coppola, con Al Pacino, Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De Niro, John Cazale, Talia Shire, Lee Strasberg, Michael Vincent Gazzo, G.D. Spradlin, Richard Bright, Gastone Moschin, Tom Rosqui, Bruno Kirby, Frank Sivero, Francesca De Sapio, Morgana King, Marianna Hill, Leopoldo Trieste, Dominic Chianese, Amerigo Tot, Troy Donahue, John Aprea, Joe Spinell, James Caan, Abe Vigoda, Tere Livrano, Gianni Russo, Giuseppe Sillato, Livio Giorgi, Maria Carta, Oreste Baldini, Mario Cotone, Danny Aiello, Sofia Coppola, Roger Corman e James Gounaris

Trama del Film Il Padrino - Parte II : La seconda parte della celebre trilogia affianca la giovinezza di Don Vito Corleone parallelamente alle vicende che coinvolgeranno il figlio Michael. È il 1901 e il giovane Vito Andolini, dopo aver assistito all'omicidio della sua famiglia di origine, si salva scappando a New York, dove viene registrato con il cognome Corleone. Dapprima lavoratore onesto, subisce le angherie di Fanucci, un boss mafioso locale e decide di ribellarsi, stringendo amicizie con altri malavitosi e iniziando alcune attività criminali. Uccide Fanucci e da lì comincia l'ascesa che lo porterà a diventare il potente boss mafioso Don Vito Corleone, a capo del contrabbando di alcolici e tabacchi, prostituzione, gioco d'azzardo illegale e racket. Ormai adulto e temuto, torna a Corleone e vendica la sua famiglia d'origine...

Ghost Rider - Spirito di vendetta - alle 21 su 20 (Azione, Fantasy, Thriller, 2012, durata: 95 Min)

Un film di Mark Neveldine e Brian Taylor, con Nicolas Cage, Idris Elba, Ciarán Hinds, Violante Placido, Christopher Lambert, Johnny Whitworth, Fergus Riordan, Jacek Koman e Vincent Regan.



Ghost Rider - Spirito di vendetta: Il trailer italiano del film



Trama del Film Ghost Rider - Spirito di vendetta : Dopo aver stretto un patto con Mefistofele e aver salvato la donna amata, Johnny Driver ha deciso di allontanarsi dai suoi affetti per imparare a controllare i suoi nuovi poteri da Ghost Rider.

Mentre si trova in Europa, il monaco francese Moreau lo contatta, chiedendogli di salvare la misteriosa Nadya e suo figlio Danny in cambio dell’annullamento della maledizione che incombe su lui. Sedotto dalla proposta, Johnny si vede costretto ad accettare il nuovo patto.

Sfortunatamente anche qualcun altro sta cercando i due fuggitivi. Si tratta del mercenario Ray Carrigan, al servizio dello spietato Roarke, che vuole rapire il bambino così da poter utilizzare i suoi innati poteri per scopi oscuri...

Il GGG - Il Grande Gigante Gentile - alle 21.10 su TwentySeven (Family, Fantasy, 2016, durata: 117 Min)

Un film di Steven Spielberg, con Mark Rylance, Ruby Barnhill, Bill Hader, Rebecca Hall, Penelope Wilton, Jemaine Clement, Ólafur Darri Ólafsson, Adam Godley, Michael Adamthwaite e Haig Sutherland.



Il GGG - Il Grande Gigante Gentile: Nuovo trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Il GGG - Il Grande Gigante Gentile : Il GGG è un gigante, un Grande Gigante Gentile, molto diverso dagli altri abitanti del Paese dei Giganti che come San-Guinario e Inghiotticicciaviva si nutrono di esseri umani, preferibilmente bambini. E così una notte il GGG - che è vegetariano e si ciba soltanto di Cetrionzoli e Sciroppio - rapisce Sophie, una bambina che vive a Londra e la porta nella sua caverna. Inizialmente spaventata dal misterioso gigante, Sophie ben presto si rende conto che il GGG è in realtà dolce, amichevole e può insegnarle cose meravigliose. Il GGG porta infatti Sophie nel Paese dei Sogni, dove cattura i sogni che manda di notte ai bambini e le spiega tutto sulla magia e il mistero dei sogni. L'affetto e la complicità tra i due cresce rapidamente, e quando gli altri giganti sono pronti a nuova strage, il GGG e Sophie decidono di avvisare nientemeno che la Regina d'Inghilterra dell’imminente minaccia, e tutti insieme realizzeranno un piano per sbarazzarsi dei giganti una volta per tutte...

In questo mondo libero... - alle 21.10 su Tv 2000 (Drammatico, 2007, durata: 96 Min)

Un film di Ken Loach, con Kierston Wareing, Juliet Ellis, Leslaw Zurek, Colin Caughlin, Joe Siffleet, Faruk Pruti, Branko Tomovic, Radoslaw Kaim, Serge Soric, Nadine Marshall, Frank Gilhooley, Raymond Mearns e Steve Lorrigan.

Trama del Film In questo mondo libero... : Il film racconta la storia di Angie, trentenne inglese di umili origini e ragazza madre, con alle spalle una vita piuttosto disordinata. La donna vive a Londra, dove fatica a trovare un lavoro stabile, cosa che le impedisce di prendersi cura del figlio Jamie, il quale vive coi nonni materni.

Finalmente Angie trova lavoro presso un’agenzia di collocamento, ma anche qui viene ingiustamente licenziata. Stanca di fare lavori che non la portano da nessuna parte, la protagonista decide di prendere in mano il proprio destino: con l’aiuto dell’amica e coinquilina Rose, Angie fonda la sua agenzia di collocamento, che si occupa di trovare lavoro temporaneo agli immigrati dell’est Europa.

Piena di energia e ambizione, Angie ce la mette tutta per far partire la sua attività, trovandosi però di fronte a tanti problemi, tra cui la provvisoria clandestinità dell’azienda, svolta in una zona degradata della città, tra criminalità e ingiustizie sociali. I facili profitti, generati dallo sfruttamento di manodopera clandestina a basso prezzo, metteranno inoltre Angie di fronte a un grande dilemma morale...

Upgrade - alle 21.15 su Italia 2 (Azione, Fantascienza, Thriller, 2018, durata: 100 Min)

Un film di Leigh Whannell, con Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson, Melanie Vallejo, Benedict Hardie, Christopher Kirby e Clayton Jacobson.



Upgrade: Trailer Ufficiale Italiano - HD



Trama del Film Upgrade : In un futuro distopico, la vita del genere umano è irrimediabilmente permeata dall'abuso della tecnologia che ha invaso ogni attività quotidiana. Grey Trace, un meccanico della compagnia Cobalt, viene convocato insieme alla moglie Asha da Eron Keen, proprietario di un'azienda di tecnologia che mira a rivoluzionare il campo della medicina. mentre sono in strada, la macchina dei due coniugi viene improvvisamente attaccata da un gruppo di mercenari capeggiati da Fisk e Grey e Asha rimangono coinvolti in un tragico incidente. Al suo risveglio in ospedale, Grey scopre di aver riportati gravissime lesioni che lo costringeranno per sempre sulla sedia a rotelle. La situazione precipita quando i medici comunicano al paziente che Asha è deceduta. Incapace di accettare la nuova realtà e frustrato dagli scarsi successi ottenuti dalla detective Cortez, Grey si lascia convincere da Eron a testare il nuovo sistema 'Stem'. Grazie all'impianto, l'uomo recuperare la sua motricità ma in cambio condivide copro e cervello con Stem...

Jack Reacher 2: Punto di non ritorno - alle 21.20 su Italia 1 (Azione, Thriller, Drammatico, 2016, durata: 131 Min)

Un film di Edward Zwick, con Tom Cruise, Cobie Smulders, Patrick Heusinger, Robert Knepper, Aldis Hodge, Austin Hébert, Sabrina Gennarino e Danika Yarosh.



Jack Reacher 2: Punto di non ritorno: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Jack Reacher 2: Punto di non ritorno: Quando il maggiore Susan Turner viene incastrata da un misterioso nemico che si muove nell’ombra, l'ex investigatore militare Jack Reacher corre in suo aiuto.

Essendo assolutamente certo dell'innocenza della Turner, accusata della morte di un gruppo di soldati in Afganistan, Reacher inizia ad indagare e contatta l'avvocato Bob Moorcroft. Quest'ultimo, oltre a informazioni rilevanti sul caso, rivela a Jack che l'ex prostituta Candace Dutton ha intenzione di intraprendere una causa per dimostrare che il militare è il padre biologico di sua figlia Samantha.

Mentre Reacher cerca di contattare la ragazza per indagare, Moorcroft viene assassinato e la colpa ricade su Jack che viene formalmente accusato e trattenuto in cella. In prigione, Reacher incontra la Turner e la salva dall'attentato di due pericolosi sicari. Dopo essere fuggiti di prigione, i due colleghi scoprono che il nemico sta spiando Samantha e decidono di portarla con loro a New Orleans, dove si recano in cerca del testimone chiave Daniel Prudhomme...

Altri Film in onda in prima serata questa sera in TV:

Film in onda questa sera in TV in seconda serata :

